Junak Kuss se je zahvalil Rogliču, šef ekipe ponosen

Vuelte še ni konec, a je jasno, da je Sepp Kuss postal skupni zmagovalec, saj je v nedeljo na vrsti le še parada šampionov. "Veliko olajšanje je. V zaključku je bil poseben trenutek, ko sem se lahko sprostil," je bil vesel Kuss, ki se je v cilj pripeljal v družbi osrednjih zvezdnikov Jumbo-Visme Primoža Rogliča in Jonasa Vingegaarda, ki sta s prstom kazala na junaka letošnje Dirke po Španiji. Medtem šef ekipe Richard Plugge že zre proti 2024 in kaj bodo lahko še izboljšali.

Pred začetkom Vuelte praktično ni bilo kolesarskega zanesenjaka, ki je skupno zmago napovedal Seppu Kussu. Zlasti ne, ker je imel ob sebi kapetana Primoža Rogliča in Jonasa Vingegaarda. Mišljeno je bilo, da bo tako kot na Giru in Touru pomagal zvezdnikoma tudi na Vuelti, a se je znašel v odličnem položaju. Ko so bili favoriti na čelu z Remcom Evenepoelom osredotočeni le drug na drugega in niso želeli izpustiti nobenega izpred oči, je Američan v šesti etapi prišel do zmage, potem ko se je znašel v ubežni skupini.

Pridobil je lep naskok pred tistimi, ki so v Španijo dejansko prišli po zmago. Ko se je zgodil krizni trenutek Evenepoela v 13. etapi s ciljem na Col du Tourmalet, so se mu odprla vrata do raja. Da ima močne noge, je pokazal v kronometru dan prej, kar mu je dalo le še dodatna krila. Začel je verjeti v skupno zmago.

"Primož je naredil veliko zame na zadnjem klancu"

Danes se veseli, čeprav je jutri še ena etapa, vendar je povsem ravninska in je jasno, da vodilnega v rdeči majici ne bo napadal nihče. "Veliko olajšanje je. V zaključku je bil poseben trenutek, ko sem se lahko sprostil," se je v pogovoru za Eurosport smejalo Kussu, ki je z ramo ob rami prikolesaril v cilj skupaj z Rogličem in Vingegaardom. Šampiona nizozemskega moštva sta se poklonila Američanu in mu bila v zadnjih etapah v pomoč, čeprav je bilo pred tem veliko negotovosti.

"Vse smo nadzirali po zaslugi fantov. Robert Gesink in Dylan van Baarle sta nadzirala 90 odstotkov etape. Dolg dan je bil. Velika zahvala jima. Primož je naredil veliko zame na zadnjem klancu in tudi na ravnini skupaj z Jonasom, kar si nisem nikdar sploh mogel predstavljati," je dan povzel Kuss in se nato dotaknil še družine, ki ga je pričakala v cilju: "Najbolj posebno je ravno to, da sem ob družini. To najbolj šteje."

"Razmišljamo že, kaj lahko naredimo bolje. Decembra vam bomo povedali."

Jumbo-Visma je spisala zgodovinski trenutek v kolesarstvu. Kot prva ekipa je osvojila prav vse tri Grand Toure v enem letu. Primož Roglič je bil junak Gira, Jonas Vingegaard Dirke po Franciji, Sepp Kuss pa zdaj še Vuelte. Da ima nizozemsko moštvo prevlado, se lahko prepričamo ob pogledu na vrstni red na Vuelti, saj Kussu družbo na zmagovalnem odru delata prav Jonas in Primož.

Zadovoljstvo pri prvem možu ekipe Richardu Pluggeju je razumljivo enormno: "Zelo ponosen in vesel sem. Videli ste sliko zaključka, ko so se vsi trije pripeljali. Neverjetno je."

"Sepp je bil v odličnem položaju in na enkrat smo imeli tri vodje. Več sem pričakoval od Juana Ayusa (član UAE Emirates, op. a.). Prihaja in bo v bodoče težak zalogaj. Na koncu dneva smo bili močnejši. Ni bilo lahko. Ko se je Remco zlomil na Tourmalet, je bilo lažje," pravi Plugge, ki že zre proti naslednjemu letu: "Razmišljamo že, kaj lahko naredimo bolje. Decembra vam bomo povedali."

