Pasti za Rogliča

Ob pogledu na traso Vuelte je jasno, da se nam obeta razburljiva tritedenska španska dirka, ki jo bodo začinila znana imena svetovnega kolesarstva, med njimi tudi naš Primož Roglič, ki bi rad četrtič končal v rdeči majici. Neizprosno bo že od samega začetka, tempo pa ne bo popuščal vse do konca s ciljem v Madridu.

Zaradi ekipnega sobotnega kronometra uvodni dan v Barceloni bo na Dirki po Španiji pestro že od samega začetka. Med tistimi, ki jih zanima skupna zmaga, se bodo takoj naredile manjše razlike, kar bo v nadaljevanju lahko igralo pomembno vlogo. Dirka se bo tako razplamtela že na začetku, a bodo tudi naslednji dnevi pestri. Jasno je, da bo treba največ moči pokazati zadnji teden, ko so na sporedu izjemno težke gorske preizkušnje, vse skupaj pa bo zagotovo začinila tudi vročina, ki bo v Španiji zagotovo še prisotna.

Slovenci, ki bodo nastopili na Vuelti Primož Roglič in Jan Tratnik (Jumbo-Visma)

Domen Novak (UAE Emirates)

Matevž Govekar (Bahrain-Victorious)

Veliko dejavnikov bo tako vplivalo na končni razplet, zato si lahko ljubitelji kolesarstva obetamo razburljivo dogajanje. V nadaljevanju se bomo sprehodili po zahtevnejših etapah, ki bi lahko krojile tok dogodkov v boju za rdečo majico, čeprav je v kolesarstvu vsem jasno, da se razlike lahko naredijo tudi na nepredvidljivih ravninskih etapah.

1. etapa: ekipni kronometer v Barceloni (14,8 km)

Ekipnih kronometrov v svetu kolesarstva ni na pretek, a Vuelta rada postreže s to disciplino, ki začini dogajanje. Tudi letos bo tako. Verjetno se slovenski kolesarski navdušenci spominjate ekipnega kronometra leta 2019, ko je ekipa Jumbo-Visme na čelu z našim Primožem Rogličem na mokrem delu cestišča dobesedno zletela po tleh. To ni zaustavilo našega šampiona, ki je kasneje spisal prav posebno zgodbo in kot prvi Slovenec osvojil tritedensko dirko.

Foto: A. S. O.

Letos se bo ekipni kronometer začel v Barceloni na plaži pri Port Olímpicu. Proga nato hitro vstopi v mesto in gre mimo različnih turističnih znamenitosti. Ker je ulični sistem v Barceloni videti kot nekakšna šahovnica, bodo imeli kolesarji na 14,8 kilometra dolgi trasi veliko ovinkov.

Edino merjenje časa bo pri najbolj znanem delu Barcelone, pri Sagradi Familii. Pot se bo nadaljevala mimo slavne Gaudijeve stavbe Casa Mila. Cilj prvega dne bo blizu čarobnega vodnjaka na Placa Espana, ki pa v zadnjem obdobju zaradi suše ne deluje.

Kdo bo osvojil letošnjo Dirko po Španiji? Primož Roglič 717 glasov + 83,96%

Jonas Vingegaard 84 glasov + 9,84%

Remco Evenepoel 36 glasov + 4,22%

Joao Almeida 5 glasov + 0,59%

Geraint Thomas 2 glasov + 0,23%

Juan Ayuso 6 glasov + 0,70%

Kdo drug 4 glasov + 0,47% Oddanih 854 glasov

3. etapa: Suria–Arinsal (158,5 km)

Tretji dan bo trasa Dirke po Španiji prestopila mejo, ko se bodo kolesarji podali v Andoro. Zadnjih petdeset kilometrov bo čas za kolesarje, ki jih zanima skupna zmaga, saj bo šla cesta navkreber. Po 128 kilometrih se bo začel vzpon na Ordino (19,6 km/4,8 %), ki ima nekaj bolj položnih delov in celo rahel spust pred vrhom.

Foto: A. S. O.

Tu se bodo kolesarji ogrevali pred zaključnim vzponom na Arinsal, ki bo dolg dobrih osem kilometrov, povprečna naklonina pa bo znašala 7,7 odstotka. Glavni favoriti se bodo lahko že tu udarili med seboj, zlasti zanimiv bo odsek od 3,5 do 1,5 kilometra pred ciljem.

6. etapa: La Vall d'Uixó–Observatorio Astrofísico de Javalambre (183,1 km)

Po začetnem rock'n'rollu bo v četrti in peti etapi čas za šprinterje, nato pa bodo spet prišli na vrsto hribolazci. Šesti dan bo zaključek etape vzpon na Alto de Javalambre.

Foto: A. S. O.

Trasa bo vseskozi razgibana, do zaključka bosta še dva kategorizirana klanca, čeprav bo še kar nekaj nekategoriziranih vzponov.

In kaj čaka kolesarje za konec? Prvi kilometri vzpona na Alto de Javalambre (11,5 km pri 7,6 %) so precej preprosti, vendar je po štirih kilometrih čas za pravi izziv. Vzpon kolesarje popelje na skoraj 2,000 metrov nadmorske višine in povzročil bi lahko občutnejše razlike. Določeni odseki imajo več kot desetodstotni naklon.

Zadnjih pet kilometrov bo izjemno razburljivih, saj bo naklonina na določenih delih občutno več kot desetodstotna.

8. etapa: Dénia–Xorret de Catí (165 km)

Pet kategoriziranih gorskih ciljev bo v 8. etapi. Najtežji bo zadnji Xorret de Cati, ki ima predznak I. kategorije, a cilj dneva ne bo na vrhu, saj bo sledil še spust do cilja.

Foto: A. S. O.

Pred tem kolesarje čaka že omenjena četverica gorskih ciljev: Alto de Vall d'Ebo (7,9 km/5,7 %), Puerto de Tollos (4,2 km/5,6 %), Puerto de Benifallim (9,5 km/4,9 %), Puerto de la Carrasqueta (10,9 km/4,6 %).

Foto: A. S. O.

Pred ciljnim spustom torej sledi še Xorret de Cati v dolžini 3,9 kilometra in z 11,4-odstotnim povprečnim naklonom. Dva kilometra sta še posebej strma, cesta pa ima na določenem odseku celo 22-odstotni naklon. Vsekakor bo 8. etapa zanimiv dan.

9. etapa: Cartagena–Collado de la Cruz de Caravaca (184,5 km)

Cesta se bo dodobra dvigovala tudi v deveti etapi. Kmalu po začetku že, ko bo na vrsto prišel gorski cilj Puerto casas de Marina la Perdiz, ki je dolg 11,5 kilometra in ima 4,9-odstotno povprečno naklonino. Določeni deli imajo okoli deset- ali večodstotni naklon.

Foto: A. S. O.

Za konec dneva kolesarje čaka še vzpon na Alto Caravaca de la Cruz, ki bo ponudil dodatno razsežnost. Na uradni strani imajo zapisano, da je vzpon dolg 8,2 kilometra, povprečni naklon pa je 5,5 odstotka. A treba je izpostaviti, da so določeni deli zelo strmi. Najtežji ima kar 20-odstotni naklon.

Vzpon postane še bolj zahteven proti koncu, saj so predvsem zadnji dobri trije kilometri resnično težki. Pri majhnem spustu bodo še dobili nekaj dodatnega zraka v pljuča, nato pa se podali na zaključni kilometer vzpona do ciljne črte.

10. etapa: Valladolid, posamični kronometer (25,8 km)

Po dnevu premora se bodo kolesarji usedli na nekoliko drugačno kolo. Pred njimi bo namreč posamični kronometer po ulicah Valladolida v dolžini 25,8 kilometra. Začetek je precej tehničen, celo majhen vzpon je vključen, vendar pa v zadnjih 15 kilometrih resnejših ovir kolesarji ne bodo imeli. Ta dan lahko pričakujemo konkretnejše razlike med najboljšimi, zato bomo z zanimanjem spremljali dogodke v Valladolidu. Takšna trasa je pisana na kožo zlasti Remcu Evenepoelu.

Foto: A. S. O.

11. etapa: Lerma–La Laguna Negra (163,2 km)

V etapi lahko pričakujemo dirko v dirki, saj bodo ubežniki ubrali svojo pot, favoriti pa bodo pogledovali proti zaključku dne, ko jih čaka vzpon na La Laguna Negra. Vzpon do gorskega jezera ne bo prinesel le lepih razgledov, ampak bi lahko kateri izmed konkurentov za rdečo majico vodilnega poskušal na tem klancu kaj doseči. Dolžina klanca je 6,5 kilometra, povprečna naklonina pa znaša 6,8 odstotka. Zadnji kilometer bo najtežji, saj bodo naklonine tudi od 13- do 14-odstotne.

Foto: A. S. O.

13. etapa: Formigal–Col du Tourmalet (134,7 km)

Ne, kolesarji ne bodo dirkali na Dirki po Franciji, čeprav se bo etapa končala na znamenitem vzponu Col du Tourmalet. V Francijo bodo vstopili kmalu po začetku dneva, ko po krajšem vzponu na gorski cilj III. kategorije sledi skoraj 30-kilometrski spust.

Nato bo prišel na vrsto prvi pravi preizkus dneva. Vzpon na Col d'Aubisque je gorski cilj ekstra kategorije. Dolg bo kar 16,5 kilometra, povprečna naklonina pa bo znašala 7,1 odstotka.

Foto: A. S. O.

Po ponovnem daljšem spusti in vmesni krajši vožnji navkreber, bo sledil gorski cilj I. kategorije - Col de Spandelles bo v dolžini 10,3 kilometra in s povprečnim 8,3 odstotnim naklonom.

Za konec sledi mitski Col du Tourmalet. Kralj vzponov je zdaj prvič tudi ciljni vzpon na Vuelti. 18,9 kilometra vzpenjanja s povprečnim naklonom 7,4%, pri čemer so najtežji kilometri zadnji. Ni presenetljivo, da je ta etapa označena kot kraljevska etapa.

14. etapa, Sauveterre-de-Béarn - Larra-Belagua (156,5 km)

Po težkem dnevu bo sledil nov test za tiste, ki jih zanima skupna zmaga na Vuelti. Drugi dan zapored bosta dva gorska cilja ekstra kategorije.

Foto: A. S. O.

Utrujenost od prejšnjega dne se bo gotovo poznala, zato bi lahko kdo plačal davek ta dan. Skoraj šestdeset kilometrov vožnje je, ko se bo cesta konkretneje obrnila navzgor. Col de Hourcère (11,1 km pri 8,7%) bo prvi gorski cilj ekstra kategorije, ki mu bo sledil Puerto de Larrau (14,9 km pri 8%), kjer bodo kolesarji zapeljali nazaj na španska tla.

Velja za enega najtežjih vzponov v tem delu Pirenejev. Nekateri bolj položni deli in kratki spusti zavajajo glede dejanskega naklona ceste. Ogromno odsekov je namreč s 15-odstotnim naklonom.

A dela na vrhu še ne bo konec. Sledi naslednji gorski cilj Puerto de Laza (3,4 km/6,3%), zaključni vzpon na Puerto de Belagua pa bo dolg 9,5 kilometra in bo imel 6,3-odstotni naklon, označen pa je kot I. kategorija.

17. etapa, Ribadesella–Alto de L'Angliru (124,4 km)

Naslednja v vrsti etap, ki jo je treba omeniti, čeprav tudi pretekle dni ne bo enostavno, je 17. Kolesarji bodo morali ukrotiti zver iz Asturije, ki sliši na ime Angliru.

Foto: A. S. O.

A preden bodo kolesarji prišli do zaključnega vzpona, se bodo najprej spopadli z naslednjima izzivoma: Alto de la Colladiella (7,8 km/7,1%) in Alto del Cordal (5,4 km/9,2%).

Glede na številke prejšnjih vzponov bodo imeli kolesarji pekel že pred vstopom v pravi pekel. Prava pošast je zaključni vzpon, ki je dolg 12,5 kilometra in ima povprečni naklon 9,8 odstotka. A pozor. Zadnjih dobrih sedem kilometrov je povprečna naklonina krepko čez 10 odstotkov, velikokrat so odseki z 22-odstotki, največji pa je kar 24-odstotni.

Angliru bo predstavljal pravi pekel. Foto: A. S. O.

18. etapa, Pola de Allande – La Cruz de Linares (178,9 km)

Organizator ne bo prizanesel kolesarjem, saj bodo že naslednji dan spet dodobra zagrizli v delo. Noge bodo po premagovanju Angliruja težke. Na meniju bodo imeli tri gorske cilje I. kategorije in po enega II. ter III. kategorije.

Na sredini dneva bodo prišli na vrh gorskega cilja I. kategorije Puerto de San Lorenzo (9,9 km/8,6%).

Foto: A. S. O.

Zaključek trase sestavljata dva vzpona na Puerto de la Cruz de Linares, ki ima predznak I. kategorije.

Nadmorska višina tu ne bo igrala vloge, saj bo cilj na 850 metrih, a bo vzpon navkljub vsemu težak. Dolg bo 8,3 kilometra in bo imel 8,6-odstotno naklonino, nanj pa se bodo morali torej povzpeti dvakrat.

Prav tako pa ni dvakrat za reči, da bo po temu dnevu znak končni junak Vuelte, čeprav bo tudi dan pozneje sledila zelo razgibana trasa.

20. etapa, Manzanares El Real – Guadarrama (207,8 km)

Pred 21. etapo parado šampionov, bodo imeli tekmeci v lovu za rdečo majico najboljšega še zadnjo priložnost, da morebiti spremenijo potek dogodkov. Kar 207,8 kilometra bo dolga pot od Manzanaresa El Reala do Guadarrame. In pozor, na trasi bodo morali premagati 4431 višinskih metrov, kar je največ, če gledamo prejšnje etape. Kar deset vzponov III. kategorije je na poti.

Foto: A. S. O.

Prek Colla del Portazgo in Puerto de la Cruz Verde bodo kolesarji prišli v krog, ki ga bodo morali prekolesariti dvakrat. La Escondida (9,1 km/4,1%), Alto de Santa María de la Alameda (5 km/5,6%) in Alto de Robledondo (5,1 km/4,8%) si sledijo drug za drugim. Za tem se bodo na Puerto de la Cruz Verde povzpeli z vzhodne strani (dobrih 7,2 km vzpona pri 3,9-odstotnem naklonu), nato se bo pot nadaljevala do San Lorenza de el Escorial (4,6 km/6,6%).

Cilj ne bo na vrhu, saj bo sledil spust in vožnja do Guadarrame. Cilj Vuelte pa bo naslednji dan v Madridu, kjer bodo okronali kralja zahtevne tritedenske preizkušnje.