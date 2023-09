Roglič odlično opravil s kronometrom, Remco kljub vsemu pred njim

Pričakovano sta bila na prvih dveh mestih kronometra Filippo Ganna in Remco Evenepoel, ki sta tako le zamenjala mesti v primerjavi s svetovnim prvenstvom, kjer se je naslova prvaka veselil Belgijec. Ločilo ju je 16 sekund. Odlično je s posamično vožnjo opravil tudi Primož Roglič, temu trasa ni bila pisana na kožo, saj je bila ravninska. Za vsega 20 sekund je bil počasnejši od Remca, kar je dober obet pred nadaljevanjem Vuelte.

Na koncu je osvojil tretje mesto, pri prvem merjenju časa, ko je še bilo nekaj vožnje navkreber, je imel celo drugi rezultat, na ravnini pa je Remco pridobil čas v primerjavi z našim šampionom in mu v skupnem seštevku pobegnil na 27 sekund. A je vsem jasno, kako hitro se lahko ta zaostanek ujame v težkih gorskih etapah, ki bodo sledile v naslednjih dveh tednih.

Dobre noge na kronometru je pokazal tudi Joao Almeida. Tretji z letošnjega Gira je imel četrti dosežek med vsemi in prehitel tudi moštvenega kolega Juana Ayusa, na katerega pri UAE Emirates polagajo velike upe.

In kje je zmagovalec Dirke po Franciji Jonas Vingegaard? Za Ganno si je prikolesaril zaostanek 1:17, veliko časa pa je izgubil tudi v primerjavi z Remcom in Rogličem, katerih delnice najvišje kotirajo. Za vsega 12 sekund počasnejši je bil vodilni na dirki Sepp Kuss, ki je dobro opravil s posamično vožnjo. V rdeči opravi bo kolesaril tudi v sredo, ko se bo etapa končala z vzponom na gorski cilj I. kategorije.

V skupnem seštevku ima 26 sekund prednosti pred Marcom Solerjem (UAE Emirates). Z minuto in 19 sekundami zaostanka za Ganno je odlično odpeljal kronometer. Tretji je po novem Evenepoel, ki zaostaja minuto in 6 sekund, Roglič pa se je povzpel na četrto mesto z minuto in 26 sekundami zaostanka.

V živo:

Vrstni red na cilju

# Kolesar Čas Zaostanek Pov. hit. (km/h) 1 GANNA Filippo 27.39,510 55.968 2 EVENEPOEL Remco 27.55,63 0.16,12 55.430 3 ROGLIČ Primož 28.15 0.35,49 54.796 4 ALMEIDA João 28.29,16 0.49,65 54.342 5 VLASOV Aleksandr 28.31,23 0.51,72 54.277 6 CATTANEO Mattia 28.48,87 1.09,36 53.723 7 AYUSO Juan 28.50,85 1.11,34 53.661 ... VINGEGAARD Jonas 28.57,36 1.17,85 53.460 MAS Enric 29.25,67 1.46,16 52.603 TRATNIK Jan 31.10 3:31 NOVAK Domen 31.13,540 3:34 49.575 GOVEKAR Matevž 32.29,240 4:50 47.649

Cilj - Zmagovalec dneva je Filppo Ganna. Drugi je bil s 16 sekundami zaostanka Remco Evenepoel, tretji Primož Roglič, ki je v primerjavi z Remcom izgubil 20 sekund.

17.24 - Remco Evenepoel je na cilj prišel s 16 sekundami zaostanka za zmagovalcem etape Filippo Ganno. Primož Roglič je v primerjavi z Remcom izgubil 20 sekund, kar je odličen rezultat glede na to, da je bila trasa kronometra pisana na kožo mlademu Belgijcu. Joao Almeida je bil tretji z 49 sekundami zaostanka, Juan Ayuso je imel pribitek 1:11, Jonas Vingegaard 1:17, kar pomeni, da so se karte med favoriti za skupno zmago kar premešale.

17.20 - Primož Roglič je odlično opravil kronometer, ki mu ni bil pisan na kožo. Za Filippom Ganno je zaostal zgolj 36 sekund, kar je drugi rezultat med vsemi. Jonas Vingegaard je zaostal za 1:17. Foto: A. S. O.

17.18 - Remco Evenepoel je pospešil in ima na drugem merjenju vmesnega časa pred Primožem Rogličem devet sekund prednosti. Jonas Vingegaard za Belgijcem zaostaja 36 sekund. Jasno je, da se bo etapne zmage veselil Filppo Ganna, ki je bil pri tem merjenju časa za 18 sekund hitrejši od Remca.

17.16 - Primož Roglič na drugem merjenju časa za Ganno zaostaja 27 sekund, kar je za zdaj drugi najboljši dosežek med vsemi.

17.15 - Juan Ayuso je v cilju za Filippo Ganno zaostal 1:11. Njegov moštveni kolega Joao Almeida. Pri UAE Emirates je medtem zaostal 49 sekund in prišel na cilj kot drugi najboljši. Čaka se še Rogliča, Evenepoela ...

17.11 - Remco Evenepoel je sekundo počasnejši od Primoža Rogliča na prvem merjenju časa, za Filippo Ganno pa zaostaja 11 sekund.

17.06 - Primož Roglič pri prvem merjenju časa za Ganno zaostaja za vsega 10 sekund.

17.04 - zaostanek Jonasa Vingegaarda pri prvem merjenju časa je 25 sekund.

17.02 - Juan Ayuso (UAE Emirates) zaostaja za 31 sekund pri merjenju vmesnega časa. Medtem se je kot zadnji na traso podal nosilec rdeče majice Sepp Kuss (Jumbo-Visma).

16.59 - Joao Almeida pri prvem merjenju časa za Ganno zaostaja 34 sekund.

16.54 - samozavestni Remco Evenepol (Soudal Quick-Step) je na delu. Poskušal se bo približati času Filippa Ganne, s katerim sta bila bitko na svetovnem prvenstvu v Glasgowu, kjer je naslov prvaka osvojil Belgijec in tako danes nastopa v mavrični opravi. Če se bo približal Italijanu ali ga celo prehitel, bo v primerjavi s favoriti za skupno zmago na Vuelti pridobil dragocen čas.

16.52 - Primož Roglič je štartal! Ravninski kronometer mu sicer ni pisan na kožo.

16.48 - favoriti za skupno zmago si sledijo drug za drugim. Naslednji v vrsti, ki se je podal na progo, je Jonas Vingegaard.

16.47 - Jan Tratnik (Jumbo-Visma) je prikolesaril v cilj z zaostankom 3:31.

16.46 - kolesarja UAE Emirates Joao Almeida in Juan Ayuso sta se podala na 25,8 kilometra dolgo pot.

16.40 - na progi je Alexandr Vlasov (Bora-hansgrohe)

16.39 - prav nobenemu kolesarju se še ni uspelo približati Filippu Ganni na manj kot minuto. Vse bližje so nastopi favoritov za skupno zmago, vključno s Primožem Rogličem. Remco Evenepoel je zelo samozavesten pred štartom in upa, da bo osrednjim tekmecem za rdečo majico odščipnil približno 30 sekund.

16.24 - medtem je Tadej Pogačar razkril, katere dirke bo odpeljal v zaključku leta. Več pa na spodnji povezavi.

16.02 - Jan Tratnik (Jumbo-Visma) je na delu. Upajmo, da se bodo noge vrtele hitro.

15.38 - Filippo Ganna je odpeljal odličen kronometer. S povprečno hitrostjo 55,968 km/h je postavil čas 27:39,5.

15.09 - štartal je eden od favoritov za etapno zmago, Italijan Filippo Ganna (INEOS Grenadiers).

14.56 - Stefan Bisseger je postavil nov najhitrejši čas, ki bo osnova za favorite za današnjo etapno zmago. Štoparica se je zaustavila pri 28 minutah in 58 sekundah, povprečna hitrost pa je znašala kar 53,4 km/h.

14.55 - Remco Evenepoel bo danes nastopil v mavričnem dresu kot svetovni prvak v kronometru. "Majica mi bo dala dodatno motivacijo in upam, da tudi ekstra vate. Moj cilj je, da osvojim kronometer in tako drugo etapo. Kronometer je vedno pomemben na Grand Tourih. Videli bomo, kakšne razlike bodo na koncu. Od kolesarjev, ki jih zanima skupna zmaga na Vuelti, mi je trasa kronometra najbolj pisana na kožo. Lepo bi bilo, če bi vzel kakšne pol minute," je samozavesten Belgijec.

14.48 - na delu je naslednji od Slovencev Domen Novak.

14.40 - Matevž Govekar je potreboval 32 minut in 29 sekund, da je prevozil traso.

14.06 - kot prvi slovenski kolesar je z vožnjo začel Matevž Govekar (Bahrain-Victorious).

14.00 - na progo se je podal prvi kolesar Callum Scotson (Jayco-AlUla).

13.20 - trasa kronometra je pisana belgijskemu zvezdniku Remcu Evenepoelu (Soudal Quick-Step), ki bi lahko danes pridobil kar veliko sekund v primerjavi z največjimi tekmeci. Na progo se bo podal ob 16.56.

Kronometer se bo začel ob 14. uri, slovenski ljubitelji kolesarstva pa bodo pogledovali na čas Primoža Rogliča, ki pred današnjim dnem za Remcom zaostaja sedem sekund. V kolikor bi bil kronometer gorski, kot denimo na Giru na Svete Višarje, bi ga lahko pričakovali povsem v osredju. Kako se bo spopadel z zelo ravninsko traso, bomo videli. Na progo bo šel ob 16:52, dve minute pred njim pa moštveni kolega Jonas Vingegaard. Kot zadnji bo šel z rampe v rdeče oblečeni Sepp Kuss, ki bi znal danes vodilni položaj celo izgubiti.

Nastopili bodo še trije Slovenci. Matevž Govekar (Bahrain-Victiorus) bo že na začetku štartne liste. Z zaletne klančine se bo spustil ob 14:06. Naslednji na vrsti bo ob 14.48 Domen Novak (UAE Emirates), veliko pa si do dnevne uvrstitve obeta Jan Tratnik (Jumbo-Visma), ki je znan kronometrist - z vožnjo bo začel ob 16.02.

13.15 – pozdravljeni, ljubiteljice in ljubitelji kolesarstva. Po dnevu premora je čas, da se Vuelta nadaljuje. Pred kolesarji je posamična vožnja na čas v dolžini 25,8 kilometra.

Štartni seznam kronometra (začetni časi najboljših)

Kolesar Štartni čas Callum Scotson (Jayco-AlUla) 14:01:00 Matevž Govekar (Bahrain-Victorious) 14:06:00 Domen Novak (UAE Team Emirates) 14:48:00 Jan Tratnik (Jumbo-Visma) 16:02:00 ... Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe) 16:40:00 David De La Cruz (Astana-Qazaqstan) 16:42:00 João Almeida (UAE Team Emirates) 16:44:00 Juan Ayuso (UAE Team Emirates) 16:46:00 Enric Mas (Movistar) 16:48:00 Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) 16:50:00 Primož Roglič (Jumbo-Visma) 16:52:00 Mikel Landa (Bahrain-Victorious) 16:54:00 Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) 16:56:00 Lenny Martinez (Groupama-FDJ) 16:58:00 Marc Soler (UAE Team Emirates) 17:00:00 Sepp Kuss (Jumbo-Visma) 17:02:00

Skupni vrstni red pred 10. etapo