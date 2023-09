Kolesarski svet ugiba, v katero smer bo šla prihodnost Primoža Rogliča. Ali bo slovenski kolesar ostal pri Jumbo-Vismi ali se bo morda zgodila menjava ekipe, je glavno vprašanje. Njegov nekdanji moštveni kolega pri nizozemski ekipi, Norvežan Amund Jansen, vidi, da bi Roglič potencialno lahko zamenjal delodajalca, saj imajo po njegovem mnenju najboljši kolesarji vsak svoje ambicije. In pri Jumbo-Vismi sta to vsaj slovenski šampion in Jonas Vingegaard, zlasti če gledamo skozi prizmo Dirke po Franciji.

Norveški kolesar Amund Jansen je bil od leta 2017 do 2020 član Jumbo-Visme, zdaj pa je moštveni kolega našega Luke Mezgeca pri Jayco AlUla. V času delovanja za Nizozemce je dirkal tudi skupaj s Primožem Rogličem. Tako je bil leta 2018 denimo na Dirki po Sloveniji, ki jo je Rogla osvojil, isto leto je bil z njim tudi na Dirki po Franciji. Na dirki vseh dirk je bil Jansen prav tako leta 2020, ko je Tadej Pogačar na posamičnem kronometru prikolesaril do velikega uspeha, ki se je še dan pred tem nasmihal Primožu.

Norvežan zatorej zelo dobro pozna Rogliča in ustroj Jumbo-Visme, ki je v tem trenutku najboljša ekipa v karavani. A ne pričakuje, da bo to trajalo dolgo. "Zdaj jim gre dobro. Ko sem bil sam pri Jumbo-Vismi, je denimo Quick-Step prevladoval na klasikah. Takrat je šlo vse proti nam. Ko si enkrat v zmagovalnem ritmu, se vsi koščki mozaika pravilno sestavljajo. Ampak mislim, da bomo vsi pozabili, kako je šlo dobro Jumbo-Vismi v zadnjih dveh letih, ker bo prišla nova ekipa, ki bo zmagovala vse. Nekako tako, kot je bilo v času Team Skya na čelu z Bradleyjem Wigginsom in Chrisom Froomom. Dominantnost ekip se menja na dve, tri leta," je dejal 29-letni kolesar v pogovoru za IDL Pro Cycling.

Rogliča vidi pri Ineos Grenadiers ali Lidl-Trek

Ob tem je izpostavil še en vidik, pravega vodje ekipe. Do zadnjih dveh sezon je bil nesporni "kralj" ekipe Roglič, vendar je v očeh mnogih Jonas Vingegaard izpodrinil slovenskega moštvenega kolega z dvema zmagama na prestižni dirki Tour de France.

Bosta z Jonasom Vingegaardom ostala moštvena kolega tudi v 2024? Foto: Guliverimage "Toliko dobrih kolesarjev ne moreš dolgo držati skupaj. Vsi imajo svoje ambicije. Na neki točki se bodo nekateri odločili za drugo ekipo. Zato vidim, da bi se Roglič lahko preselil k Ineos Grenadiers ali Lidl-Trek. To bi bila povsem logična izbira. In to bi Jumbo-Vismi preprečilo, da bi dosegla prva tri mesta na Grand Touru," razmišlja Jansen, ki je tako izpostavil zadnjo prevlado Jumbo-Visme na Dirki po Španiji, na kateri je Sepp Kuss presenetljivo osvojil rdečo majico najboljšega, družbo na zmagovalnem odru pa sta mu delala kapetana Vingegaard in Roglič.