Takole so poskušali napasti kolesarje na Vuelti #video

Španska policija je objavila videoposnetek, na katerem je mogoče videti napravo, s katero so poskušali v ponedeljek štirje možje napasti kolesarsko karavano na tretji etapi Vuelte. Na cesto so poskušali zliti 400 litrov olja. Četverico osumljencev so španske oblasti že včeraj aretirale in preprečile napad.

Con este mecanismo pretendían sabotear la etapa de ayer de #LaVuelta23



👉🏻Dos bidones con 400 litros de líquido que pretendían arrojar en la calzada al paso del pelotón



👉🏻Cuatro personas detenidas in fraganti en #Lleida pic.twitter.com/pzEZpILBZ6 — Policía Nacional (@policia) August 29, 2023

V videoposnetku španske policije je mogoče videti, kako so domnevni napadalci na mostičku čez cesto, po kateri so se pripeljali tudi tekmovalci na Dirki po Španiji, nameravali zliti 400 litrov olja. S tem bi povzročili hudo nevarnost za kolesarske ase, a so jim zlobno nakano k sreči preprečili policisti. Včeraj so že aretirali četverico osumljencev, kolesarji pa so varno prevozili tretjo etapo dirke, v kateri je zmagal Belgijec Remco Evenepoel.

