Presrečni Španec iz bega do velike zmage, Roglič v cilj brez pretiranega stresa

Enajsto etapo dirke po Španiji, na trasi med Lermo in ciljnim vzponom na La Laguno Negra, je zaznamovala ubežna skupina, v kateri je bilo kar 26 kolesarjev, tudi drugi iz letošnjega Gira Geraint Thomas (INEOS Grenadiers). Po ravninskem delu trase so si pred glavnino nabrali že več kot šest minut naskoka in na zaključnem vzponu med seboj obračunali za etapno zmago.

💫 Una batalla por la victoria hasta los metros finales... 🔥 ¡La fuga lo ha conseguido! 🎥 Revive el ÚLTIMO KM. 💥 A battle until the closing metres for the stage win as stage 1️⃣1️⃣ honours go the way of the break today. 🎥 Watch back the final KM! #LaVuelta23

Največ moči je na kratkem, a zelo strmem zadnjem odseku pokazal 33-letni Španec Jesus Herrada iz ekipe Cofidis, čeprav je že dišalo po zmagi Ekvadorca Jonathana Caicede (EF Education-EasyPost), ki se je na koncu moral zadovoljiti s 4. mestom.

Favoriti so dan preživel precej umirjeno in v cilj pripeljali skupaj. Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) je na koncu sicer nekoliko pospešil, a je Primož Roglič njegovo pospeševanje brez težav pokril.

V skupni razvrstitvi ni sprememb, le Thomas je za tri mesta napredoval po lestvici, a je še vedno na skromnem 18. mestu, z zaostankom več kot sedem minut. Rdečo majico je ohranil Američan Sepp Kuss (Jumbo-Visma), ki ima 26 sekund naskoka pred Špancem Marcom Solerjem (UAE Team Emirates) in 1:09 minute pred tretjeuvrščenim Evenepoelom. Roglič na četrtem mestu zaostaja 1:36 minute.

11. etapa Dirke po Španiji, podrobneje:



Pet minut za vodilno skupino so v cilj pripeljali tudi favoriti, med katerimi ni prišlo do sprememb. Rdečo majico je ohranil Američan Sepp Kuss (Jumbo-Visma), ki ima 26 sekund naskoka pred Špancem Marcom Solerjem (UAE Team Emirates) in 1:09 minute pred tretjeuvrščenim Belgijcem Remcom Evenepoelom (Soudal-Quick Step). Primož Roglič, ki je danes ciljno črto prečkal kot 31., na četrtem mestu zaostaja 1:36 minute. Njegov moštveni kolega in rojak Jan Tratnik je bil 55. (+6:27). Domen Novak (UAE Team Emirates) je bil 145. (+15:48), Matevž Govekar (Bahrain Victorious) pa 158. (+17:42). V skupnem seštevku je Tratnik ostal 41. (+39:21), Novak je zdrsnil na 120. (+1:34:04), Govekar pa na 155. mesto (+1:56:38).

En los últimos metros🇧🇪 @EvenepoelRemco - @soudalquickstep a acelerado el ritmo del pelotón para marcar el tiempo del grupo.



In the final metres 🇧🇪 Evenepoel accellerates from the peloton to ensure the group finishes all in the same time.#LaVuelta23 pic.twitter.com/UHARVXPsDu — La Vuelta (@lavuelta) September 6, 2023

😍 La emoción de @jesushl90 con su padre



😍 Jesús Herrada emotions with his dad @TeamCOFIDIS #LaVuelta23 pic.twitter.com/eTmbpDfEJw — La Vuelta (@lavuelta) September 6, 2023

Cilj! Jesus Herrada (Cofidis) je veliki zmagovalec 11. etape! To je njegova tretja etapna zmaga na Vuelti. Drugi je ciljno črna ciljnem vzponu prečkal Romain Gregoire (Groupama - FDJ), tretji pa Andreas Kron (Lotto Dstny).

Zadnji kilometer! Kdo bo najmočnejši? Kolesarji se gledajo med seboj, kdo bo sprožil ključni napad? Caicedo!



Štiri km do cilja: Ganna narekuje oster tempo, ki mu lahko sledijo samo Kron, njegov moštveni kolega Thomas, Grégoire, Sanchez, Herrada, Prodhomme, Caicedo in Molard, vsi ostali so popustili.

ÚLTIMOS 4⃣ KM | LAST 4⃣ KM



🚄 ¡El ritmo de 🇮🇹 @GannaFilippo hace mucho daño!

⚡ The pace set by 🇮🇹 Ganna - @INEOSGrenadiers is doing a lot of damage!#LaVuelta23 pic.twitter.com/HLxJjoM135 — La Vuelta (@lavuelta) September 6, 2023

10 km do cilja: Francoz Paul Ourselin iz ekipe TotalEnergies se je odločil za napad. Pred ubežno skupino, ki je zdaj skromnejša za enega kolesarja (25), si je nabral okoli 15 sekund prednosti. Iz ozadja se mu približuje zmagovalec torkovega kronometra Filippo Gana, ki z ostrim tempom skuša razredčiti skupino. Očitno pripravlja teren za moštvenega tovariša Gerainta Thomasa (INEOS Grenadiers). Glavnina je opustila misli na etapno zmago, še vedno zaostajajo za skoraj šest minut.



In še skok v preteklost: leta 2020 je v etapi s ciljem na La Laguni Negri zmagal Dan Martin iz ekipe Israel Start-Up Nation.

En el ya lejano 2020 vivimos el estreno de La Laguna Negra. Allí un 🇮🇪 @DanMartin86 consiguió la victoria desde el grupo de favoritos. ¿Qué pasará hoy?



In the now distant 2020 we visited La Laguna Negra. That year saw 🇮🇪 @DanMartin86 achieve victory from the group of favorites.… pic.twitter.com/VfFDaPtSaP — La Vuelta (@lavuelta) September 6, 2023

Foto: A. S. O. 16 km do cilja: Ubežna skupina 26 kolesarjev vztrajno nabira prednost pred glavnino, ta zdaj znaša že več kot šest minut.



Kolesarji, ki se zavedajo, da niso najbolj konkurenčni v vožnji navkreber, iščejo načine, kako se odlepiti od velike ubežne skupine. Medtem v glavnini ekipe, ki imajo v svojih vrstah glavne favorite za skupno zmago (Jumbo-Visma, Groupama-FDJ in UAE Team Emirates), svoje glavne adute skušajo pripeljati v čim boljši položaj za ciljni vzpon na La Laguno Negro.



In kakšen je zaključni klanec? Dolžina je 6,5 kilometra, povprečna naklonina pa bo 6,8-odstotna. Zato lahko pričakujemo agresivno in hitro dirkanje kolesarjev v zadnji fazi trase. Najbolj strm del bo povsem na koncu, približno 1,5 kilometra pred ciljem, ko bo naklonina več kot desetodstotna – največ 14-odstotna.



18 km do cilja: Ubežna skupina je že dosegla leteči cilj v kraju Vinuesa. Za točke in bonifikacijske sekunde sta se udarila Španec Joel Nicolau in Britanec Sean Flynn. Hitrejši je bil Nicolau, ki je na svoj račun prejel 20 točk in šest bonifikacijskih sekund.

Etapa 1️⃣1️⃣ Stage | 🏁 - 21 km



El grupo de fugados continúa unido camino al sprint bonificado de 💚Vinuesa.



The group of escapees continues together on the way to the 💚Vinuesa bonus sprint.



⏱️ 5:55"#LaVuelta23 pic.twitter.com/N0DZAgk8GO — La Vuelta (@lavuelta) September 6, 2023

Leteči cilj, Vinuesa (145 km)

1. Joel Nicolau 20 točk, 6 bonifikacijskih sekund

2. Sean Flynn 17 točk, 4 bonifikacijske sekunde

...

Kolesarji v ubežni skupini so:

🇪🇸 #LaVuelta23



The front group now has a five-minute gap over the peloton, where our guys are controlling the pace. 🔴



🏁 50 km pic.twitter.com/K0MeypPHR4 — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) September 6, 2023

je v pogovoru za Eurosport primerjal svoj položaj na Vuelti z lanskim, ko je prav na današnji dan grdo padel med ciljnim sprintom in dan pozneje zapustil dirko. Zasavec je ocenil, da je letos v precej boljši koži. Po 10. etapi za največjim tekmecem Remcom Evenepoelom zaostaja 27 sekund, medtem ko je lani po kronometrski 11. etapi za Belgijcem zaostajal za kar 2.41 minuti."Precej bolje je in precej srečnejši sem. Danes je pomembna etapa, no, vsaka je pomembna, še posebej, če se zaključi na vrhu vzpona. Zadnji klanec bo težak, o tem ni dvoma. Če bom imel dobre noge, bom na koncu spet poskusil," je napovedal pred startom 11. etape. Kot kaže, bi napad v zaključku lahko pomenil predvsem zmanjšanje zaostanka za Evenepoelom (ta je zdaj 27 sekund), medtem ko je etapna zmaga bržkone rezervirana za ubežno skupino, v kateri je kar 26 kolesarjev.Ubežna skupina, v kateri je kar 26 kolesarjev, se približuje letečemu cilju, vse bližje pa je tudi zaključni vzpon, ki je kratek in strm in kot tak pisan na kožoZaključni kategoriziran vzpon se bo začel 6,5 kilometra pred ciljem, a se cesta vzpenja že prej, skoraj vseskozi od letečega cilja 18 kilometrov pred ciljem, kjer se bodo delile tudi bonifikacijske sekunde.Ineos Grenadiers:Lidl-Trek:Groupama-FDJ:Lotto Dstny:Education-EasyPost:AG2R Citroën:Jayco AlUla:Intermarché-Circus-Wanty:Movistar:Cofidis:DSM-Firmenich:Arkéa Samsic:Total Energies:Astana Qazaqstan:Burgos-BH:Caja Rural-Seguros RGA:Še 35 kilometrov nas loči do letečega cilja v kraju Vinuesa, ubežna skupina pa ima že več kot pet minut prednosti pred glavnino, kjer tempo narekujejo kolesarji ekipe Jumbo-Visma, ki ima v lasti rdečo majico.

Na družbenih omrežjih se je medtem pojavil posnetek padca Juana Ayuse iz ekipe UAE Emirates, ki je že pred uradnim začetkom etape trčil s kolesarjem ekipe Jayco AlUla Felixom Engelhardtom. Oba sta z dirko nadaljevala.

⏪ Así ha sido la caída de 🇪🇸 @juann_ayuso y 🇩🇪 Felix Engelhardt durante la neutralizada.



💥 Here Ayuso - @TeamEmiratesUAE and Engelhardt- @GreenEDGEteam's fall during the neutralised zone.#LaVuelta23 pic.twitter.com/zClMLazUP6 — La Vuelta (@lavuelta) September 6, 2023

Ubežna skupina povečuje svojo prednost pred glavnino. Ta zdaj znaša že skoraj štiri minute in pol. Bodo zdržali do cilja in se med seboj pomerili za etapno zmago?Ubežna skupina, v kateri je kar 26 kolesarjev, tudiin zmagovalec torkovega kronometra(INEOS), si je nabrala že več kot štiri minute prednosti pred glavnino.

105 km do cilja: Končno! V ospredju se je izoblikovala ubežna skupina, v kateri je kar 26 kolesarjev iz 16 ekip (brez ekip Jumbo-Visma, UAE Emirates, Soudal - Quick Step, BORA - hansgrohe, Bahrain - Victorious in Alpecin-Deceuninck), tudi drugouvrščeni z letošnjega Gira, Valižan Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), ki na letošnji Vuelti res nima sreče. Zgodilo se mu je že vse, od padcev do tehničnih težav.



V ubežni skupini 26 kolesarjev so:

Ineos Grenadiers: Thomas, Ganna

Lidl-Trek: Mosca, Vergaerde

Groupama-FDJ: Molard, Askey, Grégoire

Lotto Dstny: KronEF

Education-EasyPost: Caicedo, Piccolo

AG2R Citroën: Godon, Touzé, Prodhomme

Jayco AlUla: Maas

Intermarché-Circus-Wanty: Johansen

Movistar: Arcas

Cofidis: Je. Herrada

DSM-Firmenich: Flynn

Arkéa Samsic: Owsian

Total Energies: Jousseaume, Ourselin

Astana Qazaqstan: Sanchez

Burgos-BH: Diaz Gallego, Fagundez, Sanchez

Caja Rural-Seguros RGA: Nicolau

Etapa 1️⃣1️⃣ Stage | 🏁 - 100 km



Y... ¡tenemos fuga! 2⃣6⃣ ciclistas al frente. Entre ellos el galés 🇬🇧 @GeraintThomas86.



And we have 2⃣6⃣ riders in front including 🇬🇧 Thomas - @INEOSGrenadiers.!



⏱️ 3:00"#LaVuelta23 pic.twitter.com/7n712JmT3e — La Vuelta (@lavuelta) September 6, 2023

110 km do cilja: Kolesarji so odpeljali že več kot 50 kilometrov 11. etape in še vedno nimamo bega. Glavnina je za zdaj vse poskuse bega nevtralizirala.

🔥 ¡5⃣0⃣ kilómetros y sigue la batalla para formar la fuga del día! No se regala nada ya...



😜 5⃣0⃣ kilometers done and the battle continues to form the day’s break! Nothing is given away anymore...#LaVuelta23 pic.twitter.com/rwE7blN0xF — La Vuelta (@lavuelta) September 6, 2023

121 km do cilja: Napadi iz glavnine se vrstijo, a so vsi po vrsti brez uspeha.

Etapa 1⃣1⃣ Stage | 🏁 - 149 km



🇺🇸 @seanquinn321 lo ha intentado en solitario sin éxito. ¡Pelotón todavía agrupado!



🇺🇸 Sean Quinn - @Efprocycling tried to go it alone but without success. Peloton still together!#LaVuelta23 📸 @cxcling pic.twitter.com/Cz3LuYvh6S — La Vuelta (@lavuelta) September 6, 2023

Uff, pestro je že takoj na začetku 11. etape. Mladi up ekipe UAE Emiratesje bil vpleten v padec, napadi iz glavnine pa se vrstijo! Največ želje je pokazal Američaniz ekipe EF Education-EasyPost, si ustvaril nekaj prednosti, a ga je glavnina kmalu ujela.

13.26 - 11. etapa španske Vuelte se je tudi uradno začela!

🚩 ¡Salida lanzada de la etapa 1⃣1⃣! Por delante 163 kilómetros para luchar por la victoria.



🚴 Neutralised section complete. ➡️ 163km before we find out the winner of today's 11th stage.



👉 https://t.co/izln1uYnJq

#LaVuelta23 pic.twitter.com/NhH7liXihl — La Vuelta (@lavuelta) September 6, 2023

13.15 - Ljubiteljice in ljubitelji kolesarstva, pozdravljeni! Pred nami je 11. etapa Dirke po Španiji, ki se bo končala z gorskim ciljem I. kategorije, Laguna Negra de Vinuesa, ki bi lahko povzročil rahle spremembe pri vrhu skupne razvrstitve, kjer še vedno vodi Sepp Kuss, moštveni tovariš Primoža Rogliča in Jonasa Vingegaarda, ki ima pred Marcom Solerjem (UAE Emirates) 26 sekund naskoka. Kolesarji se bodo najprej v zaprti vožnji ob 13.15 podali iz kraja Lerma, etapa pa se bo uradno začela ob 13.26.