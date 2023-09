"Mislim, da Primož ne bi imel čisto nič proti, če bi dirko dobil Sepp Kuss, toda …"

Izjemna zasedba nizozemske ekipe Jumbo-Visma, ki ima v svojih vrstah na Vuelti poleg Primoža Rogliča, trikratnega zmagovalca španske pentlje, tudi izjemnega danskega asa Jonasa Vingegaarda, zmagovalca zadnjih dveh Dirk po Franciji, v skupnem vodstvu pa po devetih etapah še neuničljivega ameriškega pomočnika Seppa Kussa. Jumbo ima torej več orožij za napad na skupno zmago na zadnjem grand touru sezone in bi s tem kot prva ekipa v zgodovini osvojila prestižni trojček. Letos je z Rogličem že osvojila Giro, z Vingegaardom pa, kot že rečeno, francoski Tour.

Je Sepp Kuss sposoben dobiti Vuelto?

Boštjan Mervar: Za zdaj imam občutek, da se vsi še držijo malo nazaj. Foto: Bojan Puhek "Trenutno se poigravajo s konkurenti, ampak slej ko prej bo prišel trenutek, ko se bodo morali odločiti, kdo bo njihov pravi lider," pravi Rogličev nekdanji trener pri Adrii Mobilu Boštjan Mervar. "Mislim, da Primož ne bi imel čisto nič proti, če bi Kuss dobil to dirko. No, vsaj tak občutek imam, saj je Sepp njemu in Vingegaardu vedno stal ob strani," še meni novomeški strokovnjak, ni pa prepričan, da je 28-letni Američan dovolj kompleten kolesar, da bi mu tak podvig tudi zares lahko uspel. "Je pa vprašanje, če je Kuss sposoben dobiti Vuelto. Lahko smo že videli, da je imel nekaj težav v klancu, spustil je, pa potem nekako spet ujel priključek," pravi. Po prvem tednu pa je še prezgodaj za kakšne konkretnejše zaključke. "Vse je še zelo odprto. Remco (Evenepoel, op. p.) je sicer pokazal nekaj slabosti, a ga niti približno ne moremo odpisati."

"Primož dirka povsem drugače, kot je pred dvema letoma"

Odlični belgijski as Remco Evenepoel, lanski zmagovalec Vuelte, je še največjo izgubo proti razpoloženi Jumbo-Vismi utrpel v šesti etapi, ko sta mu Roglič in Vingegaard odščipnila 32 sekund. Še vedno je pred njima v skupnem seštevku in če je bil to njegov slab dan, potem bo bitka še zelo napeta. "Mislim, da takrat niti ni imel slabega dne. Tudi ko je popustil, je bil njegov zaostanek relativno majhen. Fantje vozijo na tistih obratih, za katere vedo, da jih lahko zdržijo. Pazijo, da jih ne pobere, saj vedno mislijo tudi na naslednji dan, naslednji teden in tako naprej. To morajo imeti ves čas v glavi in v tem pogledu moram reči, da je tudi Jumbo naredil velik korak naprej v zadnjih dveh letih. Vidimo lahko, da Primož dirka povsem drugače, kot je pred dvema letoma, ko se je zaganjal za vsako etapo in mu je to potem prineslo kakšno kasnejšo krizo. Zdaj se tega boji, tudi zadnjič, ko smo videli njegov napad, mislim, da sploh ni šel s polno močjo in so ga lahko ujeli, menim pa, da je imel v nogah še nekaj več in bi lahko napadel močneje, če bi bilo treba. Za zdaj imam občutek, da se vsi še držijo malo nazaj," meni Mugerli.

Je Sepp Kuss sposoben zmagati na Vuelti? Foto: Guliverimage

Po kronometru bo slika že bolj jasna

Že jutri, ko je na Vuelti na sporedu 25,8 kilometra dolg ravninski kronometer v Valladolidu, bomo bržčas dobili odgovor na vprašanje, kdo bo glavni adut Jumbo-Visme. Pričakovati je, da bo Sepp Kuss izpadel iz te računice in najverjetneje tudi izgubil rdečo majico vodilnega na dirki. "Ja, mislim, da bo jutri Kuss izpadel," se strinja naš sogovornik, strinja se tudi s tem, da je Remco Evenepoel ob Italijanu Filippu Ganni (Ineos Grenadiers) eden od velikih favoritov za etapno zmago, ki pa še zdaleč ne bi smela biti odločilna: "Tudi če jih jutri premaga, sledijo še gorske etape, v katerih pa ima v primerjavi s Primožem in Jonasom nekaj težav."

Svetovni prvak v vožnji na čas bo poskušal jutri pridobiti kar se da veliko prednost pred glavnimi konkurenti za skupno zmago. Kakšen zaostanek za Evenepoelom pa bi bil za našega aduta Rogliča še sprejemljiv? "Dobro, tudi Primož je kronometrist, je pa treba priznati, da je Remco v tem trenutku zanesljivo boljši. Glede na to, kaj je naredil s konkurenco na svetovnem prvenstvu, lahko pričakujemo pol minute naskoka. Ampak pustimo se presenetiti, morda pa bo Primož izgubil kaj manj," razmišlja Mugerli.

Opozorilo: Ne smemo pa odpisati ekipe UAE Emirates

Jumbo-Visma mora le paziti, da zaostanki ne bodo preveliki, v resnejših gorskih etapah je mogoče še marsikaj nadoknaditi, še pravi nekdanji kolesarski profesionalec. "Dirka je še dolga, Remco pa nima najboljše ekipe. Na klancih vedno ostane sam," ocenjuje, a ob tem opozarja, da Evenepoel ni edini nevaren Rogličev konkurent na dirki: "Ne smemo pa odpisati ekipe UAE Emirates. Ta ima vedno tri kolesarje v prvi skupini. Nimajo sicer izstopajočega posameznika, ampak jih nikakor ne smemo podcenjevati. Do zdaj so nekako skrivali svoje karte in mislim, da bo zadnji teden Vuelte še zelo zanimiv."

Stanje po deveti etapi 78. Vuelte:

