Pomemben član ekipe Jumbo-Visma po hudi nesreči v umetni komi

Belgijski kolesar Nathan Van Hooydonck, član ekipe Jumbo-Visme, ki je pred dnevi opravil z Dirko po Britaniji, julija pa Jonasu Vingegaardu pomagal do zmage na francoskem Touru, je bil zjutraj udeležen v prometni nesreči in je preventivno v umetni komi.

Sedemindvajsetletni Nathan Van Hooydonck, ki je letos nastopil tudi na Dirki po Franciji, je bil danes zjutraj udeležen v hudi prometni nesreči v domačem Kalmhoutu severno od Antwerpna, poročajo belgijski mediji. Po poročanju Gazet van Antwerpen je Van Hooydonck skupaj z nosečo ženo v avtu čakal v križišču, nato ga je obšla slabost, nehote je pritisnil na plin in pospešil, pri tem pa trčil v druga vozila. V nesreči je bilo poškodovanih še pet drugih vozil.

Po poročanju medija Sporza so Van Hooydoncka na kraju nesreče oživljali z defibrilatorjem, nato pa so ga odpeljali v univerzitetno bolnišnico v Antwerpnu. V bolnišnico so prepeljali tudi njegovo ženo, ta na srečo ni utrpela poškodb.

Nathan Van Hooydonck (Jumbo-Visma) a été impliqué dans un accident de la circulation ce mardi matin. Le Belge aurait perdu le contrôle de son véhicule et a été transporté à l'hôpital dans un état critique. Il se trouvait en compagnie de sa femme enceinte. https://t.co/nrjjLyTvaQ — Le Gruppetto (@LeGruppetto) September 12, 2023

"Voznika so oživljali na kraju dogodka in ga v življenjsko ogroženem stanju odpeljali v bolnišnico," je za belgijski časnik povedal Patrick De Smedt z mejne policije. "Njegova noseča žena, ki je sedela poleg njega, ni bila poškodovana, a so jo prav tako odpeljali v bolnišnico." V nesreči so bile poškodovane še tri osebe, med njimi tudi otrok.

Dogodek so na družbenih omrežjih potrdili tudi v ekipi Jumbo-Visma in med drugim zapisali, da govoric, da je stanje njihovega kolesarja kritično, ne morejo potrditi. "Zdaj je na nadaljnjih zdravniških pregledih. Hvala za vsa sporočila Nathanu in ekipi," so že zapisali.

We can confirm that earlier today our rider Nathan van Hooydonck became unwell while driving his car, leading to his involvement in a traffic accident. He was subsequently transported to the hospital, where he is receiving good medical care. We cannot confirm rumours that his… — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) September 12, 2023

Kaj je o stanju Van Hooydoncka povedal športni direktor Grischa Niermann?

Jumbo-Visma DS Grischa Niermann provides an update on Nathan van Hooydonck, who has been hospitalised following a traffic accident. pic.twitter.com/aL5panTD4Z — Eurosport (@eurosport) September 12, 2023

Športni direktor Grischa Niermann je pred startom današnje etape dejal, da nima veliko informacij razen tega, kar je zasledil v medijih, in da je novica o nesreči močno prizadela kolesarje na Vuelti. "Ne vem veliko več od tega, kar piše v medijih. Vemo, da je imel nesrečo in je v bolnišnici. Mislim, da je v umetni komi. Ne morem potrditi, ali je v življenjski nevarnosti ali ne," je dejal Niermann. "Vemo, da smo mi, še posebej kolesarji, zelo prizadeti. Upamo, da je Nathan v redu, da se njegovo stanje izboljša in da je njegova žena v redu.

"Kolesarji so se čustveno odzvali na novico. Tukaj smo na Vuelti z majico vodilnega in kmalu bomo spet dirkali. To ni lahko in upam, da se bomo kmalu lahko osredotočili. Ti nikoli ne želim slišati takšnih novic. Lahko samo upamo."

Van Hooydonck je pred dnevi dirkal na Dirki po Britaniji. Foto: Guliverimage

Van Hooydonck je svojo profesionalno kolesarsko pot začel v ekipi BMC, k ekipi Jumbo-Visma pa se je pridružil leta 2021 in kmalu postal njen ključni del za spomladanske klasike in Tour de France. Bil je del zasedbe 'čebel', ki je Jonasu Vingegaardu pomagala do dveh zmag na Touru, bil pa je tudi v ekipi, ko je Primož Roglič zmagal na Vuelti leta 2021. Nazadnje je dirkal prejšnji teden na dirki Tour of Britain, kjer je nizozemska ekipa zmagala na petih etapah in v skupnem seštevku z Woutom van Aertom. Van Hooydonck naj bi Belgijo zastopal na prihajajočem evropskem cestnem prvenstvu v Drentheju na Nizozemskem.

Preberite še: