Zgodovinski dan za Jumbo-Vismo, Kuss junak Vuelte

Foto: A. S. O.

Cilj - Wout Poels se je v zaključku katapultiral in za las prehitel tudi Remca Evenepoela. Veliki zmagovalec Dirke po Španiji je postal Sepp Kuss, ki je nasledil rojaka Chrisa Hornerja kot zmagovalca Vuelete. Hornerju je to uspelo pred natanko desetimi leti. Drugo mesto je na letošnji Vuelti osvojil Jonas Vingegaard, tretji je Primož Roglič.

3 km do cilja - Peterica se približuje cilju. Primož Roglič je uredil vse potrebno v glavnini, Sepp Kuss pa je tako le še streljaj oddaljen od skupne zmage na Vuelti.

6 km do cilja - Ubežna peterica je spet skupaj. Napeto bo vse do ciljne črte.

8 km do cilja - Primož Roglič narekuje tempo na zadnjem vzponu v glavnini in tako pomaga Seppu Kussu.

9 km do cilja - Remco Evenepoel je kot blisk švignil mimo preostale četverice. glavnina šele začenja z zadnjim vzponom. Na čelu so zdaj kolesarji Movistarja in Juan Ayuso (UAE Emirates), vodilni Sepp Kuss pa je ob Primožu Rogliču.

11 km do cilja - Remco Evenepoel je spet v igri za zmago. Pet kolesarjev se bo udarilo za dnevni uspeh. Ob njem še Wout Poels (Bahrain-Victorious) in Marc Soler (UAE Emirates), Lenner Van Eetvelt (Lotto Dstny) in Pelayo Sanchez (Burgos-Bh).

12 km do cilja - Wout Poels in Marc Soler sta bila kot prva na vrhu. Remco Evenepoel zaostaja 10 sekund. Sledi hiter spust in še nekaj ravnine, kjer lahko pričakujemo, da bo Belgijec ujel priključek.

12,7 km do cilja - Remco Evenepoel bo, kot kaže, ujel priključek z vodilnimi.

13,5 km do cilja - Do vrha gorskega cilja je še 1,3 kilometra. Marc Soler se približuje ubežnikoma. Remco Evenepoel ne najde priključka.

14,4 km do cilja - Iz ubežne skupine je skočil Wout Poels (Bahrain-Victorious). Družbo ima v Lennertu Van Eetveltu (Lotto Dstny). Remco Evenepoel ne more slediti.

16,9 km do cilja - Začel se je zadnji vzpon dneva, deseti po vrsti. Alto San Lorenzo de El Escorial je dolg 4,6 kilometra in ima 6,6-odstotno povprečno naklonino. Določeni deli so tudi 20-odstotni, prav tako pa so na nekaterih predelih tlakovci. Glavnina za ubežniki zaostaja 11:19.

26 km do cilja - Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step), Mattia Cattaneo (Soudal Quick-Step) in Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) so bili prvi na vrhu predzadnjega gorskega cilja. Lep pokazatelj, da v ekipi Soudal Quick-Step diktirajo hud tempo med ubežniki. Zaostanek glavnine je zdaj že 10.45. Kmalu se bo začel zadnji vzpon, ki bo odločilen. Alto San Lorenzo de El Escorial je dolg 4,6 kilometra in ima 6,6-odstotno povprečno naklonino.

36 km do cilja - Ubežniki so začeli s predzadnjim kategoriziranim vzponom dneva. Pred njimi je Puerto de la Cruz Verde (7,2 km/3,9%), ki so ga danes že spoznali. Medtem se je prednost pred glavnino povzpela na 9:35.

42 km do cilja - Kolesarji Soudal Quick-Step so navili tempo v ubežni skupini, saj se zavedajo, da lahko le z utrujanjem pride njihov kapetan Remco Evenepoel do etapne zmage. Odpadlo je pet kolesarjev. Glavnina zdaj zaostaja že 8:41.

63 km do cilja - Drugič v današnjem dnevu se kolesarji vzpenjajo na Alto de Robledondo (5,1 km/4,8%). Zaostanek glavnine znaša 6:44. Povprečna hitrost je bila do tega trenutka 40,4 km/h.

71 km do cilja - V ubežni skupini se na vzponu na gorski cilj Alto de Santa María de la Alameda (5 km/5,6%) dogaja. Napadel je Zwiehoff (Bora-hansgrohe), vendar so ga kmalu ujeli.

78 km do cilja - Danes praznuje 21. rojstni dan Juan Ayuso (UAE Emirates), ki je v skupnem seštevku kot prvi ne član Jumbo-Visme na četrtem mestu in za Seppom Kussom zaostaja štiri minute. "Želim uživati v dnevu, uživati na tem odru in uživati po popoldnevu s svojo družino. Danes je zelo težka etapa, zelo dolga in utrujenost bo igrala veliko vlogo," je pred začetkom etape dejal Španec. Prednost ubežnikov znaša 6:08.

92 km do cilja - Zaostanek glavnine se je nekoliko povečal. Zdaj znaša 5:58. Kolesarji imajo pred seboj še pet kategoriziranih gorskih ciljev, kar je ravno polovica vseh današnjih.

109 km do cilja - Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) je zjutraj pričakoval veliko bitko in dobil jo je, potem ko je spet v begu. Njegova želja je vnovična etapna zmaga, ki bi bila četrta na letošnji Vuelti: "Mislim, da je danes še težje kot na klasiki Liège-Bastogne-Liège. 50 kilometrov je krajša in skoraj enako višinskih metrov, torej malenkostno težja. Recimo, da so vzponi daljši, a nekoliko bolj enakomerni, manj strmi." Ubežniki imajo 4:55 prednosti.

124 km do cilja - Nič pretresljivega na trasi. Kolesarji Jumbo-Visme nadzirajo ubežnike, ki imajo 4:49 naskoka.

138 km do cilja - Kolesarji se vzpenjajo na La Escondida (9 km/4,1%). Ubežniki imajo 4:30 prednosti. Na čelu glavnine tempo narekuje tudi Jan Tratnik.

165 km do cilja - Ubežniki so prevozili drugi gorski cilj, na katerem je bil prvi Rui Costa. Glavnina zaostaja 3:45, na čelu katere so kolesarji Jumbo-Visme. Tempo narekujeta Dylan van Baarle in Robert Gesink.

171 km do cilja - Med ubežniki je pet kolesarjev, ki so v skupnem seštevku med najboljših 20. Remco Evenepoel kot najvišje uvrščeni zaostaja za rdečo majico Sepp Kussa velikih 27 minut in 53 sekund. Akterji so medtem začeli z drugim vzponom, ki sliši na ime Puerto de la Cruz Verde (7km/5%). Njihova prednost pred glavnino znaša 3:15.

183 km do cilja - Po 23 kilometrih boja, da so prišli kolesarji v beg, imajo ubežniki minuto prednosti pred glavnino.

Kdo so ubežniki:

Soudal Quick-Step: Evenepoel, Cattaneo, Knox, Vervaeke

UAE Team Emirates: Fisher-Black, Soler

Jumbo-Visma: Kelderman

Ineos Grenadiers: Thomas

Bahrain Victorious: Poels, Tiberi

Groupama-FDJ: Martinez

Bora-Hansgrohe: Kämna, Zwiehoff

Alpecin-Deceuninck: Janssens, Planckaert

Lotto Dstny: Kron, Moniquet, Van Eetvelt

EF Education-EasyPost: Carthy

AG2R Citroën: Godon, Vendrame, Prodhomme

Jayco AlUla: Sobrero

Intermarché-Circus-Wanty: Costa

Movistar: Garcia Cortina, Rubio

DSM-Firmenich: Bardet

Arkéa-Samsic: Gesbert

Burgos-BH: Sanchez

Caja Rural-Seguro RGA: Barcelo, Nicolau

188 km do cilja - 31 kolesarjev je v begu, med njimi tudi Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), Marc Soler (UAE Team Emirates). Zadnji je bil tudi najhitrejši na prvem gorskem cilju, tik pred Evenepoelom.

💨 Un grupo numeroso de unos 2⃣0⃣ corona el Collado del Portazgo con ventaja sobre el pelotón. 💙🤍 El líder de la Montaña está delante.



A group of 2⃣0⃣ has escaped over Collado del Portazgo including 💙🤍 @EvenepoelRemco #LaVuelta23 pic.twitter.com/kAFxpUV8uf — La Vuelta (@lavuelta) September 16, 2023

197 km do cilja - Kolesarji so skupaj.

200 km do cilja - Spet je aktiven Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), ki želi priti v beg. Vsi kolesarji so bili ujeti, le Marc Soler (UAE Emriates) je ostal še nekoliko spredaj.

204 km do cilja - Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) in Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny) sta se kot prva odlepila od glavnine. A v ozadju potek neizprosen boj med preostalimi kolesarji, ki jih zanima beg.

205 km do cilja - Pred kolesarji je že prvi vzpon in takoj so se nekateri podali v beg.

12.00 - Pozdravljeni, ljubiteljice in ljubitelji kolesarstva. Na Vuelti je čas za zadnji težji test, saj bodo kolesarji prevozili 208,4 kilometra dolgo traso, na kateri jih čaka 4361 višinskih metrov. Težkih vzponov ne bo, a jih čaka kar deset vzponov III. kategorije. Sepp Kuss je še eno etapo oddaljen od velikega zmagoslavja, ekipa Jumbo-Visma pa od trojne zmage na Vuelti in trojne na letošnjih Grand Tourih.

Vrstni red pred 20. etapo

1. Sepp Kuss (ZDA/Jumbo-Visma) 69:14:04

2. Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma) + 0:17

3. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 1:08

4. Juan Ayuso (Špa/UAE Team Emirates) 4:00

5. Mikel Landa (Špa/Bahrain Victorious) 4:19

6. Enric Mas (Špa/Movistar) 4:30

