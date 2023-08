Okrvavljeni Remco Evenepoel znova jezen na organizatorje: Tega imam dovolj #video

Tretji dan 78. Dirke po Španiji in tretji dan, ko se lanski zmagovalec Vuelte Remco Evenepoel jezi na organizatorje dirke. Če so bili v prvih dveh etapah razlogi za slabo voljo povezani z vremenom in varnostjo, je bil Belgijec danes besen zaradi slabe organizacije v cilju. Vsaj tako se je njemu zdelo. "Že tretji dan zapored se nekaj zgodi, tega imam dovolj," se je pridušal v cilju.

Foto: Unipublic/Sprint Cycling Agency

Ko je z veliko hitrostjo pripeljal v cilj 3. etape na Arinsalu v Andori, na hitro dvignil roke v znak zmage in se potrkal po prsih, je trčil v žensko, ki je v večji skupini stala le nekaj metrov za ciljno črto. Pri tem je padel in si razbil arkado. Prizor je bil precej dramatičen, saj je imel v hipu krvave pol glave, a kot kaže, hujših posledic ne bo. Zdravniško osebje mu je rano hitro oskrbelo, na padec ga bo spominjalo le nekaj šivov nad desnim očesom in veliko slabe volje.

🩸 Blood pours from Remco Evenepoel's eyebrow following a collision after the line! 💥#LaVuelta pic.twitter.com/3aQEfgaGLM — Eurosport (@eurosport) August 28, 2023

"Varnostni koridor je bil znova vsega 50 metrov za ciljno črto. Že tretji dan zapored se nekaj zgodi, tega imam dovolj," se je jezil Belgijec, ki je znan po tem, da vedno jasno in glasno pove, kar si misli.

It seems this Vuelta has been designed to see how much Remco can take mentally and physically. pic.twitter.com/aCfYrkZdeA — Cycling out of context (@OutOfCycling) August 28, 2023

In če je bil razburjen zaradi padca v cilju, je bil lahko toliko bolj zadovoljen s svojim tekmovalnim dosežkom. Ne samo, da je dosegel etapno zmago, oblekel je tudi rdečo majico vodilnega na dirki in ima v skupnem seštevku pet sekund prednosti pred Špancem Enricom Masom (Movistar).

Enajst sekund zaostaja Francoz Lenny Martinez (Groupama-FDJ), zmagovalec Toura Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) pa je z 31 sekundami zaostanka četrti. Njegov moštveni kolega Primož Roglič, ki je danes v cilj pripeljal kot četrti, je z zaostankom 37 sekund deseti.

"Zmagati v Andori je seveda lepo, kaže, da je bila moja priprava dobra. Žal sem oblekel tudi rdečo majico. Ne, saj se šalim, užival bom v njej," je napovedal Evenepoel, ki je zadnji sklop višinskih priprav pred Vuelto opravil prav v Andori.

Primož Roglič je v cilj pripeljal kot četrti in je v skupnem seštevku trenutno deseti. Za vodilnim Evenepoelom ostaja 37 sekund. Foto: Unipublic/Sprint Cycling Agency

"To je bil popoln taktični pristop ekipe. Na zadnjem spustu smo bili v ospredju, kar je bila dobra odločitev. Morali smo čakati, biti potrpežljivi, na zadnjem vzponu pa sem se počutil odlično ter poskusil z dolgim, a močnim sprintom. Zelo ponosen sem na to zmago, ki kaže na dobro pripravljenost in dobro delo pred Vuelto," je še dodal lanski zmagovalec, ki je danes iz večje skupine napadel približno 250 metrov pred ciljem.

Sledil mu je lahko le aktualni zmagovalec Toura Vingegaard, a ta po drugem pospeševanju mladega Belgijca ni imel pravih možnosti. Juan Ayuso (UAE Emirates) je bil tretji, Primož Roglič pa mesto za njim. Vsi trije so zaostali sekundo.

Kar zadeva preostale Slovence na Vuelti, je Jan Tratnik (Jumbo-Visma) z zaostankom 1:58 minute osvojil 38. mesto, v skupnem seštevku pa je 35. (+2:34). Domen Novak (UAE Team Emirates) in Matevž Govekar (Bahrain Victorious) sta danes zasedla 135. oziroma 161. mesto, zaostala pa 21:23 minute.

Jonas Vingegaard ni bil kos silovitemu pospešku Evenepoela. Foto: Unipublic/Sprint Cycling Agency

Jutri bo na sporedu četrta etapa od glavnega mesta Andore, Andorra la Vella, do Tarragone (184,6 km). V zadnjem delu bi na svoj račun lahko prišli sprinterji, a le, če bodo prestali vzpona tretje kategorije v zadnjem delu etape. Je to priložnost za slovenskega kolesarja Matevža Govekarja, ki prvič nastopa na tritedenski dirki?

Preberite še: