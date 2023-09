V hektičnem šprintu junak Francoz, Vingegaard pridobil sekundi

20-letni francoski kolesar Lenny Martinez (Groupama-FDJ) se je v četrtek zapisal v zgodovino kolesarstva. Postal je najmlajši kolesar, ki je v vodstvu na Grand Touru. Leta 1904 je Henri Cornet pri 19 letih sicer osvojil Tour de France, vendar je dirko takrat končal kot peti, zmago pa so mu pripisali šele decembra, potem ko so bili številni zaradi goljufanja diskvalificirani.

🗣 "It feels strange. Everyone's cheering me on, everyone's shouting my name, it feels a bit strange to be the leader... It feels good after the hard stage we had yesterday in the breakaway, to recover for the next two days." - 🇫🇷 @lennymrtz1



