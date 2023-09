Rogličeva poteza

V zadnjem obdobju smo lahko slišali in prebrali veliko govoric o slovenskem kolesarskem šampionu Primožu Rogliču. Nekatere se širijo kot požar. V prvi vrsti glede njegove nadaljnje poti pri Jumbo-Vismi oziroma izbiri ekipe za prihodnost. Določeni strokovnjaki in navijači izpostavljajo, da bi moral zapustiti moštvo in poiskati domicil, kjer se bo kot osrednja violina spet lahko podal v lov za rumeno majico na Dirki po Franciji. Bi vse to dejansko bilo izvedljivo? Veliko je odvisno od Primoževih želja glede tekmovalnih ciljev.

Zakaj bi moral Primož Roglič sploh zapustiti Jumbo-Vismo? V svetu kolesarstva smo lahko zaznali namigovanja, da naj bi se za slovenskega šampiona ogrevali v drugih ekipah – omenjali so se že Ineos Greandiers, Lidl Trek, Movistar –, kjer bi ga postavili na piedestal. Določeni kolesarski strokovnjaki namigujejo, da bi to moral storiti.

Stična točka vsem zgoraj naštetim je, da bi imel s tem več možnosti nastopa na Dirki po Franciji, bil bi osrednji vodja ekipe in ne bi bil v senci Jonasa Vingegaarda. Dejstvo je, da je Danec še enkrat več pokazal, kako dovršen kolesar je za tritedenske dirke. V tem trenutku je najmočnejši od vseh. Verjetno bi osvojil tudi Vuelto, če se v taboru Jumbo-Visme po vseh zmešnjavah, v katerih sta Jonas in Primož napadala vodilno majico, ki jo je nosil njun moštveni kolega Sepp Kuss, ne bi na koncu le odločili, da bo njihov osrednji junak Vuelte po spletu okoliščin ameriški kolesar.

Vingegaard ima glede na zadnja uspeha na Dirki po Franciji zagotovljen prvi štartni položaj tudi za leto 2024, o tem ni dvoma. Vprašanje je, kakšno vlogo so na Tour de Franceu pri Jumbo-Vismi pripravljeni nameniti slovenskemu šampionu. Enakovredno, podrejeno ali nobene?

Na letošnji Vuelti je vknjižil dve etapni zmagi, dirko pa je končal na skupnem tretjem mestu. Foto: Guliverimage

Če prvo in če so odnosi med glavnimi akterji vzajemni, potem verjetno ni dvoma, da bo Roglič ostal v trenutno najboljši ekipi na svetu. In če ga res toliko spoštujejo, kot govori šef Jumbo-Visme Richard Plugge, ki pravi, da je Primož njihov kralj, potem ga bodo glede na letošnji izkupiček (zmaga na Giru in dejstvo, da se je na Vuelti podredil ekipi) le uvrstili med osmerico za Tour de France z možnostjo, da tudi on poskuša napasti rumeno majico.

Kdaj bi bilo torej smotrno, da bi Primož zamenjal sredino? Če je zmagati na Tour de Franceu dejansko njegov edini cilj in pri Jumbo-Vismi ne bi prišel v taktične različice, ki bi mu odpirale vrata k morebitnim uresničitvam sanj. In če so se morda odnosi med njim in Jonasom skrhali. Vendar bi se tudi v tem primeru pojavila dodatna ovira. Primoževa pogodba, ki se izteče ob koncu 2025, ni poceni. Ni veliko ekip, ki bi si lahko privoščile njegovo plačo.

Tudi v primeru menjave to še ne bi pomenilo, da bi bil bližje rumeni majici. Vseeno bi moral premagati vsaj Vingegaarda in Tadeja Pogačarja – naš drugi šampion je bil na zadnjih štirih Tourih dvakrat prvi in dvakrat drugi, zato lahko pričakujemo, da bo za prihodnje leto prilagodil tekmovalni program in se podal v lov za Dancem. Bi pa v novi ekipi imel več svobode in bi se vse vrtelo okoli njega.

Slovenska naveza pri Jumbo-Vismi, Primož Roglič in Jan Tratnik. Foto: Guliverimage

Jasno je, da bo žilavi Jonas napadal tretjo zaporedno zmago na Touru in bo hotel imeti vodilno vlogo ter največjo mogočo podporo. Na zadnjih dveh izvedbah je vsem dal vedeti, kako močan je v zadnjem tednu, ko se dirka lomi. Za zdaj ima recept za Pogija, verjetno tudi za Rogliča.

Primož se dobro zaveda, kaj vse bi se spremenilo, če bi zapustil nizozemsko moštvo, ki ima, sodeč po videnem, najbolj dodelane stvari na številnih področjih. Vodilni so namreč na področju znanstvenega pristopa k prehrani, kar zadeva trening na višinah in celotnega pristopa k treningu. Da ne govorimo o opremi, kolesih. Slišali smo, kako se je nekdanji kolesar in športni direktor Jerome Pineau obregnil ob njihova kolesa in jih – brez pravega dokaza – obtožil mehanskega dopinga. V vrstah nizozemske ekipe vehementno izpostavljajo, da jim je vsaka malenkost zelo pomembna in da ravno zaradi teh malenkosti delajo razliko v primerjavi s konkurenco.

Zakaj bi torej Primož zamenjal najboljše mogoče pogoje, ki jih ima lahko v kolesarstvu, kar daje ekipi prednost pred tekmeci? Zakaj bi pri 34 letih, ki jih bo dopolnil 29. oktobra, iskal novo sredino in porabljal energijo, da bi morebitne nove delodajalce učil in jim razlagal, kako imajo vse do potankosti razdelano pri Jumbo-Vismi?

Če si Primož zelo želi boja za rumeno majico na Touru in mu te vloge pri Jumbo-Vismi niso pripravljeni ponuditi.