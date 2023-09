Na Eurosportu ostro nad Rogliča: To je nespoštljivo

V zadnjih dveh etapah 78. Dirke po Španiji sta tako Jonas Vingegaard kot Primož Roglič napadla svojega moštvenega kolega pri Jumbo-Vismi, vodilnega na dirki Seppa Kussa. Danec je Američana za seboj pustil v torkovi 16. etapi, Slovenec včeraj v 17. "To je nelojalno in nespoštljivo," so včeraj razočarani ugotavljali komentatorji dirke v studiu Eurosporta in GCN.

Že legendarni irski šampion Sean Kelly, ki na televiziji Eurosport deluje kot komentator, je ob koncu sredine etape ugotavljal, da je bil napad Primoža Rogliča v zaključku kraljevske etape z vzponom na epski Anglirou "kontradiktoren". Čeprav je Zasavec ves čas trdil, da bo podprl Seppa Kussa pri njegovem lovu na zmago na Vuelti, se včeraj po tem, ko se je ameriškemu moštvenemu kolegu odpeljal, ni več oziral nazaj. Kuss je le stežka obdržal rdečo majico vodilnega, saj je z Rogličem pobegnil tudi Jonas Vingegaard, ki ima zdaj v skupnem seštevku le še osem sekund zaostanka za Američanom. "Roglič želi dirkati, želi si zmage," je zaključil Kelly.

Tudi Rogličeva izjava po etapi je bila zgovorna, so še ugotavljali komentatorji v studiu televizije Eurosport in kanala GCN po dirki. "Moja odgovornost je, da vozim najhitreje kot lahko," je po etapi, v kateri je dosegel še svojo drugo zmago na letošnji Vuelti, povedal Roglič. Kussu je zaželel srečo, da naj se bori in poskuša zmagati. To je bilo razumljeno kot vojna napoved. "To je nelojalno in nespoštljivo," meni komentator Adam Blythe, zveni že kar cinično, je pristavila sokomentatorka Orla Chennaoui: "To je bitka mož na moža in je v nasprotju z vsem, kar govorimo o tem lepem športu in zaradi česar ga imamo radi."

Kolesarstvo je ekipni šport, so še poudarili razočarani komentatorji dirke. Kuss je tako Rogliču kot Vingegaardu že ničkolikokrat pomagal do zmag na grand tourih in tega mu zvezdnika zdaj nista sposobna vrniti. Izgleda, da se je Roglič včeraj odzval na Vingegaardovo "soliranje" v torkovi etapi, očitno bo dvoboj egov v ekipi Jumbo-Visma na koncu plačal Kuss. Roglič je bržčas tudi zaradi lojalnosti Kussu v torek celo zdrsnil na tretje mesto v skupnem seštevku in Vingegaard je zdaj v odličnem položaju, da napade skupno zmago. V ekipi zagotovo ni najboljših odnosov, vodstvo pa, kot kaže, ni sposobno uveljaviti svojih želja in javno le ves čas poudarja, da so "v igri za zmago še vsi trije".

Vingegaard in Roglič sama govorita, da bi bila vesela Kussove zmage, a mu te nista pripravljena "podariti" oziroma mu do nje celo pomagati. Malce drugačen pogled je za Sportal izrazil naš nekdanji profesionalec Tadej Valjavec. "Saj bi bilo lepo, fino in gosposko, ampak navsezadnje sta kolesarstvo in profesionalni šport na splošno moderno gladiatorstvo. Včasih, ko so se gladiatorji borili, so najbrž imeli neke zaveznike in prijatelje, ampak na koncu, ko je prišel zadnji boj … Tam ni bilo popuščanja, ali si ubil ali pa umrl. Danes k sreči ni več tako kruto, vseeno pa je dejstvo, ali zmagaš ali pa ne. Čez deset let te nihče ne bo več vprašal, kaj se je dogajalo, ampak bo samo zmagovalec zapisan v zgodovino," nam je povedal.

Kuss sam se zaveda, kaj je njegova vloga v ekipi, in diplomatsko razlaga, kako ceni oba kapetana in kako vesel je, da lahko dela za njiju. Zagotovo pa mora biti tudi razočaran nad dogodki zadnjih dni.

Se lahko vrstni red prvih treh na Vuelti do Madrida še spremeni? Ne, Kuss bo prvi, Vingegaard drugi, Roglič bo ostal tretji. 568 glasov + 55,20%

Da, ampak ne veliko. Samo Roglič in Vingegaard bosta zamenjala mesti. 74 glasov + 7,19%

Da, spremeni se lahko marsikaj. 387 glasov + 37,61% Oddanih 1029 glasov

Preberite še: