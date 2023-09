V kolesarski ekipi Jumbo-Visma imajo po prvem tedni Dirke po Španiji sladke skrbi. V Španijo so prišli z dvema kapetanoma, našim asom Primožem Rogličem in danskim zvezdnikom Jonasom Vingeggardom, v rdeči majici vodilnega pa je trenutno njihov Američan Sepp Kuss. "Primož in Jonas sta še vedno naša najbolj zaščitena kolesarja. Zdaj smo jima dodali še enega," se je v ponedeljek, na prvi prost dan na Vuelti smejalo Marcu Reefu, športnemu direktorju nizozemskih čebel.

"Za nas je to odlično, v boju s konkurenco smo le še bolj nepredvidljivi," je bil ob dejstvu, da ima Jumbo-Visma po devetih etapah Vuelte med deseterico najboljših v skupnem seštevku tri svoje kolesarje, še zadovoljen Marc Reef. Sepp Kuss bo drugi teden začel v rdeči majici vodilnega, Roglič in Vingegaard zasedata šesto in sedmo mesto, z 2:29 in 2:33 zaostanka za moštvenim kolegom.

"Zdaj gremo v visoke gore, kjer se bodo naredile večje razlike"

Jumbo-Visma ima tako izvrstno izhodišče za drugi teden Vuelte, v katerem kolesarje čakata dve izjemno zahtevni gorski etapi, tudi kraljevska 13., ko se bodo odpeljali v sosednjo Francijo in napadli zloglasni Col de Tourmalet. "Že v prvem tednu je bilo nekaj gorskih preizkusov, a zdaj gremo v visoke gore, kjer se bodo naredile večje razlike. Kmalu bo jasno, kakšna so resnična razmerja moči," je v pogovoru za medij NOS napovedal Reef.

Sepp Kuss je v gorskih kronometrih močan, ravninski pa niso po njegovem okusu. Foto: Guliverimage

Kuss verjame vase. Kako pa se bo odrezal na kronometru?

A najprej je čas za posamični kronometer. Danes se španska pentlja nadaljuje v Valladolidu s 25,8 kilometra dolgo ravninsko vožnjo na čas. Najbolj vroče vprašanje v kolesarskem svetu ta hip je, ali je Sepp Kuss sposoben zadržati rdečo majico tudi v disciplini, ki mu ni pisana na koži. "Sam nimam nekih konkretnih pričakovanj, tudi ekipa nima nerealističnih ciljev," je včeraj v podkastu Domestique povedal 28-letni Američan sam, a samozavestno dodal: "Vseeno pa verjamem vase. Počutim se že bolje, kot sem se na Touru, v nadaljevanju dirke pa bo vse odvisno od svežine."

Ne smemo pozabiti, da Kuss dirka že na tretjem grand touru v sezoni, na majskem Giru je bil najpomembnejši pomočnik Primoža Rogliča na Giru, na julijskem Touru je do zmage pomagal Jonasu Vingegaardu. Nanj sta lahko šampiona računala predvsem na zahtevnih gorskih etapah. Kronometer pa ni njegova specialnost, priznava sam. "V vetrovniku sem bil nazadnje pred nekaj leti. Leta 2021 sem delal veliko na vožnji na čas, pa se je izšlo obupno. Na kolesu za kronometer sem letos treniral le pred Girom in pred Vuelto. Res ne vem, kaj lahko pričakujem, obenem pa ne čutim nobenega pritiska," je povedal zmagovalec šeste etape na letošnji Vuelti.

Remco Evenepoel je letos na svetovnem prvenstvu v Glasgowu z izjemno vožnjo na posamičnem kronometru osvojil naslov prvaka. Foto: Guliverimage

Remco Evenepoel: Kuss je avtsajder

Na ravninskih kronometrih ni najboljši, na gorskih je pesem povsem drugačna, a danes je na sporedu takšen, ki mu ne ustreza. Na tem bo eden od glavnih favoritov za zmago Belgijec Remco Evenepoel, lanski zmagovalec Vuelte in letošnji svetovni prvak v vožnji na čas. Mladega kapetana moštva Soudal – QuickStep tudi v Jumbo-Vismi izpostavljajo kot njihovega glavnega tekmeca. In kaj pravi o Seppu Kussu? "Sepp velja za enega od najboljših hribolazcev na svetu, če bo dobro odpeljal še kronometer, bo eden mojih najnevarnejših tekmecev," je v ponedeljek na novinarski konferenci povedal 23-letni as. "Je pa tudi na klancih že pokazal nekaj slabosti in osebno ga vidim bolj kot avtsajderja pri Jumbu. Mislim, da še vedno stavijo na Rogliča in Vingegaarda, je pa res, da se ni lahko boriti s tremi močnimi hribolazci," je še dodal.

Evenepoel je opozoril tudi na sposobnosti Rogliča in Vingegaarda na kronometrih, računa na zmago in upa, da bo proti največjim tekmecem za skupno zmago pridobil "okoli pol minute". Najresnejši Evenepoelov tekmec za zmago na kronometru bi lahko bil Italijan Filippo Ganna, a član moštva Ineos Grenadiers, svetovni prvak v vožnji na čas iz let 2020 in 2021, ni grožnja za skupni seštevek dirke.

Pri Jumbo-Vismi pričakujejo nekaj izgube časa

"Ne bom vam razkril naših taktičnih idej za naslednji teden," je v intervjuju za dansko televizijo povedal Grischa Niermann. Foto: Jumbo-Visma Da sta Evenepoel in Ganana velika favorita za današnjo zmago, je v intervjuju za dansko televizijo TV2 priznal tudi trener moštva Jumbo-Visma Grischa Niermann. "Mislim, da trasa kronometra primerna za visoke hitrosti. Poteka po širokih cestah, na njej je en manjši vzpon. Ne bo veliko zaviranja. Na splošno je videti kot trasa za Remca, morda tudi za Ganno, čeprav se ta ne bori z nami v skupnem seštevku. Imamo pa mi olimpijskega prvaka v kronometru in imamo fanta, ki je na Touru dobil kronometer z veliko razliko. Tudi mi imamo možnosti. Seveda pa je mogoče, da bomo nekaj časa izgubili proti Evenepoelu, pravzaprav je to zelo verjetno."

"Ne bom vam razkril naših taktičnih idej za naslednji teden"

A dirka se zdaj šele zares začenja, morebitne zaostanke na kronometru bodo jumbovci lahko že ta teden izničili v gorah. Z več dobro uvrščenimi kolesarji v skupnem seštevku imajo taktično prednost, še priznava Niermann, a je ostal previden, da o "bojnem" načrtu ne bi povedal preveč. "Ne bom vam razkril naših taktičnih idej za naslednji teden, a ena stvar je jasna že pri dveh voditeljih: če imamo mi prednost, potem morajo drugi fantje delati, nato pa lahko naši liderji to izkoristijo. Ampak imajo tudi pri UAE Emirates trenutno tri vodilne. Pravzaprav je na dirki zdaj osem fantov, ki se lahko potegujejo za skupno. To so naši trije, trije iz UAE, pa še Enric Mas in Evenepoel," je Nemec še povedal za dansko televizijo.

Stanje po 9. etapi Vuelte:

