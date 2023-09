Kuss: Stavili smo na Rogliča, a se je načrt nekoliko spremenil

Po razpletu 16. etape, v kateri je Jonas Vingegaard štiri kilometre pred ciljem na vzponu Bejes silovito napadel, dobil etapo in se v skupnem seštevku prebil pred Primoža Rogliča, ki zdaj za vodilnim Seppom Kussom zaostaja 1:33 minute, za Vingegaardom pa 1:04 minute, marsikomu ni bilo jasno, kaj natanko se je zgodilo. "Danes smo stavili na Rogliča, a se je načrt nekoliko spremenil. Tik pred začetkom strmega dela klanca je Jonas po radijski povezavi vprašal, ali lahko napade," je dogajanje osvetlil Kuss. "Jutri bo nov dan in mislim, da se bo res pokazalo, kdo je najmočnejši," pa pravi njun moštveni kolega Jan Tratnik. Kolesarje jutri čaka gorska etapa od Robadeselle do vrha slovitega Angliruja (124,5 km).

Še vedno vodilni na dirki Sepp Kuss, ki pa je v primerjavi z Jonasom Vingegaardom danes izgubil več kot minuto, natančneje minuto in pet sekund, je po etapi dajal vtis, kot da ga niti izguba časa niti razplet nista vznemirila. "Angliru (ciljni klanec v jutrišnji etapi, op. a.) bo povsem druga zgodba," je prepričan Američan, ki pravi, da se je zavedal, da bo današnji konec zanj velik zalogaj. "Šlo je za zelo eksploziven zaključek, ampak sem vesel, kako sem ga odpeljal."

"Jonas je po radijski povezavi vprašal, ali lahko napade"

Kuss je v pogovoru za španske medije priznal, da so danes stavili na Rogliča, ki mu je bil ciljni klanec pisan na kožo, a da se je načrt nekoliko spremenil. "Tik pred začetkom strmega dela klanca je Jonas po radijski povezavi vprašal, ali lahko napade. To je bil zanj zelo dober trenutek, vse je presenetil," je dejal Kuss.

Foto: Guliverimage

Vingegaard se je hitro odpeljal in nihče od tekmecev ni našel odgovora na njegov napad. "Vsi so se samo spogledovali med seboj, on pa se je zelo hitro odpeljal. Res ga ni bilo mogoče ustaviti. Dan se je za našo ekipo super iztekel," je menil Američan. Zatrdil je, da se je danes dobro počutil, kljub temu da mu v zadnjem izjemno strmem kilometru ni uspelo slediti tempu Enrica Masa, Juana Ayuse, Aleksandra Vlasova in Primoža Rogliča, in si je v primerjavi z njimi nabral štiri sekunde zaostanka.

Dejal je, da ga to pred jutrišnjo etapo s ciljnim vzponom na Angliru, ki velja za najtežji vzpon v svetu kolesarstva, ne skrbi. "Jutri nas čaka povsem druga zgodba. Moje noge se še vedno dobro vrtijo in etape se veselim," je napovedal večno nasmejani in dobrovoljni Američan.

🇪🇸 #LaVuelta23



A hard day, in more ways than one. 🙏🏼❤️ pic.twitter.com/7OZum7lS1p — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) September 12, 2023

"Želel sem zmagati za svojega najboljšega prijatelja"

Vingegaard je zmago posvetil moštvenemu kolegu Nathanu Van Hooydoncku, ki se je danes zjutraj huje poškodoval v prometni nesreči v domačem Kalmhoutu severno od Antwerpna, nekaj časa je bil celo v umetni komi. Že med etapo pa so kolesarji Jumbo-Visme dobili razveseljivo novico, da je njihov prijatelj pri zavesti in da nima možganskih poškodb, naredili so vse, da ulovijo ubežno skupino in se dokopljejo do nove etapne zmage.

Foto: Guliverimage

"Vesel sem, da sem zmagal. Zjutraj smo dobili grozne novice (o Van Hooydoncku, op. a.) in želel sem si zmagati za svojega najboljšega prijatelja. K sreči so zadnje novice o njegovem zdravstvenem stanju boljše, kar je zame in ekipo veliko olajšanje. Upam, da bo kmalu okreval."

Spodbudne novice o zdravstvenem stanju Van Hooydoncka:

Nathan Van Hooydonck is awake and doesn’t suffer injuries because of the traffic accident earlier today. His health situation is not critical. Further medical examinations have to determine why Nathan became unwell, while driving his car. We want to thank everyone for the… — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) September 12, 2023

"Nathan Van Hooydonck je pri zavesti in se v prometni nesreči ni huje poškodoval. Njegovo zdravstveno stanje ni kritično," so na družbenih omrežjih sporočili iz ekipe Jumbo-Visma. "Nadaljnje zdravniške preiskave bodo morale ugotoviti, zakaj je našemu kolesarju med vožnjo postalo slabo. Vsem bi se radi zahvalili za sporočila podpore, zdravniškemu osebju v bolnišnici pa za oskrbo Nathana in njegove družine."

Pri napovedih za jutrišnjo etapo s ciljem na mogočni Angliru je bil bolj zadržan. "Ne vem, kaj bo jutri, zdaj si samo želim uživati v trenutku in ne razmišljati o tem," je v izjavi za organizatorja povedal izmučeni Vingegaard.

Tratnik: Jutri se bo pokazalo, kdo je najmočnejši

Njun moštveni kolega Jan Tratnik je v izjavi za TV Slovenija dejal, da vsak od trojice Roglič, Kuss in Vingegaard lahko izkoristi dober dan, očitno je bil današnji dober za Danca. "Jutri bo nov dan in mislim, da se bo res pokazalo, kdo je najmočnejši."

Roglič pa je na vprašanje, zakaj ni napadel, odvrnil le z besedo: Simpl (preprosto, op. a. ), kar bi lahko imelo več pomenov, ali ni mogel, ali pa ni smel.

Foto: Guliverimage

Preberite še: