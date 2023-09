Prerojeni Evenepoel po veliki zmagi v solzah, trojec Jumbo-Visme trdno v vodstvu

Results powered by FirstCycling.com

Dirka po Španiji, potek 14. etape:

Cilj: Belgijec Remco Evenepoel (Soudal - QuickStep) se je po včerajšnji krizi vrnil z zmago. S fenomenalno vožnjo je osvojil 14. etapo z 1:11 prednosti pred Francozom Romainom Bardetom (DSM - Firmenich), dobil vse štiri kategorizirane gorske cilje dneva in osvojil tudi pikčasto majico najboljšega hribolazca na dirki. Evenepoela so po velikem povratku v cilju premagala čustva.

🥹 Un final repleto de emoción con Evenepoel recuperandose para llegar en solitario a meta. Revive el ÚLTIMO KM.



😢 A finish full of emotion as 🇧🇪 Remco Evenepoel bounces back to solo to the line. Watch the final KM back.#LaVuelta23 pic.twitter.com/NN9QPFxvIv — La Vuelta (@lavuelta) September 9, 2023

Vodilnega trojca nizozemske ekipe Jumbo-Visma pa danes ni ogrožal. Čeprav so Američan Sepp Kuss, Slovenec Primož Roglič in Danec Jonas Vingegaard v cilj prišli več kot osem minut za Belgijce, so zanesljivo obdržali prva tri mesta v skupnem seštevku.

4 km do cilja - Remco Evenepoel se je odpeljal Bardetu.

9,5 km do cilja – Začel se je zaključni vzpon 14. etape, klanec prve kategorije Larra-Belagua. V začetku so nakloni devet in deset odstotkov, v zadnjih petih kilometrih pa se cesta nekoliko poravna, zato je povprečni naklon celotnega vzpona le 6,3 odstotka. Remco Evenepoel (Soudal – QuickStep) in Romain Bardet (DSM – Firmenich) sta se v klanec zapodila 4:45 pred trojico zasledovalcev, Storerjem, Castroviejom in Van eetveltom ter 8.09 pred skupino favoritov.

24 km do cilja – Kolesarji so opravili še z letečim ciljem v Uztarrozu, 20 točk je tam pobral Francoz Romain Bardet (DSM – Firmenich). Vodilni dvojec vozi 4:19 pred Storerjem, Castroviejom in Van Eetveltom in 6:40 pred skupino favoritov z Rogličem.

Izidi letečega cilja, Uztarroz:

1. Romain Bardet (DSM-Firmenich) 20 točk

2. Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) 17

3. Michael Storer (Groupama-FDJ) 15

4. Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny) 13

5. Jonathan Castroviejo (Ineos Grenadiers) 10

30 km do cilja - Evenepoel je v seštevek za najboljšega hribolazca na Vuelti na prelazu Laza dodal še tri točke in bo po današnji etapi oblekel pikčasto majico. Zdaj imata z Romainom Bardetom že skoraj štiri minute prednosti pred najbližjimi zasleodvalci, več kot šest pred skupino favoritov in več kot sedem pred glavnino. Rdeči majici nista nevarna, saj imata v skupnem seštevku oba več kot 20 minut zaostanka za Seppom Kussom.

Izidi gorskega cilja, Puerto de Laza (III. kategorija):

1. Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) 3 točke

2. Romain Bardet (DSM-Firmenich) 2

3. Michael Storer (Groupama-FDJ) 1

37 km do cilja - Po krajšem spustu se je začel že naslednji vzpon, ta je le tretje kategorije, 3,4 kilometra dolg klanec na Puerto de Laza, s povprečnim naklonom 6,3 odstotka. Evenepoel in Bardet imata 2:33 prednosti pred Storerjem, 3:26 pred Castroviejom in Eetveltom, 4:06 pred Lopezom in 6:24 pred skupino favoritov, v kateri ob rdeči majici (Kussu) kolesarijo še Roglič, Vingegaard, Ayuso, Mas, Soler, Vlasov, Landa, Almeida, Uijtdebroeks, Cras, De la Cruz, Valter, Buchmann, Poels, Cattaneo, Toberi, Kämna, Gesink, Fischer-Black, Diaz in Hamilton.

47 km do cilja – Remco Evenepoel (Soudal – QuickStep) je prvi prečkal prelaz Larrau in prevzel vodstvo v seštevku za pikčasto majico. Z Romainom Bardetom (DSM – Firmenich) imata že dve minuti prednosti pred Storerjem in 5:40 pred skupino favoritov okoli rdeče majice. Ta se je nekoliko razširila, ko je polovila nekaj obnemoglih nekdanjih ubežnikov. Kolesarska karavana se je spet zapeljala v Španijo.

💙🤍 🇧🇪 @EvenepoelRemco corona Larrau por delante de 🇫🇷 @romainbardet. 3º 🇦🇺 @mjstorer_au.

💙🤍 🇧🇪 Evenepoel conquers Larrau ahead of 🇫🇷 Bardet, with 🇦🇺 Storer cresting in 3rd.



5⃣0⃣ pts - Evenepoel

3⃣7⃣ pts - Storer

3⃣6⃣ pts - Vingegaard#LaVuelta23 pic.twitter.com/oRLtSwzLNG — La Vuelta (@lavuelta) September 9, 2023

Izidi gorskega cilja, Puerto de Larrau (ekstra kategorija):

1. Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) 15 točk/6 bonifikacijskih sekund

2. Romain Bardet (DSM-Firmenich) 10/4

3. Michael Storer (Groupama-FDJ) 6/2

4. Jonathan Castroviejo (Ineos Grenadiers) 4

5. Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny) 2

6. Juan Pedro Lopez (Lidl-Trek) 1

53 km do cilja - Evenepoel in Bardet vztrajata 1:09 pred Storerjem, preostali zasledovalci pa so popustili in se jim približuje glavnina oziroma zdaj že zgolj selekcija favoritov. Za zadnje krčenje te skupinice, ki vozi 4:42 za čelom dirke je z napadom poskrbel Juan Ayuso (UAE Emirates), z njim so se odpeljali le še Kuss, Roglič, Vingegaard, Mas, Landa, Vlasov, De la Cruz in Poels.

54 km do cilja - Iz ekipe Jumbo-Visma so sporočili, da je bila novica o padcu Jana Tratnika napačna. Idrijčan je imel mehansko okvaro, težave z naperami na obroču kolesa. Z dirko nadaljuje brez težav.

🇪🇸 #LaVuelta23



Jan faced an issue with the bicycle spokes on the descent. 🔧 He did not crash and could continue.



Meanwhile, the riders are on the Puerto de Larrau, the second categorised climb of the day. 🥵



⏱️ 4'37"

🏁 56 km — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) September 9, 2023

56 km do cilja - V lov za Evenepoelom in Bardetom se je podal Michael Storer (Groupama - FDJ), ki zdaj vozi dobro minuto sekund za vodilnim dvojcem, Lopez, Kämna, Hamilton, Castroviejo, Caruso, Quinn, Cattaneo in Van Eetvelt zaostajajo 49 sekund za Avstralcem, glavnina pa je 4:44 za čelom dirke. Na čelu močno razredčene glavnine so še kar kolesarji UAE Emirates, tudi Domen Novak.

Vse kaže, da je tudi z Janom Tratnikom vse v redu, vozil naj bi se v eni od skupin za glavnino.

62 km do cilja - Začel se je vzpon na Puerto de Larrau (15-kilometrski klanec ekstra kategorije s 14-odstotnim povprečnim naklonom in deli, kjer naklonina doseže tudi 16 %). Evenepoel in Bardet vozita 1:10 pred zasledovalci (Lopez, Kämna, Hamilton, Castroviejo, Storer, Caruso, Quinn, Cattaneo, Van Eetvelt) in 4:26 pred glavnino. Na vrhu Larraua bodo kolesarji zapustili Francijo in spet zapeljali na španska tla.

🔥𝙋𝙐𝙀𝙍𝙏𝙊 𝘿𝙀 𝙇𝘼𝙍𝙍𝘼𝙐🔥



🍿 La historia está por escribirse.

✨ History waiting to be written.#LaVuelta23 pic.twitter.com/rc6bork12v — La Vuelta (@lavuelta) September 9, 2023

69 km do cilja - Jan Tratnik (Jumbo-Visma) je bil vpleten v padec na spustu, poroča radio Vuelta. Za zdaj ne vemo nič več. Upamo, da je z Idrijčanom vse OK.

Evenepoel in Bardet imata zdaj že več kot minuto prednosti pred zasledovalci in 4:20 pred glavnino.

70 km do cilja - Belgijec in Francoz - tudi Bardet je imel včeraj slab dan in za Vingegaardom zaostal več kot 24 minut - sta prednost pred zasledovalci povečala na 50 sekund, glavnina, na čelu katere vztraja ekipa UAE Emirates, pa vzdržuje 3:50 zaostanka za vodilnima.

77 km do cilja - Na spustu sta se v vodstvo odpeljala Remco Evenepoel in Romain Bardet in imata že dobrih 30 sekund prednosti pred zasledovalci, glavnina pa zdaj vozi 3:45 za čelom dirke.

¡🇧🇪 @EvenepoelRemco & 🇫🇷 @romainbardet en cabeza de carrera!

🇧🇪 Evenepoel & 🇫🇷 Bardet at the front of the race!



⏱️ 29" perseguidores | chasers

⏱️ 3:42" pelotón#LaVuelta23 pic.twitter.com/yGQ6HuEiPB — La Vuelta (@lavuelta) September 9, 2023

85 km do cilja - Kolesarji so zdaj na dolgem spustu, vodilna dvanajsterica ima še 3:12 prednosti pred glavnino, 62 kilometrov pred ciljem etape pa se bo začel nov vzpon, tokrat še nekoliko zahtevnejši 15-kilometrski klanec na Puerto de Larrau, kjer bo kljub temu, da bosta tri kilometre pod vrhom dva kilometra ravnine in spusta, izjemno strm. Večina klanca ima več kot deset odstotkov naklona, na zadnjih dveh kilometrih je klanec kar 14-odstoten. Na vrhu se bodo delile tudi bonifikacijske sekunde.

91 km do cilja - Remco Evenepoel (Soudal - QuickStep) je prvi prečkal Col Hourcere in pobral 15 gorskih točk. V seštevku za pikčasto majico se je Belgijec vodilnemu Vingegaardu približal le na točko zaostanka.

Izidi gorskega cilja, Col Hourcere:

1. Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) 15 točk

2. Romain Bardet (DSM-Firmenich) 10

3. Michael Storer (Groupama-FDJ) 6

4. Juan Pedro Lopez (Lidl-Trek) 4

5. Jonathan Castroviejo (Ineos Grenadiers) 2

6. Damiano Caruso (Bahrain Victorious) 1

93 km do cilja – V vodstvu je zdaj dvanajsterica z evenepoelom, Lopezom, Carusom, Cattaneom, Bardetom, Kämno, Oliveiro, Fernandezom, Storerjem, Castroviejom, Quinnom in Van Entveltom, ima 3:10 prednosti pred glavnino, v kateri pa prav tako ni več prav veliko kolesarjev. Na čelu glavnine še vztraja Domen Novak, ki diktira tempo za Marca Solerja in Juana Ayusa, trojcu UAE Emirates pa sledi vlak Jumbo-Visme z Rogličem in Tratnikom

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) je zaradi mehanske okvare menjal kolo, a ostaja v glavnini.

🚨 ¡Un problema mecánico obliga a 🇩🇰 Jonas Vingegaard a cambiar de bicicleta! Ahora rueda en las últimas posiciones del reducido pelotón.



🚴‍♂️ A mechanical issue forces Vingegaard - @JumboVismaRoad to change his bike. Now saw at the rear of the reduced peloton.#LaVuelta23 pic.twitter.com/TdQPwbUo07 — La Vuelta (@lavuelta) September 9, 2023

97 km do cilja - Vodilna skupina z Remcom Evenepoelom se še naprej krči, pred glavnino pa ima zdaj 3:38 prednosti. Na čelo glavnine so se postavili kolesarji moštva UAE Emirates, zdaj tempo diktira Domen Novak. Zaostala pa sta Britanca Geraint Thomas (Ineos Grenadoiers) in Hugh Carthy (EF Educatoion - EasyPost).

100 km do cilja - Vodilna skupina na klancu razpada, Remco Evenepoel diktira tempo na čelu dirke, glavnina zaostaja 4:32, vodi pa jo hladnokrvni Jan Tratnik (Jumbo-Visma).

102 km do cilja - Začel se je vzpon na na Col Hourcère (11,6 km, 8,7-odstotni povprečni naklon), prvi del klanca je najstrmejši z več kot deset odstotnim naklonom.

103 km do cilja - Vodilna skupina še kar raste, pričakovati pa je, da se bo na prvem vzponu dneva razbila. Evenepoel kolege ubežnike priganja, naj še dvignejo tempo, a ni odziva. Jumbo-Visma se je postavila na čelo glavnine in umirila tempo, zaostanek do ubežnikov je tako hitro narasel na štiri minute.

107 km do cilja - Kolesarji se bližajo začetku vzpona na Col Hourcère (11,6 km, 8,7-odstotni povprečni naklon), iz glavnine še skačejo novi napadalci, saj velika ubežna skupina ni daleč, njena prednost je še zmeraj samo drobec več kot minuto. V vodilni skupini je tudi nekaj sprinterjev, ki bodo na klancu najbrž hitro popustili. Jumbo-Visma ostaja povsem mirna in je nekoliko upočasnila glavnino.

113 km do cilja - Ubežniki imajo že več kot minuto prednosti pred glavnino.

V prvi uri etape je bila povprečna hitrost kolesarjev kar 51,6 km/h.

5⃣1⃣,6⃣ km/h en la primera media hora de carrera... ¡La etapa está 🔥!



5⃣1⃣.6⃣ km/h in the first half hour of racing. The pace so far is 🔥#LaVuelta23 pic.twitter.com/5d9Wm60crG — La Vuelta (@lavuelta) September 9, 2023

123 km do cilja - Glavnini je naposled le uspelo pobegniti večji skupini kolesarjev, jasno, med ubežniki je tudi Evenepoel.

Etapa 1️⃣4⃣ Stage | 🏁 - 120 km



Tras una gran batalla se forma un grupo numeroso en cabeza de carrera. ✅¡Parón en el pelotón!



A large group has formed at the front of the race including 💚 🇦🇺 Kaden Groves + Evenepoel.



⏱️ 40"#LaVuelta23 pic.twitter.com/qvcBjr2xwM — La Vuelta (@lavuelta) September 9, 2023

Bežijo: Evenepoel (Soudal Quick-Step), Castroviejo (Ineos Grenadiers), Caruso, Gradek (Bahrain Victorious), Davy, Storer (Groupama-FDJ), Kämna (Bora-Hansgrohe), Groves (Alpecin-Deceuninck), Van Eetvelt (Lotto Dstny), Bissegger, Quinn (EF Education-EasyPost), Costa, Johansen, Petilli (Intermarché-Circus-Wanty), Oliveira (Movistar), Carvalho, Fernandez (Cofidis), Bardet, Dainese (DSM-Firmenish), Vauquelin, Ledanois (Arkea Samsic), Nicolau (Caja Rural-Seguros-RGA), Lopez, Ghebreigzabhier ( Lidl-Trek) …

127 km do cilja - Še naprej se vrstijo napadi na čelu glavnine, Evenepoel je zraven skoraj pri vsakem. Glavnina je močno razpotegnjena in mestoma že raztrgana.

137 km do cilja - Evenepoelu in Oliveiru se je pridružila še šesterica, zraven je bil tudi Britanec Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), nato je glavnina reagirala in poskus pobega nevtralizirala. Nadaljuje se bitka na čelu glavnine, hitrost je zato velika.

🫡 Un campeón es una campeón siempre. 🔥 Evenepoel quiere seguir siendo protagonista de La Vuelta.



👑 Once a champion, always a champion. 🇧🇪 Evenepoel still wants to be a protagonist of La Vuelta.

#LaVuelta23 pic.twitter.com/82nsWurkBv — La Vuelta (@lavuelta) September 9, 2023

"Včeraj res nisem imel svojega dne. Za menoj je dolga sezona, v kateri sem že dosegel nekaj pomembnih ciljev, eden od teh je bil tudi naslov svetovnega prvaka v kronometru. Priprave na Vuelto tako zame niso bile idealne, bile so dokaj čudne in včeraj sem plačal ceno," je pred startom današnje etape še povedal Evenepol, ki je včeraj dokončno izgubil možnosti za ubranitev lanske zmage na španski pentlji. Zdaj je osredotočen na etapne zmage, je še dodal.

145 km do cilja - Nekaj prednosti pred glavnino sta si privozila Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) in Nelson Oliveira (Movistar).

152 km do cilja - Med najbolj agresivnimi na čelu glavnine sta Belgijca Thomas De Gendt (Lotto Dstny) in Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step). Na vsak način si želita pobegniti.

🔥 ¡Desde el inicio! 😎Remco ataca en busca de la fuga.



⚔ From the off, Remco attacks in search of the day's break.#LaVuelta23 pic.twitter.com/DJMHccctsm — La Vuelta (@lavuelta) September 9, 2023

Etapa se je začela v Franciji, okoli 60. kilometra pa tekmovalce že čaka prvi klanec dneva, vzpon ekstra kategorije na Col Hourcère (11,6 km, 8,7-odstotni povprečni naklon, na začetku bo naklonina celo desetodstotna).

13.15 (156,5 km do cilja) - 14. etapa Vuelte se je začela tudi zares, takoj po uradnem startu so se začeli napadi. Tudi Remco Evenepoel (Soudal - QuickStep) je aktiven na čelu glavnine, danes se očitno počuti veliko bolje in bi se rad odkupil z etapno zmago. "Od zdaj naprej me pač čaka drugačen slog dirkanja," je napovedal pred etapo.

🚩 ¡Salida lanzada de la etapa 1️⃣4⃣ ! Hoy La Vuelta se cita con la historia. Tenemos 156 kilómetros para disfrutar.



🚴 And we're off for stage 1️⃣4️⃣! Today, La Vuelta makes history. Enjoy the next 156 kilometres.



👉 https://t.co/izln1uYnJq

#LaVuelta23 pic.twitter.com/G7VHY0j0UQ — La Vuelta (@lavuelta) September 9, 2023

12.55 - Kolesarji so se podali na zaprto vožnjo, uradni start 14. etape bo predvidoma ob 13.17.

V rdeči majici vodilnega na Vuelti tudi danes kolesarji Američan Sepp Kuss (Jumbo-Visma), v pikčasti najboljšega hribolazca pa njegov moštveni kolega Jonas Vingegaard. Danec je z včerajšnjo zmago prevzel vodstvo v tem seštevku, ima 36 točk, devet več od Kussa in 11 od Avstralca Michaela Storerja (Groupama – FDJ). Danes je na voljo 105 gorskih točk, en kolesar jih lahko teoretično pobere največ 43.

⏪ Así comienza lo que va a ser un día histórico. 🚴‍♂️ Desde Francia a España a través de las montañas.



⏪ Rolling out for what is going to be a historic day of racing. 🚴‍♂️ From France back to Spain through the mountains.#LaVuelta23 pic.twitter.com/SBg9rk27Kg — La Vuelta (@lavuelta) September 9, 2023

V zeleni najboljšega sprinterja na dirki vozi Avstralec Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), v beli najboljšega mladega kolesarja na dirki pa Španec Juan Ayuso (UAE Emirates).

Pozdravljeni! Ob 12.55 se bodo kolesarji podali na zaprto vožnjo 14. etape 78. Dirke po Španiji, ob 13.17 naj bi dosegli kilometer nič in nova naporna gorska preizkušnja s štirimi kategoriziranimi vzponi se bo začela tudi zares. Bo tudi danes Rogličeva Jumbo-Visma nepremagljiva ali bo Belgijec Remco Evenepoel (Soudal – QuickStep), ki je ime včeraj hudo krizo in je za zmagovalcem 13. etape, Dancem Jonasom Vingegaardom, zaostal debelih 27 minut, vrnil udarec?

🔥 Etapa 1⃣4⃣ | Stage 1⃣4⃣ 🔥



🚩 Sauveterre - De - Béarn

🏁 Larra - Belagua

⏰ 12:55 CET > 17:17 CET

📏 156,5 km



🏔ESP Col Hourcére

𝐁⏱️🏔ESP Puerto de Larrau

🏔3️⃣ Puerto de Laza

💚 Uztárroz

🏔ESP Puerto de Belagua



+ info ➡️ https://t.co/20ghnbVega#LaVuelta23 pic.twitter.com/aQOKckaAlo — La Vuelta (@lavuelta) September 9, 2023

Skupni vrstni red po 13 etapah:

1. Sepp Kuss (ZDA/Jumbo-Visma)

2. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma), +1'37''

3. Jonas Vingegaard (Dan/Jumbo-Visma), +1'44''

4. Juan Ayuso (Špa/UAE Team Emirates), +2'37''

5. Enric Mas (Špa/Movistar), +3'06''

...

19. Remco Evenepoel (Bel/Soudal - QuickStep) + 27:50"

Do zdaj je z dirke odstopilo 20 kolesarjev, zadnji štirje včeraj. Na startu 13. etape se niso pojavili Belgijec Robbe Ghys (Alpecin - Deceuninck), Francoz Alan Jousseaume (TotalEnergies) in Venezuelec Alberto Sanabria (Caja Rural), etape pa ni končal še Avstralec Callum Scotson (Jayco AlUla).