Vingegaard zmagal na hčerin rojstni dan, Roglič je zdaj že drugi, polom Evenepoela

V živo, 13. etapa Dirke po Španiji:

Cilj! Jonas Vingegaard je zmagovalec 13. etape Dirke po Španiji od Formigala do mitskega Tourmaleta. Pol minute za njim je v cilj pripeljal Sepp Kuss, še tri sekunde pozneje pa Primož Roglič. Dan je prinesel tudi precejšnje premike v skupni razvrstitvi, kjer je Roglič zdaj drugi.

🤪 Y entran... SEPP KUSS y PRIMOZ ROGLIC. ¡Exhibición!

😎 And here they come... SEPP KUSS and cousin ROGLIC. What an exhibition!#LaVuelta23 pic.twitter.com/9osAmQbLKA — La Vuelta (@lavuelta) September 8, 2023

Vrstni red v 13. etapi:

1. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma)

2. Sepp Kuss (Jumbo-Visma), +30''

3. Primož Roglič (Jumbo-Visma), +33''

4. Juan Ayuso (UAE Team Emirates), +38''

5. Cian Uijtdebroeks (Bora-Hansgrohe), +38''

Skupna razvrstitev po 13. etapi:

1. Sepp Kuss (Jumbo-Visma)

2. Primož Roglič (Jumbo-Visma), +1'37''

3. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), +1'44''

4. Juan Ayuso (UAE Team Emirates), +2'37''

5. Enric Mas (Movistar), +3'06''

Etapa 1⃣3⃣ | Stage 1⃣3⃣



Y el ganador de hoy es... And today's stage winner is...



🏆 🇩🇰 Jonas Vingegaard - @JumboVismaRoad#LaVuelta23 @ciclistacofidis pic.twitter.com/SSsJ3qKVzb — La Vuelta (@lavuelta) September 8, 2023

1 km do cilja: Vingegaard ima že minuto prednosti pred glavnino s Kussom in Rogličem! Sepp je močno pospešil!

🏔 Una batalla para la eternidad en las carreteras del histórico Col du Tourmalet que termina en una exhibición. 🐝. Vuelve a ver el KM final.



🏔 A battle for the ages on the slopes of the historic Col du Tourmalet ending in domination. 🐝. Watch the final KM back.#LaVuelta23 pic.twitter.com/wfmWRzlZJj — La Vuelta (@lavuelta) September 8, 2023

3 km do cilja: Jonas Vingegaard se pelje etapni zmagi naproti! Pred zasledovalci (Roglič, Kuss, Ayuso, Mas in Uijtdbroeks) ima že 50 sekund prednosti in bo tudi v skupni razvrstitvi močno napredoval.

4 km do cilja: Vodilni Sep Kuss ima dovolj vožnje za Enricom Masom, pospešil je in se približuje Jonasu Vingegaardu, ki se pelje etapni zmagi naproti. Primož Roglič se vozi skupaj z Ayusom in Uijtdbroeksom in ima okoli 36 sekund zaostanka za zmagovalcem Toura.



5 km do cilja: Sepp Kuss je pospešil in vozi tik za Enricom Masom, ki ima skoraj 40 sekund zaostanka za Vingegaardom.



7 km do cilja: Napad Jonasa Vingegaarda! Nekaj metrov za njim je Mas, sledi Ayuso, in dvojec Jumbo-Visma Kuss in Roglič.

10 km do cilja: Nizozemec Wilco Kelderman (Jumbo-Visma) vodi glavnino z 11 kolesarji, vključno s Kussom, Rogličem in Vingegaardom proti slovitemu Tourmaletu na nadmorski višini 2.115 metrov. Najtežji del šele prihaja.



15 km do cilja: Portugalec Joao Ameida (UAE), ki je bil pred današnjo etapo šesti v skupnem seštevku dirke, se še vedno muči. Za glavnino, v kateri je zdaj samo še 16 kolesarjev, vključno s Kussom, Rogličem, Vingegaardom, Lando, Masom, Solerjem, Carthyjem in Vlasovom, zdaj zaostaja že tri minute in pol.

🏔 El pelotón sube Tourmalet. 👀 ¿Os atrevéis a adivinar quién gana la etapa?



It's going to be a battle amongst the GC contenders on the slopes of the Tourmalet for stage honours.

Who is your vote for the stage win?



😁 Os leemos | Comment below 👇 #LaVuelta23 pic.twitter.com/rRE5nqkUJf — La Vuelta (@lavuelta) September 8, 2023

19 km do cilja: Trasa 13. etape se spet vzpenja, začenja se vzpon na Col du Tourmalet, kjer bomo dobili številne odgovore, tudi o tem, v kakšni formi je Jonas Vingegaard, ki na Vuelti še ni pokazal obraza, kakršnega smo spremljali na letošnjem Touru.



20 km do cilja: V ekipi Soudal - Quick Step so po poročanu Eurosporta zanikali govorice, da se Remco Evenepoel, ki trenutno za glavnino zaostaja že več kot sedem minut in je že izpadel iz boja za skupno zmago, danes muči zaradi bolezni.



28 km do cilja: Kolesarji so prečkali leteči cilj v kraju Pierrefitte-Nestalas.

Izidi letečega cilja, Pierrefitte-Nestalas

1. Robert Gesink 20 točk

2. Wilco Kelderman 17

3. Juan Ayuso 15

4. Einer Augusto Rubio 13

5. Emanuel Buchmann 10

30 km do cilja: Kolesarji so z mislimi že pri zadnjem vzponu današnje etape, vzponu na Col du Tourmalet, ki smo ga vajeni z Dirke po Franciji. Čaka jih skoraj 19 kilometrov dolg klanec, s povprečnim naklonom 7,2 odstotka. Najtežji del bo na koncu, kjer bo naklon okoli 13-odstoten. Tempo glavnine, v kateri je 22 kolesarjev, narekujejo kolesarji ekipe Jumbo-Visma, ki so danes lahko zelo zadovoljni. Povsem nepričakovano so se znebili glavnega tekmeca Remca Evenepoela, ki ima že več kot sedem minut zaostanka. Kako se bo najboljša ekipa Vuelte lotila zadnjega vzpona?

52 km do cilja: Avstralec Michael Storer je prvi prečkal gorski cilj na Col de Spandelles, osvojil 10 točk v boju za pikčasto majico, in trenutno vodi v razvrstitvi najboljšega na gorskih ciljih. Sledi 15 kilometrov dolg spust, 18 kilometrov lažne ravnine, nato pa karavano čako vrhunec 13. etape, skoraj 19 kilometrov dolg vzpon na mitski Tourmalet, s povprečnim naklonom 7,2 odstotka. Najtežji del bo na koncu, kjer bo naklon okoli 13-odstoten.

Izidi gorskega cilja 1. kategorije, Col de Spandelles (82 km):

1. Michael Storer (Groupama-FDJ) 10 točk, 6 bonifikacijskih sekund

2. Jonas Vingegaard 6, 4 bonifikacijke sekunde

3. Juan Ayuso 4 točke, 2 bonifikacijski sekundi

4. Sep Kuss 2

5. Enric Mas 1

💙🤍 ¡🇦🇺 @mjstorer_au corona el Col de Spandelles en 1ª posición. Es líder provisional de la Montaña.



💙🤍 🇦🇺Storer - @GroupamaFDJ gets more points on the board, crossed the top of the Col de Spandelles first to become joint leader in the KOM classification.#LaVuelta23 pic.twitter.com/YaoPlYWDyH — La Vuelta (@lavuelta) September 8, 2023

53 km do cilja: Še kilometer vzpona do vrha Col de Spandelles, vzpona 1. kategorije, ki je že tretji vzpon na programu današnje etape! Približno kilometer in pol pred gorskim ciljem je silovito pospešil Avstralec Michael Storer (Groupama-FDJ). Za njim je glavnina s kar 20 kolesarji, v kateri so tudi vsi najboljši, z izjemo Joaja Almedie in Remca Evenepoela, ki za glavnino zaostaja že več kot pet minut in pol, kar pomeni, da je njegovih sanj o ubranitvi zmage na Vuelti konec. Za zdaj še ni podatkov, kaj se dogaja z Belgijcem. Je morda bolan?

⏪🔥 ¡Sabes que va a ser un gran día cuando el maillot rojo ataca a mitad de etapa!

⏪ 🔥 You know it's going to be a big day when the red jersey's on the attack mid-stage! 🔴



❤️🇺🇸 @seppkuss & 🇩🇰 Jonas Vingegaard & 🇪🇸 @MikelLandaMeana & 🇮🇹 @CarusoDamiano #LaVuelta23 pic.twitter.com/qcSp6yMqKj — La Vuelta (@lavuelta) September 8, 2023

59 km do cilja: Spet sprememba na čelu dirke! V ospredju zdaj ni samo en, dva ali trije kolesarji, ampak kar 15! Tudi Roglič, Mas, Soler, Ayuso, ... , ki so se uspeli preseliti k vodilnemu Kussu, Vingegaardu in Landi. Col de Spandelles, vzpon 1. kategorije, je vse bližje, kolesarji Jumbo-Visma pa imajo vse pod nadzorom.

🐝 @JumboVismaRoad con 🇳🇱 @RGUpdate controla la situación por el momento.

🐝 Jumbo-Vismo control the situation with Robert Gesink at present.



⏱️ 1:54" pierde 🤍Evenepoel | 🤍Evenepoel's gap#LaVuelta23 pic.twitter.com/jcoyocb6Bl — La Vuelta (@lavuelta) September 8, 2023

V vodilni skupini je zdaj kar 15 kolesarjev:

Jumbo-Visma: Kelderman, Roglič, Kuss, Vingegaard

UAE Team Emirates: Soler, Ayuso

Bahrain Victorious: Buitrago, Landa

Bora-Hansgrohe: Vlasov, Uijtdebroeks

Groupama-FDJ: Martínez

Movistar: Mas, RubioŽ

DSM-Firmenich: Poole

Total Energies: Cras

🤪 El grupo de los más fuertes alcanza a Landa y Vingegaard. @JumboVismaRoad con todas la cartas en la mesa.



4️⃣ others join Landa and Vingegaard before the move is neutralised. Jumbo-Visma with all the cards to play 🃏#LaVuelta23 pic.twitter.com/P4VsqSTbMl — La Vuelta (@lavuelta) September 8, 2023

60 km do cilja: Večja skupina s Primožem Rogličem je ujela četverico na čelu dirke, a Vingegaard (Jumbo-Visma) in Landa (Bahrain-Victorious) se ne pustita in zdaj skupaj vozita na čelu dirke. Evenepoel, ki je zaostal že na prvem vzponu ekstra kategorije današnje etape, zaostaja že več kot dve minuti.

🤜 Ahora... ¡Turno para Vingegaard que se marcha con Landa! 🥹 La carrera TOTALMENTE ROTA.



⚔ Now Vingegaard presses on, with Landa going with to establish a gap on the slopes of the Col de Spandelles.#LaVuelta23 pic.twitter.com/fjq2AtaNEq — La Vuelta (@lavuelta) September 8, 2023

61 km do cilja: Vodilna četverica z dvema kolesarjema Jumbo-Visme, vodilnim Seppom Kussom in Jonasom Vingegaardom, in dvojico iz ekipe Bahrain-Victorious, Damianom Caruso in Mikelom Lando, začenja vzpon na Col de Spandelles (10,3 km/8,3 %). Najbolj strmo bo približno na sredini, ko bo naklon 15-odstoten.

72 km do cilja: Kakšna nora etapa, vodilna skupina se je na spustu prepolovila. Zdaj sta se na čelu dirke vozita vodilni Sep Kuss in zmagovalec Toura Jonas Vingegaard (oba Jumbo-Visma), ter dva kolesarja ekipe Bahrain-Victorious Damiano Caruso in Mikel Landa. Iz ozadja se jim približuje Romain Badet, ki ima še okoli 14 sekund zaostanka, medtem ko je Primož Roglič v glavnini, približno 20 sekund za vodilno četverico.

75 km do cilja: Kolesarji na čelu dirke imajo samo še 10 sekund prednosti pred glavnino. Portugalec Joao Ameida (UAE) s pomočjo moštvenega tovariša Domna Novaka zmanjšuje zaostanek, ta znaša samo še 27 sekund. V precej slabši koži je Remco Evenepoel, ki ima za vodilno skupino že 1:45 minute zaostanka.

💙🤍 🇦🇺 @mjstorer_au logra coronar el Col d'Aubisque en 1ª posición.



2⃣2⃣ pts 🇪🇸 @jesushl90

1⃣5⃣ pts Storer



💙🤍 🇦🇺 Storer - @GroupamaFDJ crests the Col d'Aubisque in 1st position to take maximum points.#LaVuelta23 pic.twitter.com/EKTHCdmmHd — La Vuelta (@lavuelta) September 8, 2023

86 km do cilja: Avstralski kolesar Michael Storer (Groupama-FDJ) je napadel 500 metrov pred gorskim ciljem in prvi prečkal gorski cilj ekstra kategorije Col d'Aubisque, kar mu je prineslo 15 točk v boju za pikčasto majico. Pred skupino s favoriti, kjer imajo stvari pod nadzorom kolesarji ekipi Jumbo-Visma ima okoli 20 sekund prednosti. Bolj žalostno je na repu glavnine, Joao Almeida (UAE Team Emirates) zaostaja že 50 sekund, Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) pa že več kot minuto. Nihče ne ve, kaj se dogaja. Bolezen, poškodba?

⏪ 𝐄𝐯𝐞𝐧𝐞𝐩𝐨𝐞𝐥 💥



🤍 Muchos problemas para @EvenepoelRemco que lucha por aguantar las ruedas del 2º grupo, rodeado de sus compañeros.



😱 Big problems for Remco as he struggles to hold the wheels of the 2nd group on the road, surrounded by his teammates.#LaVuelta23 pic.twitter.com/nVAMG7GHDf — La Vuelta (@lavuelta) September 8, 2023

Izidi gorskega cilja ekstra kategorije, Col d'Aubisque (16.6 km, 7%):

1. Michael Storer (Groupama-FDJ) 15 točk

2. Andreas Kron (Lotto Dstny) 10 točk

3. Kenny Elissonde (Lidl-Trek) 6 točk

4. Cristian Rodríguez (Arkéa-Samsic) 4 točke

5. Robert Gesink (Jumbo-Visma) 2 točki

6. Dylan van Baarle (Jumbo-Visma) 1 točka

90 km do cilja: Še dobre štiri kilometre je do vrha vzpona ekstra kategorije Col d'Aubisque, ki mu sledi kratek spust in nato nov krajši, nekategoriziran vzpon Col du Soulor (2,3 km/4,8 odstotka). Nekaj prednosti pred prvo skupino si je uspel ustvariti danski kolesar Andreas Kron (Lotto Dstny), ki sta se mu pridružila še Kenny Elissonde (Lidl-Trek) in Cristian Rodriguez (Arkéa Samsic). In ne muči se samo Almeida, težave ima tudi belgijski kolesarski zvezdnik Remco Evenepoel (Soudal - Quick Step), ki na vzponu iz metra v meter zaostaja.



🚨 ¡Evenepoel en problemas! El belga pierde el pelotón principal que acelera con el ritmo de @JumboVismaRoad.



😱 Evenepoel in trouble! The Belgian loses contact with the main GC group under the pace setting of Jumbo-Visma.#LaVuelta23 pic.twitter.com/cnlkQNKr0b — La Vuelta (@lavuelta) September 8, 2023

94 km do cilja: Kolesarji imajo še slabih osem kilometrov do vrha vzpona ekstra kategorije Col d'Aubisque, ki prinaša obilo točk v boju za pikčasto majico, najverjetneje pa se bo na tej točki končno izoblikovala tudi ubežna skupina, ki bo po godu ekipi Jumbo-Visma. Zelo aktiven je tudi Valižan Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), ki mu na letošnji Vuelti ne gre po načrtih, Portugalec Joao Almeida (UAE Emirates), šesti v skupnem seštevku dirke (2:16 minuti za vodilnim Seppom Kussom) pa se muči v ozadju in s težavo ohranja stik z glavnino.

🤜🤛 Él nunca se rinde: 🇵🇹 @JooAlmeida98 vuelve al grupo de favoritos.



🫡 He's not giving up - Almeida - @TeamEmiratesUAE claws his way back to the group.#LaVuelta23 pic.twitter.com/3B4yci87t4 — La Vuelta (@lavuelta) September 8, 2023

112 km do cilja: Še pet kilometrov spusta, Eduardo Sepúlveda (Lotto Dstny) pa dobiva družbo. Dohitela sta ga Španec Jonathan Castroviejo (Ineos Greandiers) in Belgijec Edward Theuns (Lidl Trek). Trojica ima pred glavnino 12 sekund naskoka. Cesta se bo kmalu spet postavila pokonci.

100 km do cilja: Kolesarji na čelu dirke so se že zagnali v vzpon ekstra kategorije Col d'Aubisque, ki predstavlja naslednji izziv 13. etape. Na čelu dirke vozi peterica - Edward Planckaert (Alpecin-Deceuninck), Steffan Bissegger (EF Education-EasyPost), Imanol Erviti (Movistar Team), Jonathan Castroviejo (Ineos Grenadiers), Edward Theuns (Trek-Segafredo) in Eduardo Sepúlveda (Lotto Dstny), a ji glavnina diha za ovratnik.



120 km do cilja: Na spustu, ki je dolg kar 28 kilometrov, je silovito pospešil Argentinec Eduardo Sepúlveda (Lotto Dstny), ki si očitno želi točk na naslednjem gorskem cilju. V razvrstitvi najboljšega na gorskih ciljih za vodilnim Jesusom Herrado (Cofidis), ki danes vozi v pikčasti majici, zaostaja za samo eno točko.

🇦🇷 @EduSepulvedaARG, 🇪🇸 @jcastroviejo y 🇧🇪 @EdwardTheuns marchan con unos metros por delante del pelotón.

3⃣ riders gets a few metres ahead of the peloton on the descent.



🔧 🇩🇰 Jonas Vingegaard - @JumboVismaRoad tras un problema mecánico ha vuelto al grupo.

🔧 🇩🇰 Behind,… pic.twitter.com/WWxCMfXfO4 — La Vuelta (@lavuelta) September 8, 2023

Dvakratni zmagovalec Dirke po Franciji Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) je medtem imel nekaj tehničnih težav, a se je brez težav vrnil v glavnino. Danec je sicer po 11. etapi napovedal, da bo petek že razkril nekaj kart glede razmerja med osrednjimi favoriti.

Etapa 1️⃣3⃣ Stage | 🏁 - 120 km



🚴‍♂️ El pelotón afronta el descenso del Portalet. 🏔️Camino al Col d'Aubisque.



💨 The peloton faces the descent together as the race heads downhill to the foot of the Col d'Aubisque.#LaVuelta23 pic.twitter.com/0DoHVC0iAz — La Vuelta (@lavuelta) September 8, 2023

122 km do cilja: Francoski kolesar Romain Bardet, ki je prvi prečkal prvi gorski cilj 13. etape, je na spustu dobi družbo. Še 18 kilometrov je vznožja drugega vzpona, vzpona ekstra kategorije na Col d'Aubisque, ki je dolg kar 16,5 kilometra, v zadnjih desetih kilometrih pa je naklon v povprečju kar 10-odstoten.



131 km do cilja: Na čelu dirke hitro prihaja do menjave, pobudo zdaj prevzema Francoz Romain Bardet (Team dsm - firmenich), ki je prvi prečkal prvi gorski cilj današnje etape in osvojil tri točke v razvrstitvi najboljših na gorskih ciljih. Sledi kar 28 kilometrov dolg spust, in nato nov vzpon, in ta bo precej težki kot prvi. Vzpon na Col d'Aubisque bo dolg kar 16,5 kilometra in bo imel povprečno 7,1-odstotno naklonino. A je zadnjih deset kilometrov naklonina v povprečju 10-odstotna.



Izidi gorskega cilja III. kat., Puerto de Portalet (4.4 km):

1. Romain Bardet (DSM-Firmenich) 3 točke

2. Max Poole (DSM-Firmenich) 2 točki

3. Pelayo Sanchez (Burgos-BH) 1 točka



13.53: 13. etapa gre na polno že od vsega začetka. Na profilu ni nobene ravnine, kar je povsem drugače kot v 12. etapi. Kolesarji so takoj začeli z vzponom na gorski cilj III. kategorije Puerto de Portalet, kamor pelje 4.4 kilometrov dolga cesta s 5.4-odstotnim povprečnim naklonom. 28-letni francoski kolesar Elie Gesbert (Arkéa Samsic) je odločno začel, se odlepil od glavnine in si na vzponu uspel ustvariti 15 sekund prednosti.

13.45: Ljubiteljice in ljubitelji kolesarstva, spet smo skupaj! Pozdravljeni. Glede na profil etape je pred nami še en izjemen dan! 13. etapa s ciljem na mitskem Col du Tourmalet, ki ga bo karavana napadla s španske strani, ki je niso vajeni. Tourmalet je letos že gostil kolesarski spektakel, in sicer dvakrat. Najprej Tour de France in nato še Tour de France Femmes. Etapa se bo začela ob 13.50, kolesarje pa v cilju pričakujemo okoli 17.30.