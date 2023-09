Pri Jumbo-Vismi v pričakovanju maščevanja

Športni direktor Jumbo-Visme Merijn Zeeman je bil po sanjskem razpletu v šesti etapi Vuelte, v kateri je Sepp Kuss osvojil etapo, Primož Roglič in Jonas Vingegaard pa sta se odpeljala velikemu tekmecu Remcu Evenepoelu, vidno zadovoljen, a je v isti sapi dodal, da je do cilja v Madridu še dolga pot.

"Sanjski scenarij je bil. Zelo sem ponosen, da je Sepp lahko končal z veliko zmago. Ni bilo ravno v načrtu, da bo tako, vendar smo verjeli, da lahko nekaj naredimo. Da lahko z inteligentno vožnjo naredimo nekaj razlike v skupnem seštevku. Sepp je bil resnično zelo dober v tako zahtevnem dnevu. Jonas in Primož sta čakala, kdaj bo prišla priložnost za napad. Ko sta začutila, sta šla. Ta taktika se je izkazala za uspešno," je dan z zadovoljstvom povzel športni direktor Jumbo-Visme Merijn Zeeman.

Junaki Kuss, Roglič in Vingegaard

Četrtkova gorska etapa z zaključkom na Pico del Buitre je postregla s takšnim razpletom, kot so si pri Jumbo-Vismi le želeli. Nizozemsko moštvo je imelo v ubežni skupini, ki je štela kar 42 kolesarjev, štiri svoje kolesarje. Veliko dela je opravil Jan Tratnik, ki je narekoval tempo, ključni udar pa je naredil Sepp Kuss, ki se je dobra dva kilometra pred ciljem odpeljal etapni zmagi naproti.

Športni direktor Merijn Zeeman: "Sanjsko." Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Američan je bil vesel uspeha kot otrok, kar je bila nagrada za vsa odrekanja kapetanom moštva Jumbo-Visme. V letošnjem letu je bil namreč že v veliko pomoč Primožu Rogliču ob uspehu na Giru in Jonasu Vingegaardu na dirki Tour de France.

V ozadju se je nato pogledovalo v skupino, v kateri so bili v rdečo majico vodilnega oblečeni Remco Evenepoel, Roglič, Vingegaard in preostali favoriti za skupno zmago.

"Morali smo si povrniti čas, zdaj bo iskal maščevanje"

Roglič je na ciljnem vzponu prav tako napadel in naredil selekcijo med najboljšimi. V nadaljevanju je dobil Jonasovo družbo in skupaj sta prikolesarila v cilj. Za njima so nato prihajali preostali konkurenti za zmago na Vuelti – Juan Ayuso in Joao Almeida (oba UAE Emirates), Enric Mas (Movistar), z 32-sekundnim zaostankom pa nato še Evenepoel.

Primož Roglič je na zaključnem vzponu Pico del Buitre naredil ključno selekcijo med favoriti za končno zmago. Foto: Unipublic/Sprint Cycling Agency

Belgijec je imel krizne trenutke in ni mogel slediti tempu, ki ga je navil Roglič. Odločil se je za svoj ritem in se peljal proti cilju. V skupnem seštevku Vingegaard zdaj za Remcom zaostaja le še pet, Zasavec pa devet sekund.

"Če je bil to slab dan, je OK," je po prihodu v cilj dejal član Soudal-QuickStepa. Da bo Remco v nadaljevanju še naprej kazal zobe, jasno poudarja Zeeman: "Imamo izkušnje s tem. Dobro je kolesaril in bil močan v zadnjih kilometrih. Morali smo si povrniti čas, zdaj bo iskal maščevanje. Imamo še dva tedna."

"Če želiš, da nekdo zmaga, je to prav on"

Za konec pogovora za Eurosport se je dotaknil še Kussovega uspeha: "Neverjetno pomemben kolesar je za nas, tako zvest. Vsi so veseli zanj. To res šteje. Če želiš, da nekdo zmaga, je to prav on."

Zeeman verjame, da se bo Remco poskušal maščevati. Foto: Unipublic/Sprint Cycling Agency

Etape, ki bodo pogodu moštvu Jumbo-Visme, bodo sledile ob koncu prihodnjega tedna, ko bodo dolgi zaključni vzponi s Col du Tourmaletom na čelu, pravi spektakel pa se obeta nato v zadnjem tednu z gorsko "pošastjo" Angliru. A bodo že prej selektivne etape, kot je sobotna razgibana gorska s petimi gorskimi cilji.