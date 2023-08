Slavje v taboru Jumbo-Visme: Roglič onesposobil Remca, Kuss junak dneva

Podrobneje 6. etapa:

Cilj - Sepp Kuss (Jumbo-Visma) je junak dneva. Primož Roglič in Jonas Vingegaard sta prišla skupaj na cilj. Remco Evenepoel je v primerjavi z njima izgubil 32 sekund. Dobre noge je pokazal tudi nadarjeni španski kolesar Juan Ayuso (UAE Emirates), ki je bil sedem sekund počasnejši od Rogliča in Jonasa.

Novi vodilni na Vuelti je Lenny Martinez (Groupama-FDJ) - danes drugi v etapi -, ki ima pred Seppom Kussom (Jumbo-Visma) 8 sekund prednosti. Remco Evenepoel je padel na deveto mesto in ima pred desetim Enricom Masom tri sekunde prednosti, Jonas Vingegaard in Primož Roglič pa na enajstem oziroma dvanajstem mestu zaostajata za Belgijcem le še za pet oziroma devet sekund.

"Noro, super dobro. Začetek gorskih etap je. Boljše noge sem imel. Dolga pot je še pred nami. Lep dan je bil," je v cilju v mednarodnem prenosu za Eurosport razlagal Roglič in na vprašanje, če je bil takšen načrt pred začetkom dneva, je odgovoril: "Ne pritožujemo se. Zmagali smo, pridobili čas, kaj več si ne moreš želeti."

Vrstni red po 6. etapi

1 km do cilja - Sepp Kuss se približuje zmagi. Remco Evenepoel skuša zmanjšati zaostanek za Primožem Rogličem in Jonasom Vingegaardom, ki znaša 35 sekund.

Zaključni vzpon 6. etape Pico del Buitre. Foto: A.S.O. 1,6 km do cilja - Primož Roglič in Jonas Vingegaard sta skupaj, etapni zmagi pa se vozi Sepp Kuss, ki ima pred glavnino 2:49 prednosti. Remco Evenepoel zaostaja skoraj 40 sekund.

2,3 km do cilja - V ubežni skupini je skočil Sepp Kuss. Očitno bo to dan Jumbo-Visme. V ozadju Remco Evenepoel izgublja in izgublja dragocen čas v primerjavi z Rogličem, za katerim zaostaja 30 sekund.

2,6 km do cilja - Remco Evenepoel iz meta v meter izgublja. Trikratni junak Vuelte Primož Roglič je naredil razliko. Rogliču se bodo, kot kaže, priključili še nekateri kolesarji - tudi Jonas Vingegaard.

2,9 km do cilja - v glavnini je skočil Primož Roglič! Remco Evenepoel je v težavah. Ne more držati tempa.

3,2 km do cilja - Einarju Rubiu se približuje trojka - Romain Bardet, MArtinez in Sepp Kuss

4,2 km do cilja - Einar Rubio (Movistar) je navil tempo med ubežniki.

4,7 km do cilja - V glavnini z Remcom Evenepoelom je ostalo le še 15 kolesarjev. Enric Mas je imel težave in je izgubil stik. Ubežniki imajo 3:27 prednosti.

6,6 km do cilja - Prednost ubežnikov znaša 3:35. Primož Roglič in Jonas Vingegaard se držita Remca Evenepoela. Ob njimi so tudi člana UAE Emirates Juan Ayuso, Joao Almeida, Enric Mas (Movistar).

7,6 km do cilja - Razpadata tako ubežna skupina kot glavnina. Jan Tratnik ni več med osrednjimi ubežniki, ki imajo 3:45 prednosti pred glavnino. Kdo bo prvi skočil iz ene od skupin?

9,6 km do cilja - Prednost ubežnikov se je povečala na 3:58. Bo Remco Evenepoel res prepustil rdečo majico, kot si je želel? Nekateri med ubežniki ne morejo več držati tempa, zato skupina razpada.

10,9 km do cilja - Začel se je zaključni vzpon Pico del Buitre (10,9 km/8%), ki bo predstavljal težak izziv - na profilu si lahko pogledate, kakšni odstotki naklona čakajo kolesarje. Najtežji je 16-odstotni. Prednost ubežnikov je 3:45.

14,7 km do cilja - Ubežniki so nekoliko povečali naskok in zdaj znaša 3:25.

20 km do cilja - Jan Tratnik je bil med najzaslužnejšimi, da so ubežniki priključili in so spet skupaj.

21 km do cilja - Na letečem cilju je Marc Soler (UAE Emirates) pridobil šest sekund. Oier Lazkano (Movistar) je bil drugi. Slednji je nadaljeval z begom, vendar ga bodo preostali ubežniki kmalu ujeli.

22 km do cilja - Jan Tratnik (Jumbo-Visma) kot mravljica narekuje tempo na čelu ubežnikov, ki imajo 3:17 prednosti pred glavnino.

24 km do cilja - Kaj je povedal Primož Roglič pred začetkom etape? "Zagotovo potrebuješ noge, da si z najboljšimi na vrhu. Klanec sem si pogledal na videu, nekoliko se ga tudi spomnim iz leta 2019. Ves čas je malce gor in dol. Če se bomo borili za zmago, bomo morali biti zraven v zaključku. Rad bi prevzel rdečo majico, če bi jo Remco rad izpustil, vendar mislim, da je ne želi prepustiti meni. Bomo videli," je dejal Roglič in se navezal na besede Evenepoela, ki je že včeraj izpostavil, da bi rad danes predal majico vodilnega, vendar je mislil, da kakšnemu iz ubežnikov.

28 km do cilja - Nezadržno se kolesarji približujejo zaključnemu vzponu. Prednost ubežnikov je 3:35.

36 km do cilja - Po dramatičnem začetnem dogajanju je na trasi postalo mirneje. Kot bi se čakalo zaključno nevihto, ki jo bo prestavljal ciljni vzpon na Pico del Buitre (10,9 km/8%). Glavnina je krepko zmanjšala zaostanek v zadnjih 20 kilometrih. Zdaj znaša 3:47. Na čelu glavnine se še naprej izmenjujejo po en kolesar Movistarja, Ineos-Grenadiers in Soudal-QuickStepa, ki imajo v svojih vrstah v rdečo majico oblečenega Remca Evenepoela. Primož Roglič je za zdaj mirno preživel etapo.

43 km do cilja - Prednost ubežnikov je zdaj 4:23.

49 km do cilja - Zaostanek glavnine se je zmanjšal na 5:23. Primož Roglič in Jonas Vingegaard sta zelo udobno nastanjena v glavnini za kolesarji Soudal-QuickStepa, Ineosa in Movistarja, ki si prizadevajo zmanjšati prednost ubežnikov.

58 km do cilja - Na čelu ubežne skupine tempo narekujejo Jan Tratnik (Jumbo-Visma), Rudy Molard (Groupama-FDJ) in Paul Ourselin (Total Energies). Njihova prednost znaša 6:24. Kar enajst kolesarjev iz najboljše 25-erice, je med ubežniki. Lenny Martinez (Groupama-FDJ), Marc Soler (UAE Team Emirates), Sepp Kuss (Jumbo-Visma), Steff Cras (Total Energies), Wout Poels (Bahrain Victorious), Jefferson Cepeda (Caja Rural-Seguros RGA), David De La Cruz (Astana Qazaqstan), Rémy Rochas (Cofidis), Juanpe Lopez (Lidl-Trek), Mikel Landa (Bahrain Victorious), Hugh Carthy (EF Education-EasyPost) in Attila Valter (Jumbo-Visma).

66 km do cilja - Glavnina zaostaja 6:06. Še dobrih 50 kilometrov in kolesarji bodo pred najtežjim delom dneva. Zaključni vzpon Pico del Buitre bo izjemno težak (10,9 km/8%).

75 km do cilja - Številčna ubežna skupina je spet skupaj. Na čelu glavnine, ki je zmanjšala zaostanek na 5:57, zdaj diktirajo tempo kolesarji Ineos-Grenadiers, Soudal-QuickStepa in Movistarja.

78 km do cilja - Ubežna skupina se je razdvojila. V prvi je zdaj šest kolesarjev, od tega so trije članu Jumbo-Visme - Jan Tratnik, Attila Valter in Dylan van Baarle. V skupini je tudi Marc Soler (UAE Emirates).

84 km do cilja - V uvodni ubežni skupini so bili pred začetkom etape najbližje vodilnemu položaju Lenny Martinez (Groupama-FDJ, 17 sekund), Marc Soler (UAE Team Emirates, 48 sekund), Sepp Kuss (Jumbo-Visma, 55 sekund), Steff Cras (Total Energies, 1:13), Jefferson Cepeda (Caja Rural-Seguros RGA, 1:17). Ker je prednost pred glavnino, v kateri je Remco Evenepoel, 7:02, pomeni, da je Martinez virtualno v rdečem. Med ubežniki je tudi naš Jan Tratnik (Jumbo-Visma)

94 km do cilja - V glavnini nov padec. Na tleh sta se znašla nova kolesarja.

97 km do cilja - Iz ubežne skupine je skočil Marc Soler (UAE Emirates). Priključil se mu je J. P. Lopez Perez (Lidl-Trek). Glavnina z rdečo majico zaostaja 6:04. Jan Tratnik je v tretji ubežni skupini, ki zaostaja 35 sekund.

106 km do cilja - Zaradi padca v etapi je predčasno z dirko končal tudi Jay Vine (UAE Emirates). Pred tem sta z Vuelto prav tako končala moštveni kolega Remca Evenepoela Andrea Bagioli, ki je bil bolan že v sredo in je kot zadnji prečkal ciljno črto, in prvi lastnik rdeče majice na letošnji Vuelti Lorenzo Milesi (DSM-Firmenich). Medtem se številčna skupina ubežnikov približuje vrhu drugega gorskega cilja Alto Fuente de Rubielos (6,2 km/6%).

111 km do cilja - Kar 42 kolesarjev je v begu in imajo 4:02 prednosti pred glavnino. Med ubežniki je tudi Jan Tratnik. Približujejo se drugemu gorskemu cilju dneva, ki sliši na ime Alto Fuente de Rubielos (6,2 km/6%). Med ubežniki je bil pred etapo najbližje vodilnemu položaju Lenny Martinez (Groupama - FDJ), ki je zaostajal 17 sekund, kar pomeni, da je virtualno zdaj v rdeči majici vodilnega. Med ubežniki sta tudi Marc Soler (UAE Emirates) in Sepp Kuss (Jumbo-Visma), ki sta pred 6. etapo za Evenepoelom zaostajala 48 oziroma 55 sekund.

115 km do cilja - Živo sliko z Vuelte bomo videli šele ob 14.30, zato včasih informacije s terena prihajajo z zamikom. Medtem je v begu večja skupina kolesarjev - Sylvain Moniquet (Lotto-Dstny), Jesus Herrada (Cofidis), Jefferson Cepeda (Caja Rural-Seguros RGA), Oier Lazkano (Movistar), Paul Ourselin (Total Energies), Javier Romo (Astana Qazaqstan), Juan Pedro Lopez (Lidl-Trek), Lennert Van Eetvelt (Lotto-Dstny) in Cristian Rodriguez (Arkéa-Samsic). Pred skupino, v kateri sta tudi Jan Tratnik in Sepp Kuss, imajo 30 sekund prednosti. Remco Evenepoel, Primož Roglič, Jonas Vingegaard in ostali, ki jih zanima skupna zmaga, naj bi bili skupaj in zaostajajo 1:25.

118 km do cilja - Kakšna drama spet na Dirki po Španiji. Vodilni v skupnem seštevku Vuelte Remco Evenepoel je izgubil stik z glavnino. Razloga za zdaj še ni. Medtem je Remco zaradi padca v etapi izgubil moštvenega kolega pri Soudal-QuickStep Andreo Bagiolija.

136 do cilja - Nov pester dan na Vuelti. V glavnini je padel Jay VIne (UAE Team Emirates).

137 km do cilja - Kolesar ekipe Lorenzo Milesi (DSM-Firmenich), ki je na letošnji Vuelti kot prvi nosil rdečo majico vodilnega, je zaradi posledic padca na začetku etape zaključil s špansko dirko. Medtem so v beg prišli Oier Lazkano (Movistar), Paul Ourselin (Total Energies) in Javier Romo (Astana Qazaqstan).

138 km do cilja - Glavnina je pospešila tempo in hitro ujela deseterico, vključno z našim Janom Tratnikom. Na vzponu na gorski cilj Puerto de Arenillas so se vrstili številni napadi. Na vrhu gorskega cilja je bil nato najhitrejši Jesus Herrada (Cofidis). Glavnina je skupaj.

139 km do cilja - Skupina desetih kolesarjev je pobegnila glavnini in ima 14 sekund prednosti. Med njimi je Jan Tratnik (Jumbo-Visma), ki je napadel ob vznožju vzpona na gorski cilj.

Jan Tratnik je v begu. Njegova moštvena kolega Primož Roglič in Jonas Vingegaard sta v glavnini. Foto: Guliverimage

155 km do cilja - Ubežniki so ujeti, glavnina je spet skupaj in se počasi približuje prvemu kategoriziranemu gorskemu cilju v današnji etapi. Puerto de Arenillas ima predznak III. kategorije - dolg je 5,5 kilometra in ima povprečno 4,7-odstotno naklonino.

162 km do cilja - Med kolesarji, ki so se znašli na tleh, je bil tudi član Jumbo-Visme Wilco Kelderman, ki je padel že v četrti etapi. Po poročanju z dirke je Nizozemec ujel priključek z glavnino. Za Keldermana je to četrti letošnji padec, potem ko se je znašel na tleh že na dirki od Tirenskega do Jadranskega morja, Dirki po Franciji in zdaj dvakrat na Vuelti. Padli so tudi trije kolesarji iz skupe Groupama - FDJ - Romain Gregoire, Lenny Martinez in Samuel Watson.

165 km do cilja - V begu je trojico kolesarjev - Wout Poels (Bahrain Victorious), Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) in Thomas De Gendt (Lotto-Dstny). Njihova prednost znaša 22 sekund. Medtem je v glavnini prišli do padca, vendar ne poročajo, kdo se je znašel na tleh.

177 km do cilja - Iz glavnine sta skočila dva kolesarja in imata 9 sekund prednosti.

180 km do cilja - "Današnja etapa je težka, vendar ni edina na Vuelti. Najtežje prihajajo v drugi polovici dirke. Rdečo majico bi radi imeli v Madridu, ne toliko danes ali jutri," je dejal športni direktor Jumbo-Visme Grischa Niermann in na vprašanje, če bodo kaj danes poizkušali, odgovoril: "Če se bodo fantje dobro počutili, potem je možno. Vedno želimo zmagati, a je pred nami še veliko težkih etap. Jonas ni v takšni pripravljenosti, kot je bil na Dirki po Franciji, a se bo dvigoval iz dneva v dan. Primož? Še vedno ga motijo posledice padca. Nismo zaskrbljeni, je pa ena stvar jasna: Remco je v zelo dobri formi in se počuti zelo dobro.

183 km do cilja - Dirka se je začela. Pred kolesarji je razgibana trasa, ki bo vsebovala tri gorske cilje. Cesta bo šla vseskozi gor in dol, ravnih odsekov praktično ne bo.

12.25 - Kolesarji vozijo v zaprti vožnji in imajo še 7 kilometrov do kilometra 0, ko se bo začela bitka za pobege. Danes bi lahko pričakovali dirko v dirki, saj je vodilni v skupnem seštevku Remco Evenepoel včeraj dejal, da se ne bi obremenjeval, če bi danes predal rdečo majico vodilnega kakšnemu od ubežnikov. A bomo videli, kakšne taktične zamisli imajo v ekipah Jumbo-Visma, UAE Emirates, Ineos Grenadiers ...

Belgijec ima pred osrednjimi favoriti lepo prednost. Enric Mas na drugem mestu zaostaja 11, Jonas Vingegaard na četrtem 37, Aleksandr Vlasov 39, Primož Roglič 43, Juan Ayuso 44 in Joao Almeida 48 sekund. Zanimivo bo danes tudi spremljati, ali bo naš šampion še čutil posledice padca v drugi etapi.

12.20 – Pozdravljeni ljubiteljice in ljubitelji kolesarstva. Danes je na Vuelti spet čas, da v ospredje stopijo kolesarji, ki jih zanima skupna zmaga. Etapa se namreč konča z vzponom na Pico del Buitre, ki je na nadmorski višini 1956 metrov.

Vrstni red po 5. etapi

