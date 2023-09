"Ne bi mogel izbrati boljšega dne za zmago, zelo sem vesel," je bil v cilju zmagovite 13. etape od Formigala do Tourmaleta zadovoljen zmagovalec letošnjega Toura Jonas Vingegaard, ki na Vuelti do današnje etape v resnici še ni pokazal izstopajoče poteze. A ko se karavana preseli v visoke gore, se Danec počuti kot doma.

🏔 Una batalla para la eternidad en las carreteras del histórico Col du Tourmalet que termina en una exhibición. 🐝. Vuelve a ver el KM final.



🏔 A battle for the ages on the slopes of the historic Col du Tourmalet ending in domination. 🐝. Watch the final KM back.#LaVuelta23 pic.twitter.com/wfmWRzlZJj — La Vuelta (@lavuelta) September 8, 2023

"Danes je rojstni dan moje hčere Fride, tako zelo sem si želel zmagati zanjo. Zelo sem vesel, da mi je uspelo, ta zmaga je zanjo," je v izjavi za organizatorja dirke s tresočim glasom pojasnil Vingegaard, ki je z izjemno predstavo, v kateri je v primerjavi s Seppom Kussom pridobil 30 sekund, s Primožem Rogličem pa še tri več, v skupnem seštevku dirke iz sedmega z zaostankom 1:44 minute napredoval na 3. mesto. Po lestvici je skočil tudi Roglič, ki je z zaostankom 1:37 minute zdaj drugi.

Veselje v taboru Jumbo-Visma:

"Načrt je bil, da pridobimo nekaj časa v primerjavi s tekmeci in to nam je tudi uspelo. Šlo je celo bolje, kot smo si zamislili. Zelo sem vesel in ponosen," je bil po 13. etapi zadovoljen dvakratni zmagovalec Toura. Zadovoljni so lahko tudi v ekipi. Ne samo, da so danes njihovi kolesarji osvojili prva tri mesta (Kuss je bil v etapi drugi, Roglič pa tretji), povsem nepričakovano so se znebili tudi močnega tekmeca v boju za skupno zmago. Remco Evenepoel je že na drugem klancu dneva popustil, se v družbi moštvenih kolegov mučil vse do cilja, ciljno črto pa prečkal kar 27 minut za Vingegaardom.

🤩 Un día HISTÓRICO. Exhibición de Jumbo-Visma. ¡Revívelo todo en 1 minuto!



A historic day! An exhibition by Jumbo-Visma... Re-live the best moments from stage 1️⃣3️⃣ in 1 minute!

#LaVuelta23 @gorouvy pic.twitter.com/QrEYGUG3Bf — La Vuelta (@lavuelta) September 8, 2023

