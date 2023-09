Preobrat na Vuelti: Roglič ni pridobil sekund

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Primož Roglič je v skupnem seštevku na 6. mestu in za velikim tekmecem Remcom Evenepoelom zaostaja sedem sekund. Po koncu nedeljske etape je sprva kazalo, da mu je odščipnil dve sekundi, vendar so naknadno spremenili odločitev, da so favoriti za skupno zmago prikolesarili do ciljne črte, ki je bila dva kilometra pred prvotno načrtovanim ciljem, v istem času.

Foto: Luis Angel Gomez / SprintCycling

Zaključek devete etape na Dirki po Španiji je zaznamovalo slabo vreme, zaradi česar se je organizator odločil, da bo dejanski cilj dneva dva kilometra pred prvotno začrtanim. Ravno na tem delu se je zgodil napad Primoža Rogliča, ki je za seboj pustil tudi Remca Evenepoela in Jonasa Vingegaarda. Sprva je vodstvo tekmovanja slovenskemu kolesarju pripisalo dve sekundi prednosti pred osrednjimi tekmeci za skupno zmago, naknadno pa se je odločilo, da ju izbriše.

Zaradi dežja je bila cesta v zaključku devete etape Vuelte povsem v blatu, zato so se odločili, da bo dejanski cilj dneva dva kilometra pred vrhom.

Na zaključnem vzponu sta kot prva napadla Joao Almeida in Aleksandr Vlasov, za katerima se glavni aduti za skupno zmago na Vuelti sprva niso podali. Na koncu sta nadomestno črto za cilj prečkala tri minute in 13 sekund za zmagovalcem dneva Lennardom Kämno. Dva kilometra pred ciljem so namreč beležili čase kolesarjev.

Za Portugalcem in Rusom se je za napad odločil tudi Primož Roglič. Pet sekund je zaostal za omenjenima kolesarjema, organizator pa je sprva določil, da so Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard, Juan Ayuso in Enric Mas za slovenskim šampionom zaostali dve sekundi, lastnik rdeče majice Sepp Kuss pa dodatnih sedem.

Organizator tekmovanja je naknadno pregledal posnetek in sprejel odločitev, da so Roglič, Evenepoel, Vingegaard, Ayuso in Mas imeli isti čas, kar je pomenilo, da Zasavec ni pridobil časa v primerjavi z osrednjimi tekmeci za skupno zmago.

Tako za Evenepoelom še vedno zaostaja sedem sekund, zmagovalec Dirke po Franciji in Mas zaostajata dodatne štiri sekunde, Ayuso pa ima že 21 sekund zaostanka za mladim Belgijcem. Kuss medtem ostaja vodilni in ima 43 sekund naskoka pred Marcom Solerjem (UAE Emirates).

Danes je na Vuelti prost dan, v torek pa bo na sporedu posamična vožnja na čas, ki je pisana na kožo Remcu.

Vrstni po 9. etapi

