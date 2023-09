Nekaj se kuha. Bodo Roglič, Vingegaard in Evenepoel kolegi?

Nizozemski Wielerflist poroča o zakulisnih pogovorih med moštvoma Jumbo- Visma in Soudal – QuickStep. Na obzorju naj bi bila združitev v super ekipo, v kateri bi skupaj pristali asi, kot so Primož Roglič, Jonas Vingegard, Remco Evenepoel, Wout Van Aert … Dogovarjanje naj bi bilo že v "napredovani fazi", še poroča Wielerflits.

Pred časom je Belgijec Johann Bruyneel nekdanji vodja danes osramočenega ameriškega moštva US Postal, ki je v začetku tisočletja z Lancom Armstrongom dominiral na Dirki po Franciji, omenjal, da bi lahko v kratkem prišlo do združitve moštev Ineos Grenadiers in Soudal – QuickStep. Britanci naj bi si na vse pretege želeli v svoje vrste privabiti mladega belgijskega superzvezdnika Remca Evenepoela in ker njegov trenutni šef Patrick Lefevere niti pomisliti noče, da bi ga prodal, naj bi bil bogati Ineos pripravljen poseči po drugačni rešitvi.

Z odkupom Soudalove pro tour licence bi lahko na zvit način prišel do Remca, a bi ob tem najbrž razpustil trenutno ekipo Grenadiers. No, nizozemski Wielerflits pa ima drugačne informacije, od "večih virov" so namreč izvedeli, da se pripravlja združitev Soudal – QuickStepa z Jumbo-Vismo. Ta bi bila prava senzacija, nastala bi namreč nizozemsko-belgijska super ekipa, ki bi jo bilo v naslednjih letih domala nemogoče premagati.

Jumbo ima na plačilni listi trenutno 27 kolesarjev, na čelu z zvezdniki Jonasom Vingegaarom, Primožem Rogličem in Woutom Van Aertom, pa tudi še enega Slovenca Jana Tratnika, Soudal pa ima ob Evenepoelu na pogodbi še 23 kolesarjev. Pogajanja naj bi bila že v "napredovani fazi", poroča Wielerflits, direktor nove super ekipe naj bi po informacijah nizozemskega medija postal Richard Plugge iz Jumba, glavni trener Merijn Zeeman, prav tako iz Jumba, Lefevere, trenutni šef Soudala, pa naj bi prevzel eno od vodilnih vlog.

V Jumbo-Vismi se že tako kar tare zvezdnikov, zato se je letos razvnelo vprašanje, če bo v ekipi sploh ostal slovenski as Roglič, ki ima pogodbo z Jumbom sicer sklenjeno do konca leta 2025. Ob morebitni združitvi, bi bilo njegovo mesto v ekipi verjetno še toliko bolj nezanesljivo. Jumbo, nizozemska veriga supermarketov, se sicer naslednje leto umika iz kolesarstva, "čebele" bodo tako iskale novega glavnega pokrovitelja. V naslednjih mesecih se, kot kaže, obetajo razburljive spremembe na kolesarskem trgu. Pričakovati je, da bo ob morebitni združitvi nekaj zanimivih kolesarjev iskalo nove klube.

