Dramatičen dan na Vuelti, Roglič varno

Podrobnejši potek 15. etape

Cilj - V ciljnem šprintu je Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) za las premagal Lennarda Kämno (Bora-Hansgrohe). V ozadju se je približevala skupina na čelu z Remcom Evenepoelom. Glavnina z rdečo majico je zaostala 2:52. Sepp Kuss tako ostaja v rdeči majici vodilnega, Primož Roglič je drugi z zaostankom 1:37, Jonas Vingegaard pa zaostaja dodatnih sedem sekund.

Vrstni red 15. etape

1,4 km do cilja - Lennard Kämna po padcu ujel Buitraga in Costo.

3,5 km do cilja - Padec vodilnega Lennarda Kämne, ki je bil v enem od ovinkov prehiter. K sreči je padel na gosto travo. Zdaj se odpira pot do etapne zmage Buitragu in Costi.

4 km do cilja - Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) se je nekoliko odlepil od obeh ubežnikov.

8 km do cilja - Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) je skočil na vrhu gorskega cilja, a sta ga Kämna in Costa pri spustu ujela.

9 km do cilja - Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) je ujel Santiaga Buitraga (Bahrain Victorious) in Ruija Costo (Intermarché-Circus-Wanty). Skupina Remca Evenepoela zaostaja 19 sekund, glavnina pa 3:38. Primož Roglič se pelje varno v glavnini. Foto: A.S.O.

10 km do cilja - Težave za Remca Evenepoela. Iz njegove skupine je skočil Lennard Kämna in lovi priključek z ubženikoma Costo in Buitragom.

11,5 km do cilja - Do vrha gorskega cilja je še 3 kilometre, Buitrago in Costa pa povečujeta naskok pred Evenepoelom, ki zdaj znaša 25 sekund. Glavnina je 3:19 zadaj.

14 km do cilja - Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) in Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) sta se odlepila od Remca Evenepoela (Soudal Quick-Step), ki skuša najti priključek, zdaj pa zaostaja 17 sekund. Glavnina, na čelu katere je moštvo Jumbo-Visme, je znižala zaostanek na 3:09.

15 km do cilja - Ubežniki so začeli z zadnjim gorskim ciljem dneva - Puerto de Zuarrarrate (7,3 km/4,8%). Zaradi letečega cilja se je ubežna skupina dodatno razbila. Zaostanek glavnine je 3:27.

18 km do cilja - Videti je, da bomo zmagovalca dneva iskali med ubežniki, ki so nekoliko razkropljeni. V prvi skupini je deseterica kolesarjev z Remcom Evenepoelom na čelu. Njihova prednost pred glavnino je 3:34. Povprečna hitrost je v prvih treh urah znašala 47,1 km/h. Težave ima Geraint Thomas, ki je prej padel, in ga trenutno ni v glavnini.

27 km do cilja - Prednost ubežnikov znaša 3:44. Zdaj so na čelu glavnine kolesarji Jumbo-Visme.

37 km do cilja - V glavnini je padel Geraint Thomas. To je še njegov tretji padec na letošnji Vuelti.

38 km do cilja - Tudi drugi gorski cilj je osvojil Remco Evenepoel, ki kolesari v pikčasti majici za najboljšega na gorskih ciljih. Remco je prejel novih pet točk, Santiago Buitrago (Barhain Victorious) tri in Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) eno. Prednost pred glavnino je narasla na 3:26, na čelu le-te še vedno kolesarji Alpecin-Deceuninck, takoj za njimi so člani Jumbo-Visme.

43 km do cilja - Kolesarji se vzpenjajo na drugi gorski cilj dneva, ki ima predznak II. kategorije. Puerto de Zuarrate je dolg 7,3 km in s povprečno 4,8-odstotno naklonino. Prednosti ubežnikov je 2:30. Zdaj na čelu le-teh tempo navija Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), Remco Evenepel mu sledi. Na čelu glavnine zdaj ekipa Alpecin-Deceuninck. Očitno se šprinter Kaden Groves dobro počuti in bi rad prišel v izhodišče, da bi v zakjučku dneva celo šprintal.

51 km do cilja - Glavnina na čelu z Jumbo-Vismo ima na radarju skupino z Remcom Evenepoelom na čelu. Ohranjujejo zaostanek pod tremi minutami. Trenutno znaša 2:47. Pomoč imajo tudi v ekipi (Alpecin-Deceuninck).

60 km do cilja - V begu je zdaj 15 kolesarjev - Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), Jonathan Caicedo (EF Education-EasyPost), Rui Costa (Intermarché - Circus - Wanty), Cristian Rodriguez (Arkea Samsic), Andrea Vendrame (AG2R Citröen), Geoffrey Bouchard (AG2R Citröen), Chris Hamilton (DSM-Firmenich), Nico Denz (Bora-Hansgrohe), Jimmy Janssens (Alpecin-Deceuninck), Kenny Elissonde (Lidl Trek), Einer Rubio (Movistar), Andreas Kron (Lotto Dstny), in Rudy Molard (Groupama FDJ). Glavnina s Primožem Rogličem in preostalimi kolesarji Jumbo-Visme zaostaja 2:48.

66 km do cilja - Sedmerici ubežnikov so priključili še Chris Hamilton (DSM-Firmenich), Nico Denz (Bora-Hansgrohe) in Rudy Molard (Groupama FDJ).

70 km do cilja - Sedmerica kolesarjev se spušča, v ozadju pa je nekaj kolesarjev, ki želijo priključiti. Med ubežniki so trenutno Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), Jonathan Caicedo (EF Education-EasyPost), Rui Costa (Intermarché - Circus - Wanty) in Cristian Rodriguez (Arkea Samsic) in Andrea Vendrame (AG2R Citröen). Prednost pred glavnino znaša 2:50. V skupnem seštevku je najbližje rdeči majici Buitrago, ki je pred začetkom današnjega dne za Seppom Kussom zaostajal 13:15. Zaostanek Evenepoela je imel denimo pribitek 19:12.

78 km do cilja - Na vrhu gorskega cilja je bil prvi Remco Evenepoel. Iz ozadja prihaja skupina novih kolesarjev - Kenny Elissonde (Lidl Trek), Rudy Molard (Groupama-FDJ), Nico Denz (Bora-Hansgrohe), Jimmy Janssens (Alpecin-Deceuninck), Andreas Kron (Lotto Dstny), Geoffrey Bouchard, Andrea Vendrame (AG2R Citroën) in Einer Rubio (Movistar). Prednost ubežnikov znaša 2:40. V glavnini so na čelu kolesarji Jumbo-Visme, a so umirili tempo. do zdaj je bila povprečna hitrost 43,7 km/h.

79 km do cilja - Skupina z Remcom Evenepoelom je dobila družbo. Priključili so Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), Jonathan Caicedo (EF Education-EasyPost) in Chris Hamilton (DSM-Firmenich).

80 km do cilja - Ubežna trojka ima 1:25 prednosti.

82 km do cilja - Remco Evenepoel, Rui Costa (Intermarché - Circus - Wanty) in Cristian Rodriguez (Arkea Samsic) so si prikolesarili nekaj metrov prednosti.

84 km do cilja - Kdo je napadel? Jasno, Remco Evenepoel.

86 km do cilja - Glavnina s Seppom Kussom in Primožem Rogličem je ujela ubežnike.

89 km do cilja - Marc Soler (UAE Team Emirates) in Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) sta ujela ubežnike, katerim tempo diktira Remco Evenepoel. Primož Roglič je skupaj z vodilnim v skupnem seštevku Seppom Kussom 16 sekund zadaj. Dylan van Baarle (Jumbo-Visma) v tej skupini vleče voz.

91 km do cilja - Nov skok Marca Solerja, za katerim je šel Jonas Vingegaard.

94 km do cilja - Praktično iz minute v minute se dogaja. Iz glavnine je skočil Marc Soler (UAE Emirates), za njim sta šla Jonas Vngegaard in rdeči Sepp Kuss.

95 km do cilja - V ubežni skupini je 20 kolesarjev, tudi dve majici. S pikčasto na prsih tudi Remco Evenepoel, medtem ko ima zeleno Kaden Groves.

96 km do cilja - Nov napad Remca Evenepoela. Tokrat ima večjo družbo in se je odpeljal glavnini na čelu s kolesarji Jumbo-Visme, ki imajo v svojih vrstah prve tri koelsarje v skupnem seštevku.

97 km do cilja - Štirje kolesarji so skočili, spet Remco Evenepoel. A je tudi tokrat glavnina ta poizkus v kali zatrla.

98 km do cilja - Kolesarji so začeli z vzponom na gorski cilj Puerto de Lizarraga (19,3km/2.7%). Klanec je dolg, a naklonina ni pretežka.

106 km do cilja - Glavnina je zajezila tudi naslednji beg, v katerega je šlo 14 kolesarjev. Najhitrejša prva ura dirkanja na letošnji Vuelti. Povprečna hitrost je znašala kar 52,6 km/h.

109 km do cilja - Remco Evenepoel je pred štartom dal vedeti, da ga tudi danes zanima beg: "Kdo ve, morda zmagam etapo. Danes je nova priložnost. Trasa mi ustreza. Najbolj pomembna stvar je, da zadržim pikčasto majico. Rad bi jo odnesel domov."

122 km do cilja - Glavnina je skupaj.

129 km do cilja - Veliko poizkuša tudi slovenski kolesar Matevž Govekar (Bahrain Victorious), ki se je z Remcom znašel v ubežni skupini takoj po štartu. Slovenec je tokrat poizkusil s Filippom Ganno (INEOS Grenadiers) in Jacopom Mosco (Lidl-Trek)

130 km do cilja - Remco Evenepoel je spet napadel, a so ga ujeli.

135 km do cilja - Remco Evenepoel vztraja in je zelo aktiven. Tudi danes želi priti v beg. Pri prvem poizkusu so ga zaustavili.

138 km do cilja - Glavnina je ujela tudi Egana Bernala. V glavnini je prišlo do padca štirih kolesarjev. Med njimi sta bila Tobias Bayer in Diego Andres Camargo..

152 km do cilja – Ni trajalo dolgo in Evenepoel, Govekar ter Kron so bili ujeti. A se vrstijo novi napadi. Poizkušal je tudi Egan Bernal.

156 km do cilja – Dva kilometra po začetku etape so napadli trije kolesarji. Med njimi je tudi Slovenec Matevž Govekar (Bahrain Victorious), Andreas Kron (Lotto Dstny) in pa včerajšnji zmagovalec Remco Evenepoel, ki se po katastrofalnem petku, ko je izgubil dobrih 27 minut v primerjavi z najboljšimi, spet odlično počuti.

13.50 – Pozdravljeni, ljubiteljice in ljubitelji kolesarstva. Danes je na Vuelti čas za razgibano hribovito etapo, v kateri pričakujemo pobeg. V majici vodilnega še naprej kolesari Sepp Kuss, v skupnem seštevku pa sta drugi in tretji njegova moštvena kolega pri Jumbo-Vismi, Primož Roglič in Jonas Vingegaard.

Skupni vrstni red pred 15. etapo:

1. Sepp Kuss (ZDA/Jumbo-Visma) 51;04:54

2. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) + 1:37

3. Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma) 1:44

4. Juan Ayuso (Špa/UAE Team Emirates) 2:37

5. Enric Mas (Špa/Movistar) 3:06

6. Marc Soler (Špa/UAE Team Emirates) 3:10

7. Mikel Landa (Špa/Bahrain Victorious) 4:12

8. Aleksandr Vlasov (Rus/Bora-Hansgrohe) 5:02

9. Cian Uijtdebroeks (Bel/Bora-Hansgrohe) 5:30

10. Joao Almeida (Por/UAE Team Emirates) 8:39

...

15. Remco Evenepoel (Bel/Soudal – QuickStep) 19:12