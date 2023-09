Kuss hvaležen Rogliču, ki je poskrbel za navdušenje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Primož Roglič in Jan Tratnik uživata na Vuelti.

Foto: Guliverimage

Slovenski kolesar Primož Roglič dobro vrti pedale na dirki po Španiji, kar je pokazal tudi v 12. etapi, ki je imela šprinterski predznak. Na letečem cilju mu je uspel podvig in je prišprintal do štirih bonifikacijskih sekund ter tako pridobil nekaj časa v primerjavi z glavnimi tekmeci za rdečo majico: "Lepo je pridobiti nekaj časa. Včasih izgubiš, včasih dobiš. Tam sem bil in sem šel zraven," je po koncu dneva dejal Rogla. Vodilni v skupnem seštevku je še naprej njegov moštveni kolega pri Jumbo-Vismi Sepp Kuss, ki je poudaril, kako pomembni osebnosti sta zanj slovenski šampion in Jonas Vingegaard.

Tri ključne stvari so bile v 12. etapi Vuelte. Na begu sta bila dolgo časa Jetse Bol (Burgos-BH) in Abel Balderstone (Caja Rural-Seguros RGA), ki sta morala svoje poslanstvo končati slabih 50 kilometrov pred ciljem. Nato se je na letečem cilju Primož Roglič (Jumbo-Visma) odločil za šprint in osvojil drugo mesto ter tako štiri sekunde v skupnem seštevku, povsem za konec pa je v ciljnem šprintu etapno zmago slavil član UAE Emirates Juan Sebastián Molano.

Roglič je z manevrom navdušil slovenske ljubitelje kolesarstva in z njim pridobil nekaj časa v primerjavi s preostalimi kandidati za skupno zmago. Pred njim sta na letošnji Vuelti za bonifikacijske sekunde že šprintala Remco Evenepoel in Jonas Vingegaard.

"Bomo videli, vseeno mi je"

"Lepo je pridobiti nekaj časa. Včasih izgubiš, včasih dobiš. Tam sem bil in šel zraven," je v pogovoru za Eurosport sprva dejal Roglič in na vprašanje, kako pomembne so te štiri sekunde, v svojem slogu dejal: "Bomo videli na koncu. Jutri je nov dan, nov izziv."

Foto: Unipublic/Sprint Cycling Agency

O tem, ali mu je šprint vzel kaj energije v luči petkove in sobotne gorske etape, je še pristavil: "Bomo videli, vseeno mi je."

Slovenski šampion je z nasmehom na obrazu zapuščal ciljni prostor v Zaragozi, kakor tudi njegov moštveni kolega Sepp Kuss, ki še naprej ostaja v rdeči majici vodilnega. Danes smo lahko videli, kako mu je celo zmagovalec Dirke po Franciji Vingegaard med etapo prinesel bidon, ob tem pa se je Kuss sprva le nasmehnil: "Lepo je. A če pošteno povem, sem Jonasu in Primožu zelo hvaležen, ker sta mi dala med dirko toliko nasvetov in mi vlila prepotrebne samozavesti. Lepo je, da verjamejo vame. Vsi smo tu drug za drugega."

Napad ali obramba? "Težko je reči."

Zaveda se, da bo petkova kraljevska etapa, ki bo v večini potekala po francoskih cestah in se končala s ciljnim vzponom na Col du Tourmalet, izjemno težka in da ga čaka neizprosen boj v branjenju vodilnega položaja. Ali bo napadal ali se branil, danes še ne more povedati: "Težko je zdaj reči. Trije iz ekipe smo pri vrhu. Bomo videli, kako se bom počutil."

Foto: Guliverimage

Kaj torej čaka kolesarje v petek? Na sicer kratki razdalji 135 kilometrov bosta dva gorska cilja ekstra kategorije – prvi je Col d'Aubisque (16,5 km/7,1 %), drugi zaključni Col du Tourmalet (18,9 km/7,2 %) – med njima bo gorski cilj I. kategorije Col de Spandelles (10,3 km/8,3 %), povsem na začetku dneva pred vstopom v Francijo pa se bodo kolesarji povzpeli še na gorski cilj III. kategorije Puerto de Portalet (4,4 km/5,4 %).

Rezultati 12. etape

Za pokušino, kaj čaka kolesarje v petkovi etapi