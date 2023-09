Drama tudi zadnji dan, junaki prešteti

Podrobnejše dogajanje v zadnji etapi Vuelte:

Cilj - Junak zaključnega šprinta je postal Kaden Groves in upravičil sloves najboljšega šprinterja na Vuelti. V zaključku se je šesterica ubežnikov začela spogledovati in glavnina se je nemudoma približala. Remco Evenepoel je imel dovolj čakanja in začel šprintati, za njim pa je šel Groves, ki je imel na koncu največ moči in vknjižil tretjo etapno zmago.

👏 Mirad, ha ganado Kaden Groves pero voy a permitirme como final de Vuelta decir esto.



𝙑𝙄𝙑𝘼 𝙍𝙀𝙈𝘾𝙊 𝙀𝙑𝙀𝙉𝙀𝙋𝙊𝙀𝙇 𝙔 𝙀𝙇 𝘾𝙄𝘾𝙇𝙄𝙎𝙈𝙊 𝙌𝙐𝙀 𝙉𝙊𝙎 𝙃𝘼 𝘿𝙀𝙅𝘼𝘿𝙊 𝙀𝙎𝙏𝘼 𝙑𝙐𝙀𝙇𝙏𝘼#VueltaRTVE17S #LaVuelta23 pic.twitter.com/UIRmoLbbzQ — Teledeporte (@teledeporte) September 17, 2023

Osrednji junak Vuelte je tudi uradno Sepp Kuss, ki je postal četrti Američan, ki je osvojil grand tour. Jonas Vingegaard je osvojil drugo, Primož Roglič tretje mesto in zaokrožil uspeh Jumbo-Visme, ki se lahko pohvali tudi z zgodovinsko trojno zmago na vseh treh grand tourih. Roglič je osvojil Giro, Vingegaard Tour de France, Kuss zdaj še Vuelto. V veliko pomoč pri pohodu do velikega zmagoslavja na Vuelti je imel tudi Jan Tratnik, ki se je vnovič izkazal za odličnega pomočnika.

Veselje v taboru Jumbo-Visme. Foto: Alenka Teran Košir "Ne, še vedno bom ista oseba. Sprememba razumljivo je. Dobil sem veliko spominov, še vedno jih podoživljam in bo še trajalo. Pred nami je zabava. Družina in prijatelji so tukaj. Posebno bo, da bom z vsemi tukaj: moštvenimi kolegi, celotno ekipo," je Kuss dal vedeti, da se po tej zmagi ne bo spremenil in dodal, da je užival v dnevu, a hkrati tudi trpel, ker so ubežniki navili takšen tempo.

Kako so si razdelili majice na Vuelti? Rdeča za najboljšega na dirki torej pripada Seppu Kussu, zelena po točkah Kadenu Grovesu, pikčasta za najboljšega na gorskih ciljih Remcu Evenepoelu in bela za najboljšega mladega kolesarja Juanu Ayusu, najboljša ekipa pa je Jumbo-Visma.

2,7 km do cilja - Drama tudi zadnji dan. Glavnina se ne da. Nekaj sekund jih loči od ubežnikov.

4 km do cilja - Ubežnikom bo, kot kaže, uspelo. Glavnina zaostaja 12 sekund.

5,5 km do cilja - Ubežniki so začeli z zadnjim krogom po Madridu. Njihova prednost je 16 sekund.

10 km do cilja - Ubežniki se ne dajo. Še vedno imajo prednost, ki znaša 14 sekund.

Foto: A. S. O. 17 km do cilja - Prednost je 23 sekund. Bo šesterici uspelo?

23 km do cilja - Prednost šestih ubežnikov znaša 27 sekund. Med ubežniki so Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), Nico Denz, Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) in Kaden Groves (Alpecin).

26 km do cilja - Prednost ubežnikov na čelu z Remcom Evenepoelom pred glavnino znaša 19 sekund.

⏪😏Para el 𝙎𝙪𝙥𝙚𝙧𝙘𝙤𝙢𝙗𝙖𝙩𝙞𝙫𝙤 de La Vuelta no hay día tranquilo... 🔥 ¡Así ha roto Evenepoel la etapa!



𝙎𝙪𝙥𝙚𝙧𝙘𝙤𝙢𝙗𝙖𝙩𝙞𝙫𝙚 𝙞𝙣 𝙩𝙞𝙩𝙡𝙚, 𝙨𝙪𝙥𝙚𝙧𝙘𝙤𝙢𝙗𝙖𝙩𝙞𝙫𝙚 𝙗𝙮 𝙣𝙖𝙩𝙪𝙧𝙚 ⚔️ Evenepoel keeps things exciting in Madrid! 🔥#LaVuelta23 pic.twitter.com/Sh7tjMb9If — La Vuelta (@lavuelta) September 17, 2023

37 km do cilja - Remco Evenepoel je prav tako skočil iz glavnine. Kaden Groves je šel za njim, prav tako trije kolesarji Ineos Grenadiers Kim Heiduk, Omar Fraile in Filippo Ganna.

40 km do cilja - Nico Denz, Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) in Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) so po letečem cilju napadli.

44 km do cilja - Kaden Groves, lastnik zelene majice, je osvojil leteči cilj. Remco Evenepoel bi moral osvojiti etapo, Groves pa ne bi smel biti med prvimi sedmimi, če bi želel Avstralcu vzeti majico za najboljšega po točkah.

60 km do cilja - Parade je konec, kolesarji bodo čez 7 kilometrov začeli s krožno vožnjo po Madridu. Čaka jih devet krogov. Glavnina je v celoti skupaj.

93 km do cilja - Kolesarji Jumbo-Visme imajo posebne drese, na katerih je jasno razbrati, da so v letošnjem letu osvojili vse tri grand toure. Izstopajo torej roza (Giro), rumena (Tour de France) in rdeča (Vuelta), ki so v čast zmagovalcem Primožu Rogliču, Jonasu Vingegaardu in Seppu Kussu. Le slednji je razumljivo danes oblečen v rdečo majico najboljšega na Vuelti.

17.14 - Pozdravljeni, ljubiteljice in ljubitelji kolesarstva. V teku je zadnja etapa na Vuelti. Osrednji junak Sepp Kuss bo tudi danes kolesaril v rdeči majici vodilnega, v Madridu nekaj po 20. uri pa ga bodo okronali za skupnega zmagovalca. Zelena majica po točkah pripada Kadenu Grovesu, pikčasta za najboljšega na gorskih ciljih Remcu Evenepoelu in bela za najboljšega mladega kolesarja Juanu Ayusu, najboljša ekipa pa je Jumbo-Visma.