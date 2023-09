Primož Roglič potrdil željo za prihodnje leto #video

Dež in veter nista ovira v kolesarskem svetu. Najboljši kolesarji so navajeni tekmovati v takšnih razmerah, zato pa rekreativni kolesarji včasih raje izpustijo kakšno vožnjo v tako slabih razmerah, kot so bile na severovzhodu Slovenije v nedeljo dopoldne. A se jih je navkljub vsemu kar 290 udeležilo drugega Zlatega kroga Primoža Rogliča, ki ima dobrodelno noto. Celoten izkupiček od prijavnih donacij je namenjen dobrodelnosti, na koncu pa so denimo na licitaciji za 3750 evrov prodali rožnati dres, s katerim je osvojili letošnji Giro.

Italijanska dirka je bila osrednji vrhunec za slovenskega kolesarja, zato je bilo ob začetku koledarskega leta jasno, da ga ne bomo videli na delu na Dirki po Franciji. Zadovoljstvo ob velikem uspehu na italijanskih tleh je bilo ogromno, zlasti če ob tem dodamo, da je pred tem moral opraviti z rehabilitacijo rame, ki je bila posledica operacije.

Tour de France 2024? "Ni skrivnost."

Prvič v karieri je osvojil tritedensko italijansko pentljo in v Italijo privabil številne slovenske navijače, ki so se z njim veselili velikega uspeha na Svetih Višarjah, kjer je na gorskem kronometru pometel s konkurenco in oblekel rožnato majico vodilnega. Glede na to, da je po duši zmagovalec, ima v sebi zagotovo željo nastopiti na najbolj prestižni dirki na svetu. In kaj na ob tem pravi Primož? "Ni skrivnost. Stvari, ki manjkajo, razumljivo želiš osvojiti. Če ne zmagati, iztisniti iz sebe najboljše. Tudi to je tisto, kar lahko vedno narediš. Zagotovo si želim drugo leto štartati Tour," je na Sportalovo vprašanje odgovoril član Jumbo-Visme.

Naslednje leto bi rad nastopil na Touru. Foto: Unipublic/Charly Lopez

A ni vse samoumevno, saj je v nizozemskem moštvu prva violina za Tour de France Jonas Vingegaard, ki je v zadnjih dveh letih do osvojitve rumene majice premagal drugega slovenskega šampiona Tadeja Pogačarja. Že v času Vuelte je moral odgovarjati o svoji prihodnosti, saj ni malo takšnih, ki ga vidijo v drugi ekipi v letu 2024 in to navkljub pogodbi, ki jo ima z Nizozemci še za dve leti. Določeni strokovnjaki so namreč mnenja, da bi lahko imel več manevrskega prostora glede Dirke po Franciji, in da mu bo znotraj takšne konkurence, ki je pri Jumbo-Vismi, težko: "Tako bom povedal. Kar lahko naredim, je to, da komentiram sebe. Dokler bom užival v kolesarstvu, bom to počel. Zdaj kaže, da tudi v naslednjih letih, ki pridejo."

"Zagotovo se bo slej ko prej izvedelo"

Slovenska kakor tudi svetovna kolesarska javnost se sprašuje, kako bo videti pot Primoža Rogliča v prihodnje. Na vprašanje, koliko ponudb ima na mizi, je Primož sprva v šaljivem tonu dejal: "Doma na mizi imam predvsem pet, šest plenic in se odločam, kako bom kaj naredil, kje bom iskal nogavice. V tem trenutku je bolj pestro družinsko življenje."

Foto: Unipublic/Sprint Cycling Agency

Na dodatno pod vprašanje, ali se kaj dogaja na tem področju, je dodal: "Zagotovo se bo slej ko prej izvedelo, slej ko prej se bodo stvari, če bi se dogajale, prišle ven. Pustimo času čas. Ni odgovorno od nekoga, da špekulira. Govorice so vedno tam. Dokler so, so to sladke skrbi, če me kdo želi. Težava bi bila, če me ne bi nihče hotel. Mislim, da delamo dobro."

"Nisem sam v ekipi"

Če damo govorice o morebitnem prestopu v drugo ekipo na stran, so pri Jumbo-Vismi na letošnji Vuelti pokazali, kako močni so z več kapetani. Kot ekipi bi se zagotovo v bodoče bolj izplačalo na Tour de France pripeljati več sposobnih posameznikov za osvojitev dirke vseh dirk, a je jasno, da ima vsak kolesar, ki ga zanima skupna zmaga, svoje ambicije, ne glede na dejstvo, da gre to za ekipni šport. In Kuss verjetno na Dirki po Franciji ne bi dobil takšnega darila, kot ga je od Jonasa in Primoža na Vuelti, saj gre vendarle za sveti gral in največjo dirko na svetu. "Če mene vprašate, lahko spet samo zase komentiram, si želim, da sem le jaz tisti. A nisem jaz zdaj tu sam v ekipi. Imamo 27 kolesarjev, veliko športnih direktorjev, vodij, interesov kot celotne ekipe. Vse skupaj se nato oblikuje v strategijo, taktiko dirkanja," pravi Primož.

Jonas Vingegaard bo najverjetneje želel imeti glavno vlogo na Touru, ki ga je dvakrat zapored osvojil. Foto: A.S.O./Charly Lopez

Na Vuelti se je do zaključne odločitve nekako čutilo, da pri Jumbo-Vismi deluje malce neusklajeno med tremi kolesarji, ki so bili v igri za zmago. Kako je slovenski kolesar to doživljal, je dal vedeti: "Težko uskladiš, če imaš tako močne tekmovalce, da že od štarta Vuelte rečeš, kdo bo prvi, drugi, tretji. Ne vemo. Nek trenutek se mora zgoditi, odločitev sprejeti, če želimo narediti najboljše za celotno ekipo in ne tvegati drugačnih sprememb."

Še vedno želi govoriti tisto, kar misli, da je zanj najboljše

Nekoč je bila Primoževa beseda glavna v ekipi, saj je bil edini pravi kapetan pri Jumbo-Vismi. Zdaj se je spremenilo, potem ko je Vingegaard osvojil dve Dirki po Franciji, na stranska vrata pa lahko potrkajo še drugi. "Bomo videli. Še vedno želim govoriti tisto, kar mislim, da je zame najboljše. Nisem le jaz. Še kup ostalih je ob meni, ki so odlični kolesarji. Poleg tega so tu še športni direktorji, trenerji, menedžerji, ki skupaj oblikujejo kaj in kako za naslednjo sezono," izpostavlja Zasavec.

Ko smo ga v Mariboru pobarali, da mu verjetno vseeno ni bilo lahko na Vuelti, ker je moral na koncu osvojiti tretje mesto, sam pa se je prvič resneje pripravljal na Vuelto več mesecev in jo želel zmagati, je poudaril: "Kot ste dejali … Na dirko grem zmagati, tudi želim. Ni nobena skrivnost. Vsi pa vemo, da je kolesarstvo ekipni šport. Šport, v katerem ni nujno, da najboljši zmaga. Zlasti na različnih dirkah. Zagotovo pa si je Sepp zaslužil zmago in mu lahko še enkrat le čestitam. Super oseba je. Ko je zmagal Grand Tour, je še bolj dokazal, da je dober kolesar. Zlasti v vožnji v klanec. Izjemno vesel sem, da se je tudi on ob meni kaj naučil in to vnovčil na Vuelti."

Izjemna sezona: Neverjetno, da se je kaj takega zgodilo

Trojna zmaga Jumbo-Visme je bila zgodovinska na Vuelti, kar ni uspelo do zdaj še nobenemu moštvu: "Nekaj, kar se prej res še ni zgodilo. Ekipa je morala zelo uživati. Jaz kot tretji bi lahko še kaj bolj užival, če bi bil kakšno stopničko višje. Ne glede na to je lepo biti del zgodbe, ustvarjati kolesarja tudi z mojo pomočjo."

Foto: Reuters

Za Primožem je izjemna sezona. Pohvali se lahko s kar 14. zmagami, vse skupaj pa jih je v karieri vknjižil že 79. A je še ni konec Na koledarju ima zdaj še tri preizkušnje, od katerih je dve leta 2019 že osvojil – Giro dell'Emilia in Tre Valli Varesine -, za konec pa ga 7. oktobra čaka nastop na Dirki po Lombardiji: "Neverjetno, da se je kaj takega zgodilo v tej sezoni. Pred začetkom sezone si lahko kaj takega le zamisliš."

Za konec še tri italijanske klasike, tudi z Remcom in Pogačarjem: S Tadejem morava še doreči vrstni red za vse dirke

Ljubitelji kolesarstva si že zdaj manejo roke, ko jih čaka spremljanje jesenskih italijanskih klasik. Na prvih dveh bomo videli tudi slovenski dvoboj med Rogličem in Pogačarjem, na Lombardiji pa bomo ob njima videli tudi vselej zmag željnega Remca Evenepoela. "S Tadejem sva se že dobila in se še morava, da dokončno dorečeva vrstni red za vse dirke," je Roglič nasmejal prisotne slovenske novinarje in dodal še kaj pričakuje: "Bomo videli, koliko se jih veselim. Ne morem se optimalno pripraviti. Od Vuelte je še ostalo nekaj v nogah. Dejstvo je, da bom prvič letos nastopil na kakšni od enodnevnih dirk. Potreboval bom nekaj ritma, da pridem tja, kamor želim."

Slovenija bo na jesenskih italijanskih klasikah navijala za slovenska šampiona Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja. Slednji bo tretjič zapored želel osvojiti Dirko po Lombardiji. Foto: Reuters

Zatem bo v celoti prišlo na vrsto načrtovanje leta 2024, v katerem pa bomo težko videli Rogliča na Giru, če bo imel prižgano zeleno luč za napad na rumeno majico na Touru: "Bomo videli. Vedno si želiš, tudi za nas Slovence je najbližja dirka, ampak če želim načrtovati poznano, preverjeno optimalno pripravo za Tour de France, bi težko rekel, da bi prej nastopil na Giru."