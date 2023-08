Druga etapa letošnje Dirke po Španiji je bila zaradi dežja izjemno zahtevna. Padci so se na vse bolj spolzkem cestišču začeli kopičiti že 60 kilometrov pred ciljem 182 kilometrov dolge etape od Mataroja do Barcelone, 30 kilometrov pred ciljem pa je na tleh pristal tudi slovenski zvezdnik in trikratni zmagovalec Vuelte Primož Roglič. Po padcu Zasavca – ta je utrpel le nekaj odrgnin – so se njegovi kolegi iz Jumbo-Visme postavili na čelo glavnine in sotekmovalcem signalizirali, naj upočasnijo tempo. Poteza je razdvojila peloton.

Ni še dolgo tega, ko so v kolesarski karavani obstajali t. i. patroni, najbolj izkušeni in najbolj spoštovani kolesarji, staroste, ki so ob zapletih in v primerih, ko je bilo treba poskrbeti za varnost kolesarjev, povzdignili glas in s svojo avtoriteto poskrbeli za red tako med tekmovalci kot tudi pri prirediteljih dirk in komisarjih. Takšnih že nekaj let ni, zato je danes zjutraj pred drugo etapo potekala nekakšna improvizirana in spontana akcija kolesarjev, ki so v luči včerajšnjih dogodkov in slabe vremenske napovedi za danes pri prirediteljih poskušali izsiliti nevtralizacijo izjemno tehničnega in zato posebej nevarnega zaključka etape.

Vrhunci 2. etape:

⏪ Lluvia, los primeros fugados y un ataque potente de Andreas Kron... 🎬 ¡Revive todo en 1 minuto!



⏪ Rain, the first breakaway and a powerful attack by Andreas Kron... 🎬 Relive it all in 1 minute!@gorouvy #LaVuelta23 pic.twitter.com/bGWvy880Fg — La Vuelta (@lavuelta) August 27, 2023

Remco besen tudi danes

"Spet nas niso poslušali, odpravili so nas kot kakšne pajace. Cirkus se nadaljuje," je še nekaj ur pred startom etape besnel lanski zmagovalec Vuelte, Remco Evenepoel, kolesar moštva Soudal – QuickStep, ki je prireditelje Vuelte glasno kritiziral že po včerajšnjem bizarnem ekipnem kronometru. A ob res neugodni vremenski napovedi so se naposled prireditelji le uklonili pritiskom. Najprej so sporočili, da bo etapa nevtralizirana po zadnjem gorskem cilju na Montjuicu, 3,6 kilometra pred ciljem, nato pa so to mejo premaknili na devet kilometrov pred ciljem, a obdržali bonifikacijske sekunde na Montjuicu ter na ciljni črti v Barceloni.

Roglič na tleh

"Prireditelji si zaslužijo pohvale, da so dirko nevtralizirali devet kilometrov pred ciljem. To je bila pametna, odgovorna in pogumna odločitev," je po kaotični etapi vodstvo Vuelte pohvalil Merijn Zeeman, športni direktor nizozemske ekipe Jumbo-Visma. "Žal pa je začelo deževati že prej in krožišča so bila izjemno spolzka. Na enem od teh je padel tudi Primož Roglič," je še obžaloval Nizozemec, ki je prepričan, da je bil danes storjen korak v pravo smer.

Padec Rogliča in Thomasa:

Reidwyr o Ineos a Jumbo-Visma ar lawr yn cynnwys Primoz Roglic, ond beth am Geraint Thomas?



Now it's the favourites on the floor as Ineos and Jumbo-Visma riders crash on a roundabout!



🇪🇸 Yn fyw ar Eurosport

📺 Uchafbwyntiau ar S4C#LaVuelta23 #seiclo pic.twitter.com/meRzsERWK4 — S4C Chwaraeon 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@S4Cchwaraeon) August 27, 2023

Po Rogličevem padcu kakšnih 30 kilometrov pred ciljem – Zasavec niti približno ni bil prva žrtev zahrbtnih razmer – so njegovi kolegi na čelu glavnine kolesarjem signalizirali, naj spustijo tempo. Mnogi so se strinjali, med temi tudi Remco Evenepoel, ki je sam začel pozivati k umiritvi razmer, mnogi pa so zmajevali z glavo, nekateri pa so preprosto ignorirali kolege in grizli naprej. Eden teh je bil Avstralec Kaden Groves, ki je z moštvom Alpecin – Deceuninck upal na etapno zmago. Roglič je sicer v padcu utrpel le nekaj odrgnin in brez večjih težav končal etapo.

Avstralec ni želel upočasniti

"Povsem razumem, da so želela moštva, ki imajo favorite za skupno zmago, umiriti dogajanje. Skrbelo jih je za varnost in to spoštujem, a mi smo ravno lovili ubežnike, smo pa sprinterska ekipa in v tej etapi smo imeli priložnost za zmago, za katero smo bili tudi pripravljeni tvegati. Ob pozivih naj upočasnimo, je bilo malce nerodno, ampak na koncu ni bilo kakšnih zamer," je povedal Groves, ki je naposled zasedel drugo mesto, z napadom na Montjuic je tudi njega presenetil Danec Andreas Kron (Lotto Dstny), do cilja pa ga Avstralcu ni uspelo ujeti. Sicer se načeloma tudi Groves strinja s tem, da bi bilo za varnost kolesarjev lahko bolje poskrbljeno.

Akcija Jumbo-Visme:

🧘 ¡@JumboVismaRoad pide calma!



🐝 🇳🇱 Dylan van Baarle and 🇩🇰 Jonas Vingegaard making attempts to slow the peloton down#LaVuelta23 pic.twitter.com/8CJniOzx6t — La Vuelta (@lavuelta) August 27, 2023

Akcija Jumbo-Visme je bila povsem spontana, je še za Eurosport povedal Zeeman. "Kolesarji so sami ugotovili, da morajo kdaj povleči kakšno potezo za svojo varnost. Tam so bili padci levo in desno in naši kolesarji so reagirali, kot so. Seveda bi radi, da bi se za to odločali vsi skupaj, ampak vedno se lovi kakšno majico, kakšen cilj in je to nemogoče. Ampak cena za to je lahko visoka. Odločitev so sprejeli kolesarji sami."

Izkušeni Valižan padel z Rogličem

Prav ob Rogliču je na spolzkem krožišču spodneslo tudi njegovega tekmeca z letošnjega Gira, izkušenega Valižana Gerainta Thomasa iz moštva Ineos Grenadiers. "Akcije nisem videl, saj se takrat niti pobral še nisem, menim pa, da smo si prav vsi želeli, da bi bil tempo malce bolj umirjen, saj so bile razmere res obupne. Na krožiščih je bilo super spolzko. Ampak vedno je kdo, ki hoče dirkati, še posebej, če je pobeg. Vsi imajo neke svoje ambicije in cilje in vsi se ne bodo nikoli strinjali. Je bila pa poteza zelo razumna, bolj bi morali paziti sami nase," je povedal 37-letni Britanec.

Zmage se je veselil Danec Andreas Kron. Foto: Guliverimage

Zmago posvetil preminulemu Tijlu

Med favoriti za skupno zmago danes tako ni prišlo do kakšni večjih premikov, za generalno razvrstitev so obveljali časi z namišljene črte devet kilometrov pred ciljem, to pa je z dovolj veliko prednostjo prečkal Italijan Adrea Piccolo (EF Education – EasyPost), ob Špancu Javierju Romu (Astana) še zadnji iz skupine petih ubežnikov, ki je oblekel rdečo majico vodilnega na dirki. Etapne zmage se je veselil Danec Andreas Kron in jo posvetil letos tragično umrlemu kolegu pri moštvu Lotto Dstny Tijlu De Deckerju. "Tijla nisem osebno poznal, me pa zato njegova izguba ni nič manj prizadela. Grozno je, največ, kar lahko naredimo njemu v spomin, je, da dobro dirkamo," je povedal Danec.

¡La alegría siempre es más si es compartida! 😃@andreaskron98, ganador de la etapa 2⃣



His first La Vuelta stage win! 🏆 Andreas Kron - @lotto_dstny shares the moment with some special people#LaVuelta23 pic.twitter.com/Am48z5xI0i — La Vuelta (@lavuelta) August 27, 2023

Jutri pa ...

Jutri kolesarje čaka prva gorska etapa na letošnji Vuelti, 158,8 kilometra dolga preizkušnja od Surie do Arinsala v Andori. V zaključku jih čakata dva klanca prve kategorije, tudi ciljni in to po prvi resen test za favorite. Primož Roglič Jan Tratnik ter preostali člani ekipe Jumbo-Visma imajo v skupnem seštevku 45 sekund zaostanka za novim vodilnim Piccolom, 32 sekund za Enricom Masom in njegovimi kolegi iz Movistarja, 26 za Remcom Evenepolom …

Domen Novak (UAE Emirates) je 164. v skupnem seštevku (+ 4:28), Matevž Govekar (Bahrain Victorious) pa 172. (+ 9:16).

