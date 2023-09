Nemec zmagovalec nore etape, Roglič Evenepoelu odščipnil še nekaj sekund

26-letni Nemec Lennard Kämna je danes dopolnil imenitno zbirko, zdaj ima etapne zmage z vseh treh grand tourov, Gira, Toura in Vuelte. Zaradi razmer na cilju – deževje je na cesto naneslo nekaj blata – so prireditelji danes čase za skupni seštevek beležili že dva kilometra ped ciljem. Prav na tistem delu je iz skupine favoritov napadel slovenski as Primož Roglič (Jumbo-Visma) in Belgijcu Remco Evenepoelu (Soudal – QuickStep), ki mu ni mogel slediti, odščipnil še nekaj sekund. Pridobil sicer ni veliko, je pa branilcu lanske zmage poslal sporočilo.

Jumbo-Visma je sicer zaznamovala tudi start etape, ta je bil zaradi močnega vetra, ki je raztrgal glavnino na številne skupine, divji. Domala celotna ekipa Jumbo-Visme z Rogličem, Janom Tratnikom, Seppom Kussom, Jonasom Vingegaardom, Attilo Valterjem, Wilcom Keldermanom in Dylanom Van Baarlejem se je nekako po naključju znašla v begu, priključili so se ji samo še Matevž Govekar, Remco Evenepoel, Mattia Cattaneo, Aleksandr Vlasov, Nico Denz in Emanuel Buchmann. Superskupina je pritiskala vse do prvega kategoriziranega klanca dneva, nato pa se je dogajanje umirilo.

Na vzponu prve kategorije so v beg nato ušli Eritrejec Amanuel Gehbreigzabhier (Lidl-Trek), Kämna (Bora-Hansgrohe), Italijan Matteo Sobrero (Jayco AlUla), Španci Ruben Fernandez (Cofidis), Dani Navarro (Burgos-BH) in Jon Barrenetxea (Caja Rural-Seguros RGA), Avstralec Chris Hamilton (DSM-Firmenich) in Ekvadorec Jonathan Caicedo (EF Education-EasyPost). In pred glavnino – ta je na vetrovnih predelih trase še nekajkrat razpadla – vztrajali do konca.

Na zaključnem vzponu je imel Lennard Kämna najmočnejše noge, drugo mesto je osvojil Italijan Sobrero (Jayco AlUla), tretje pa Avstralec Hamilton (DSM – Firmenich).

Jutri bo na Vuelti prost dan, ki ga bodo kolesarji preživeli v Valladolidu, v torek pa jih prav tam čaka 25,8 kilometra dolg ravninski kronometer, na katerem bo velik favorit za zmago Remco Evenepoel, aktualni svetovni prvak v vožnji na čas.

Dirka po Španiji, potek 9. etape:

Cilj: Nemec Lennard Kämna (Bora - Hansgrohe) je zmagovalec devete etape 78. dirke po Španiji!

1,5 km do cilja - Iz skupine favoritov sta se izstrelila Joao Almeida in Aleksander Vlasov, favoriti niso reagirali. Roglič se je oddaljil Evenepoelu in mu pred črto, kjer štejejo časi za skupni seštevek,odščipnil še nekaj sekund.

2 km do cilja - Kämna je po manjši krizi spet nekoliko pobegnil Sobreru, kolesarji so prevozili točko, na kateri bodo komisarji računali zaostanke v skupnem seštevku, v igri pa je še etapna zmaga.

2,5 km do cilja - Kämna vozi 15 sekund pred Sobrerom in 3:47 pred skupino favoritov, na čelu katere vozita Cattaneo in Evenepoel in Soudal - QuickStepa.

3,4 km do cilja - Lennard Kämna (Bora - Hansgrohe) se je otresel tekmecev in hiti etapni zmagi naproti.

ÚLTIMOS 4⃣ KM | LAST 4⃣ KM



🚴‍♂️ @soudalquickstep marca el ritmo del pelotón. ¡Por delante 🇩🇪 @lennardkaemna se marcha!

🐺 Soudal Quickstep sets the pace at the head of the peloton. In front, Kämna is going clear!#LaVuelta23 pic.twitter.com/MxxqCfxgDP — La Vuelta (@lavuelta) September 3, 2023

5 km do cilja - Kämna je sam v vodstvu, sledi mu Sobrero, vodilna skupina je razpadla, glavnina pa vozi 3:39 za vodilnim Nemcem.

6 km do cilja - V ospredju napada Nemec Lennard Kämna.

7 km do cilja - Chris Hamilton je na prvem strmem odseku močno pospešil, iz vodilne skupine so izpadli Barrenetxea, Navarro in Fernandez. Glavnina se je čelu dirke približala na 4.05.

8 km do cilja - Začel se je zaključni vzpon Alto Caravaca de la Cruz (II. kategorija, 8,2 km, 5,5-odstotni povprečni naklon z nekaj strmimi rampami s 17 in celo 20 odstotki naklonine). Vodilna skupina ga je začela slabih pet minut pred glavnino.

15 km do cilja – Leteči cilj v Ceheginu je dobil Amanuel Gehbreigzabhier (Lidl-Trek), ubežniki imajo še 5:33 prednosti pred glavnino, Navarro je imel takoj po letečem cilju defekt in zaostal za vodilno skupino, nedolgo za njim se je zaradi predrte pnevmatike ustavil še Barrenetxea. Oba zdaj lovita vodilno skupino, naglo pa se bliža zaključni klanec dneva.

Izidi letečega cilja, Cehegin:

1. Gehbreigzabhier 30 točk/6 bonifikacijskih sekund

2. Hamilton 17/4

3. Kämna 15/2

4. Barrenetxea 13

5. Fernandez 10

Prireditelji so sporočili, da bodo zaradi slabih razmer na cilju – dež je povzročil nekaj težav, na cesto je naneslo nekaj blata – končne čase etape beležili že 50 metrov pred oznako 2 km do cilja. Tudi bonifikacijskih sekund danes v cilju ne bo.

Etapa 9⃣ Stage | 🏁 - 15km



🚴‍♂️ La fuga preparada para luchar por la victoria en la subida final en la Cruz de Caravaca.

💨 The breakaway are set to fight out the stage win on the final climb of Collado de la Cruz de Caravaca.



⏱️ 5:29"

#LaVuelta23 pic.twitter.com/v9eU00IaPj — La Vuelta (@lavuelta) September 3, 2023

28 km do cilja - Razlika med ubežniki in glavnino se je spet približala petim minutam, na cilju devete etape, na vrhu zaključnega vzpona Alto Caravaca de la Cruz (II. kategorija, 8,2 km, 5,5-odstotni povprečni naklon z nekaj strmimi rampami s 17 in celo 20 odstotki naklonine), pa se vreme izboljšuje. Pred nekaj minutami je deževalo, oblak pa se zdaj pomika drugam.

39 km do cilja - Prednost ubežne osmerice, v kateri so Eritrejec Amanuel Gehbreigzabhier (Lidl-Trek), Nemec Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), Italijan Matteo Sobrero (Jayco AlUla), Španci Ruben Fernandez (Cofidis), Dani Navarro (Burgos-BH) in Jon Barrenetxea (Caja Rural-Seguros RGA), Avstralec Chris Hamilton (DSM-Firmenich) in Ekvadorec Jonathan Caicedo (EF Education-EasyPost), je spet narasla na 4:15.

45 km do cilja – Dylan Van Baarle (Jumbo-Visme) je zdaj na čelu glavnine, zaostanek za vodilno osmerico je zmanjšal že na 3:15, pa nato le malce popustil, razlika med skupina je zdaj 3:26.

Etapa 9⃣ Stage | 🏁 - 52 km



🚴‍♂️ Se unifican los dos grupos principales en persecución de los fugados.

💨 The two main groups behind the breakaway come back together.



⏱️ 3:40" sobre la fuga | to the break#LaVuelta23 pic.twitter.com/OBVs2xR0Oe — La Vuelta (@lavuelta) September 3, 2023

53 km do cilja - Glavnina se je spet združila in vozi 3:35 za ubežno osmerico. Na čelu glavnine so kolesarji Jumbo-Visme.

56 km do cilja – Še ne dolgo nazaj je kazalo, da utegne biti danes dan za uspešen pobeg, vodilna osmerica je vozila z več kot osmimi minutami pred uspavano glavnino, zdaj pa imajo ubežniki vsega 3:40 prednosti pred najbližjimi zasledovalci, skupino favoritov z Rogličem, rdečim Kussom, Vingegaardom, Evenepoelom Ayusom in še nekaterimi, ter 4:30 pred preostankom glavnine, v katerem so tudi Tratnik Novak in Govekar.

V treh urah etape je bila poprečna hitrost kolesarjev kar 42,7 km/h, in v tem času so se vzpeli tudi na klanec prve kategorije!

66 km do cilja – Prednost vodilne osmerice je zdaj padla na štiri minute, skupina z Rogličem in vodilnim Kussom pa ima zdaj več kot minuto prednosti pred preostankom glavnine, v katerem kolesarijo tudi nosilec bele majice Lenny Martinez, pa trojica Slovencev, Jan Tratnik, Domen Novak in Matevž Govekar.

72 km do cilja - Kolesarji v ešalonih bijejo pravo bitko z vetrom, skupina z Rogličem in rdečo majico je zaostanek za osmerico ubežnikov zmanjšala na dobrih pet minut, ima pa 45 sekund prednosti pred drugim delom glavnine.

79 km do cilja – Glavnina se je pretrgala na dva dela, v prvem je kakšnih 20 kolesarjev, Remco Evenepoel ima ob sebi še kolega iz moštva Soudal – QuickStep Cattanea in Serryja, Primož Roglič (Jumbo-Visma) pa Kussa, Valterja in Vingegaarda. UAE Emirates zastopajo Ayuso, Almeida in Soler, Bahrain Buitrago, Landa in Tiberi, Movista Mas, Oliveira in Rubio … Super skupina vozi sedem minut za ubežno osmerico, preostanek glavnine pa ima še 25 sekund zaostanka več. Veter piha kolesarjem z desne, na cesti so ešaloni.

81 km do cilja – Glavnina je zaostanek za ubežniki zmanjšala na 7:15, v vetru sta z napadom poskušali moštvi Soudal – QuickStep in Bora - Hansgrohe. Na obzorju grozijo temni oblaki, zaključek etape bi utegnil biti moker. Do zdaj so imeli kolesari z vremenom srečo, tu in tam je bila kakšna kaplja dežja, večinoma pa so kolesarili v suhem.

91 km do cilja – Na ravnini se je glavnina na vetru spet raztrgala na tri dele, a le začasno, hitro so skupine spet združile, ubežna osmerica vozi 8:15 pred zasledovalci.

98 km do cilja - Razlika med ubežniki in glavnino je presegla osem minut.

114 km do cilja – Tudi Ruben Fernandez (Cofidis) je ujel vodilno skupino, ta nadaljuje s sedmimi minutami prednosti pred glavnino. Na čelu glavnine so kolesarji Jumbo-Visme.

Ubežno skupino sestavljajo: Eritrejec Amanuel Gehbreigzabhier (Lidl-Trek), Nemec Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), Italijan Matteo Sobrero (Jayco AlUla), Španci Ruben Fernandez (Cofidis), Dani Navarro (Burgos-BH) in Jon Barrenetxea (Caja Rural-Seguros RGA), Avstralec Chris Hamilton (DSM-Firmenich) in Ekvadorec Jonathan Caicedo (EF Education-EasyPost).

117 km do cilja – Na spustu je Caicedo ujel vodilno skupino, v tej pa je padel Španec Ruben Fernandez (Cofidis), ki zdaj zaostaja 15 sekund. Zaostanek glavnine se približuje sedmim minutam.

124 km do cilja – Španec Jon Barrenetxea (Caja Rural-Seguros RGA) je osvojil prvi gorski cilj dneva, Ekvadorec Jonathan Caicedo (EF Education-EasyPost) je še 25 sekund za vodilno sedmerico, ležerna glavnina pa zdaj zaostaja že 6:25 za čelom dirke.

Izidi gorskega cilja, Puerto Casas de la Marina la Perdiz (I. kategorija):

1. Jon Barrenetxea (Caja Rural-Seguros RGA) 10 točk

2. Ruben Fernandez (Cofidis) 6

3. Amanuel Gehbreigzabhier (Lidl-Trek) 4

4. Matteo Sobrero (Jayco-AlUla) 2

5. Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) 1

125 km do cilja - Avstralec Chris Hamilton (DSM-Firmenich) je ujel vodilno skupino, sedmerica ima zdaj 1:14 prednosti pred Jonathanom Caicedom (EF Education-EasyPost) in že več kot pet minut pred glavnino, ki je močno spustila tempo. V ubežni skupini je najvišje uvrščeni kolesar v skupnem seštevku Nemec Lennard Kämna, ki pa za nosilcem rdeče majice zaostaja 22 minut in 34 sekund.

128 km do cilja - Amanuel Gehbreigzabhier (Lidl-Trek), Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), Matteo Sobrero (Jayco AlUla), Ruben Fernandez (Cofidis), Dani Navarro (Burgos-BH) in Jon Barrenetxea (Caja Rural-Seguros RGA) imajo zdaj 30 sekund prednosti pred Chrisom Hamiltonom (DSM-Firmenich), 1:16 pred Jonathanom Caicedom (EF Education-EasyPost) in 2:11 pred glavnino.

🥵 ¡Tras una dura persecución el 1er grupo es neutralizado!



🤪 After a hard chase the 2 front groups come back together!#LaVuelta23 pic.twitter.com/PgPEuPZ6SR — La Vuelta (@lavuelta) September 3, 2023

130 km do cilja – V klanec so zdaj napadli Amanuel Gehbreigzabhier (Lidl-Trek), Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), Matteo Sobrero (Jayco AlUla), Ruben Fernandez (Cofidis), Dani Navarro (Burgos-BH) in Jon Barrenetxea (Caja Rural-Seguros RGA), pridružiti se jim želita še Chris Hamilton (DSM-Firmenich) in Jonathan Caicedo (EF Education-EasyPost).

Vodilna šesterica vozi 39 sekund pred zasledovalcema in 53 sekund pred spet združeno glavnino.

133 km do cilja - V ospredju sta skupini spet združeni, razredčeno glavnino pa še vedno vleče Jumbo-Visma. V prvi uri etape je bila povprečna hitrost kolesarjev osupljivih 51 km/h.

134 km do cilja – Prvi del glavnine se počasi približuje vodilni dvanajsterici, razlika med skupinama je zdaj le še 15 sekund, medtem drugi del glavnine še vedno zaostaja 54 sekund. Na klancu so kolesarji malce bolj zaščiteni pred vetrom, ta jim piha rahlo z leve v hrbet z 11 km/h.

Foto: A. S. O. 136 km do cilja - Kolesarji že grizejo v prvi klanec dneva.

137 km do cilja - Prednost vodilne skupine pred zasledovalci je padla na 30 sekund, drugi del glavnine zaostaja 51 sekund. Dogajanje se malce umirja, vsak čas pa se bo začel vzpon na Puerto Casas de Marina la Perdiz, 11,5 kilometra dolg klanec prve kategorije s 4,9-odstotnim povprečnim naklonom

143 km do cilja - Stanje je domala nespremenjeno, prva zasledovalna skupina, v kateri kolesarijo nosilci bele, zelene in pikčaste majice, Martinez, Groves in Sepulveda ter tudi četrti Slovenec na Vuelti Domen Novak (UAE Emirates), je zaostanek za vodilno super skupino zmanjšala na 42 sekund.

Etapa 9⃣ Stage | 🏁 - 143 km



🌪️ El 2º grupo lucha por reducir la diferencia con @Movistar_Team al frente.



💨 The 2nd group is fighing to close the gap to the leaders, driven by Movistar.#LaVuelta23 pic.twitter.com/UlDBhPMQbW — La Vuelta (@lavuelta) September 3, 2023

150 km do cilja – Zdaj v vodilni skupini pri diktiranju tempa pomagata tudi kolesarja Soudal – QuickStepa, razlika do prve skupine zasledovalcev je narasla na 45 sekund, druga zaostaja že več kot minuto in deset sekund.

158 km do cilja – Vodilna dvanajsterica z Rogličevo Jumbo-Vismo na čelu ima zdaj 23 sekund prednosti pred prvim delom glavnine, na čelu te pa se izmenjujejo kolesarji moštev Movistar, UAE Emirates in Bahrain Victorious. Drugi del glavnine zaostaja že 46 sekund.

V vodilni skupini so Primož Roglič, Sepp Kuss, Jonas Vingegaard, Jan Tratnik, Wilco Kelderman in Dylan Van Baarle (vsi Jumbo-Visma), pa Remco Evenepoel in Mattia Cattaneo (oba Soudal Quick-Step), Matevž Govekar (Bahrain Victorious), Aleksandr Vlasov, Nico Denz in Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe).

168 km do cilja - V vodilni skupini je imel Madžar Attila Valter (Jumbo-Visma) defekt in je nekoliko zaostal, edini član Jumba, ki ga ni bilo v napadu, je bil Robert Gesink. Kolesarjem v hrbet piha močan veter (36 km/h), hitrost tekmovalcev je tudi zato izjemna, preko 50 km/h. Zaradi vetra so se naredili t. i. ešaloni.

173 km do cilja - V ospredju je zdaj domala celotna ekipa Jumbo-Visme z Rogličem, Tratnikom, Vingegaardom, Kussom, Valterjem, Keldermanom in Van Baarlejem, priključili so se ji samo še Matevž Govekar, Remco Evenepoel, Mattia Cattaneo, Aleksandr Vlasov, Nico Denz in Emanuel Buchmann.

Marc Soler je poskušal loviti, a mu ni uspelo, vodilna skupina ima 24 sekund prednosti pred prvim delom glavnine in 32 sekund pred drugim.

175 km do cilja - Jumbo-Visma je raztrgala glavnino, v ospredju je kakšnih 25 kolesarjev.

178 km do cilja - Začetek etape je hektičen, Jumbo-Visma diktira oster tempo na čelu glavnine, v tej je že prišlo tudi do padca – vpletena sta bila kolesarja moštev Soudal – QuickStep in Lotto Dstny – Valižan Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) je imel okvaro kolesa ...

12:35 - Deveta etapa se je začela tudi zares! Takoj po uradnem startu so se začeli napadi iz glavnine. Startalo je 164 kolesarjev, včeraj sta z dirke odstopila še Francoz Pierre Latour (TotalEnergies) in Novozelandec Samuel Gaze (Alpecin – Deceuninck).

🚩 ¡Salida lanzada de la etapa 9⃣! Tenemos 184 kilómetros para descubrir el ganador de hoy.



✅ Neutralised section complete. ➡️ The real racing begins! 184.5km before we find out the winner of the 9th stage. #LaVuelta23 pic.twitter.com/ox2xVQSAFN — La Vuelta (@lavuelta) September 3, 2023

Pozdravljeni ljubitelji kolesarstva! Kolesarji so se ob 12.20 že podali na zaprto vožnjo v Cartageni, predvidoma ob 12.39 bodo prevozili kilometer nič in deveta etapa 78. Vuelte se bo začela tudi zares.

➡️ ¡La etapa 9️⃣ está en marcha! Vamos a por un nuevo final en alto.



➡️ And they’re off! Stage 9️⃣ of #LaVuelta23 is officially underway! Cartagena Collado de la Cruz de Caravaca.



♥️ 👋 𝗖𝗮𝗿𝘁𝗮𝗴𝗲𝗻𝗮

#LaVuelta23 pic.twitter.com/XtoTqjrnSP — La Vuelta (@lavuelta) September 3, 2023

V rdeči majici vodilnega na dirki danes vozi Sepp Kuss (Jumbo-Visma), ki je včeraj postal prvi Američan po Chrisu Hornerju leta 2013, ki je prevzel skupno vodstvo na Vuelti. Kuss ima v skupnem seštevku 43 sekund prednosti pred Šoancem marcom Solerjem (UAE Emirates).

V zeleni majici najboljšega po točkah vozi Avstralec Kaden Groves, v pikčasti najboljšega hribolazca Argentinec Eduardo Sepulveda in v beli najboljšega mladega kolesarja Francoz Lenny Martinez.