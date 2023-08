Upa na Vuelto polno preobratov in Zdravljico v Madridu

Primož Roglič bo na 78. izvedbi Dirke po Španiji, sodeč po startni listi eni najbolj kakovostnih in zvezdniških do zdaj, lovil četrto skupno zmago.

Primož Roglič bo na 78. izvedbi Dirke po Španiji, sodeč po startni listi eni najbolj kakovostnih in zvezdniških do zdaj, lovil četrto skupno zmago. Foto: A.S.O./Charly Lopez

"Upam, da ne bomo spremljali samo obračuna med Rogličem in Vingegaardom, kar pričakuje večina Slovencev, oz. ekipama Jumbo-Visma in Soudal-Quick Step (ekipo Remca Evenepoela, op. a.), ampak da bo v igri za zmago krog kandidatov precej širši in to vse do zadnjega tedna. Da bomo torej spremljali dirko preobratov, na koncu pa v Madridu poslušali Zdravljico," si pred začetkom 78. izvedbe španske Vuelte želi Robi Jenko, nekdanji kolesar, danes športni direktor pri ekipi mebloJOGI Pro-concrete in strokovni komentator kolesarskih dirk.

Danes se z ekipnim kronometrom v Barceloni začenja 78. izvedba Dirke po Španiji. Glede na zvezdniško zasedbo se obeta ena najbolj kakovostno zastopanih tritedenskih dirk v zadnjem obdobju. Na startni listi so tudi štirje Slovenci, poleg Primoža Rogliča, ki je eden glavnih favoritov za zmago, ki bi bila že njegova četrta na Vuelti, še njegov moštveni kolega Jan Tratnik (Jumbo-Visma), Domen Novak (UAE Emirates) in Matevž Govekar (Bahrain-Victorious).

Tadeja Pogačarja na Vuelti ne bo, je pa prav na tej dirki leta 2019 doživel krst na tritedenskih dirkah. Na svoji edini Vuelti do zdaj je bil v skupnem seštevku tretji in najboljši med mladimi kolesarji, Roglič pa je na tej izvedbi prvič zmagal na Grand Touru. Foto: PHOTOGOMEZSPORT2020

Zvezdniška zasedba brez prvega kolesarja svetovne lestvice

"Zagotovo na startni listi ne bo najbolj zanimivega kolesarja, govorim seveda o Tadeju Pogačarju. Pogačar je garancija za napadalno dirko in napada tudi, ko je že na pol mrtev, kar smo zdaj videli že večkrat. Bo pa po drugi strani zasedba na Vuelti malenkost širša kot na Giru in na Touru," napoveduje Robi Jenko, nekdanji kolesar, danes športni direktor pri ekipi mebloJOGI Pro-concrete in strokovni komentator kolesarskih dirk na Planet TV.

"Če se ozremo samo na prvo vrsto kolesarjev, ki so trenutno glavni favoriti na tritedenskih dirkah in so zmagovali v zadnjem letu, so glavni kandidati za skupno zmago trije, poleg Rogliča še Jonas Vingegaard in Remco Evenepoel. Kaj bo za Jonasa pomenil skok iz Toura na Vuelto in v kakšni formi je, bo pokazala cesta. Vemo, da je bil lani v vrhunski formi samo na Touru, medtem ko ga je na Dirki po Hrvaški že premagal Matej Mohorič. CroRace je sicer enotedenska dirka in so klanci krajši, pa vendar."

Robi Jenko je strokovni komentator kolesarskih dirk na Planet TV.

Zmago brani samozavestni Evenepoel

Lansko zmago na Vuelti bo branil Evenepoel, ki se kljub pregovorno visoki samozavesti letos ne želi postavljati v vlogo glavnega favorita za končno zmago. Na predstavitvi ekip je dejal, da se želi v prvi vrsti izogniti covid-19, zaradi katerega je moral predčasno zaključiti letošnji Giro, zadovoljen pa bo s katerimkoli mestom na zmagovalnem odru.

"Kar zadeva Remca, večina ljudi meni, da je za tritedenske dirke zaenkrat še prekratek, je pa lani kljub temu zmagal na Vuelti in tudi letos je zelo samozavesten, tako da bomo videli. Na cestni dirki svetovnega prvenstva v Glasgowu je bil videti precej slabo, že čez nekaj dni pa je v vožnji na čas spet pokazal neko novo dimenzijo, ko je na ravninskem kronometru premagal vse, vključno s Filippom Ganno," pravi Jenko, ki ga zanima tudi, kaj bo pokazal Španec Enric Mas (Movistar), za zdaj na Vuelti že trikrat drugi (2018, 20211, 2022), nikoli pa na najvišji stopnički.

Zmago na Vuelti brani Remco Evenepoel, a tokrat pri napovedih staja bolj previden. Pravi, da bo zadovoljen že z uvrstitvijo na zmagovalni oder. Na kronometru bo nastopil v mavričnem dresu svetovnega prvaka, na ostalih etapah pa v dresu prvaka Belgije. Foto: A.S.O./Charly Lopez

"Zanima me, ali je končno napredoval na nivo, ki ga Španci napovedujejo že nekaj let, in v kakšni formi bosta Joao Ameida in Juan Ayuso pri Emiratih. Sploh zadnjega se že nekaj let opeva kot čudežnega dečka, a še vedno čakamo na njegov trenutek. Pogačar je pri njegovih letih že zmagal na Touru," poudarja Jenko in opozarja tudi na Valižana Gerainta Thomasa.

"Seveda ne smemo odpisati Thomasa, drugega z Gira. V enem od pogovorov je izjavil, da je na Giru obračal take številke kot še nikoli v karieri in če to drži, pomeni, da se v kolesarstvu vse skupaj premika hitreje in da je tudi on kljub letom (37 let, op. a.) v življenjski formi. Vsekakor bo zanimivo.

Zagotovo nas čaka dinamična dirka, pa tudi sama struktura etap je brutalna. Ogromno je klancev in to res težkih klancev," ob pregledu profila etap napoveduje sogovornik.

Bomo 17. septembra v Madridu lahko spet prisluhnili Zdravljici? Foto: PHOTOGOMEZSPORT2020

Samo, da bo v Madridu donela Zdravljica

"Upam samo, da ne bomo spremljali samo obračuna med Rogličem in Vingegaardom, kar pričakuje večina Slovencev, oz. Jumbo-Vismo in Soudal-Quick Stepom (ekipo Remca Evenepoela, op. a.), ampak da bo v igri za zmago krog kandidatov precej širši in to vse do zadnjega tedna. Da bomo torej spremljali dirko preobratov, na koncu pa v Madridu poslušali Zdravljico.

Kar zadeva prvo etapo, ekipni kronometer, so favoriti definitivno kolesarji Jumbo-Visme, ki bodo na Vuelti imeli več dela kot na Giru in Touru. Na Giru so po odstopu Evenepoela morali biti pozorni samo na Thomasa oz. Ineos, na Touru pa na Pogačarja. Na Vuelti bo krog širši," je prepričan Jenko.

Jonas Vingegaard, aktualni zmagovalec Toura, je prvi favorit tudi na Vuelti. Foto: Unipublic/Charly Lopez

Bomo dočakali slab dan Vingegaarda?

Kateri bodo ključni momenti letošnje Vuelte, je težko napovedati, saj je, kot pravi Jenko, na sporedu ogromno zahtevnih etap že takoj v prvem tednu, v tem ritmu pa bo dirka nadaljevala tudi v drugem in tretjem tednu.

"Morda bomo na Vuelti videli kakšen slab dan kolesarjev več kot na Touru, morda bomo celo videli slab dan Vingegaarda, ki ga, odkar kolesari na najvišji ravni, še nismo videli. Morda se to zgodi ravno na Vuelti, da se prepričamo, da je res samo človek (smeh, op. a.).

Sicer pa mislim, da bo šlo za 'bombardiranje' od starta do cilja, podobno kot na Touru, s tem, da upam, da bo krog kolesarjev za visoka mesta zdaj precej širši. Za slovensko kolesarstvo bi bilo seveda dobro, da zmaga Roglič, če pa mu ne uspe, bi sam raje videl, da zmaga katera od drugih ekip, da ne bi šlo za popolno dominanco ene ekipe."

"Če bi imel kot športni direktor tudi sam na voljo Rogliča in Vingegaarda v vrhunski formi, bi tudi jaz na dirko vzel oba. Ne vidim razloga, zakaj ne. Mislim, da si z vprašanjem, kdo bo kapetan, preglavice bolj dela konkurenca, še bolj pa slovenska javnost, ki se obremenjuje s tem, ali bo Roglič kapetan ekipe ali ne. Mislim, da se s tem pretirava. V ekipi izberejo najboljše kolesarje in to je to," pravi Jenko. Foto: Reuters

Kaj ekipa Jumbo-Visma sporoča z deljenjem kapetanske vloge med Rogliča in Vingegaarda?

Pri ekipi Jumbo-Visma bodo Vuelto 'napadli' z dvema kapetanoma, zmagovalcem Gira in Toura, torej Rogličem in Vingegaardom, kar je pri slovenski javnosti naletelo na izrazito odklonilen sprejem. Marsikdo v Sloveniji je to sprejel kot znak nespoštovanja do Rogliča in pomanjkanje zaupanja v to, da izkušeni Zasavec lahko zmaga na Vuelti. Pri ekipi Jumbo-Visma so jasno napovedali, da želijo zmagati vse tri Grand Toure v tej sezoni.

Jenko v delitvi kapetanske vloge na Vuelti ne vidi negativnih podtonov. "Če bi imel kot športni direktor tudi sam na voljo Rogliča in Vingegaarda v vrhunski formi, bi tudi jaz na dirko vzel oba. Ne vidim razloga, zakaj ne. Mislim, da si z vprašanjem, kdo bo kapetan, preglavice bolj dela konkurenca, še bolj pa slovenska javnost, ki se obremenjuje s tem, ali bo Roglič kapetan ekipe ali ne. Mislim, da se s tem pretirava. V ekipi izberejo najboljše kolesarje in to je to. Tudi Roglič je izjavil, da Vingegaarda ne vidi kot konkurenta, ampak kot sotekmovalca in zaveznika.

Očitki, da v ekipi nimajo spoštovanja do Rogliča se mi zdijo krivični, saj če bi to držalo, Roglič v ekipi ne bi vztrajal, kaj šele da bi v ekipo pripeljal svojega najboljšega prijatelja iz karavane Jana Tratnika. To kaže, da zaupanje v ekipo vendarle ima," je prepričan Jenko.

Zvezdniška zasedbe Jumbo-Visme (Roglič, Vingegaard, Tratnik, Kuss, Kelderman, Valter, Gesink in Van Baarle) Dirko po Španiji pričakuje v dobrem vzdušju. Foto: A.S.O./Charly Lopez

"Če imaš dva dobra kolesarja, je normalno, da greš na start raje z dvema kot z enim. Na koncu lahko poskusiš z izmeničnimi napadi. Če pa en kolesar dominira, spomnimo se situacije Froome-Wiggins na Touru leta 2012, ko bi Froome lahko zmagal Tour, potem pa bomo videli, kako se bodo odločili v ekipi. Sam mislim, da se bo glede hierarhije v Jumbo-Vismi hitro vzpostavil red, morda nam bo tudi to, komu bodo pustili, da prvi prečka ciljno črto in obleče rdečo majico po ekipnem kronometru pokazalo, v katero smer se bo dirka odvijala, morda pa tudi ne. Lahko se zgodi, da bodo Rogliču zaradi izkušenj in dosežkov iz preteklosti pustili, da obleče rdečo majico, lahko pa tudi ne.

Na polno od prve etape

Jenko je prepričan, da bo na Vuelti drugače kot na Giru, ko se je vse tempiralo na zadnji teden, enako je pred dnevi napovedal tudi Roglič.

"Mislim, da bomo že po 3. ali 6. etapi videli, kdo kam spada. V teh etapah taktika ne bo tako pomembna, ampak bodo odločale noge. Ciljni vzpon v Andori, v 3. etapi, je zelo strm in tukaj taktiziranja ne bo, tukaj se bodo že ustvarile razlike. Na Vuelti ostali kolesarji ne bodo čakali, ampak bodo šli vse od začetka na polno," napoveduje Jenko.

Profil 3. etape Dirke po Španiji:

Foto: A. S. O.

Kje so razlogi za dominacijo Jumbo-Visme?

Razloge v popolni dominaciji Jumbo-Visme v tej sezoni Jenko vidi v poglabljanju ekipe v sleherno podrobnost.

"V ekipi Jumbo-Visma so se poglobili v vse detajle, kar kažejo tudi rezultati. Kronometer na Touru so oddelali odlično od A do Ž. Vingegaard je očitno čakal na ta kronometer in do te etape prišel tudi bistveno bolj spočit kot Pogačar, in mislim, da so tudi na Giru natančno vedeli, kaj lahko Thomas pokaže na zadnjem kronometru, in verjeli, da Roglič brez težav lahko nadoknadi zaostanek, ki ga je imel pred kronometrom na Višarje (26 sekund, op. a.).

V ozadju ekipe je ogromno ljudi, ki imajo pod kontrolo vse, od prehrane do dresov in ostalih detajlov, ki prinašajo sekunde prednosti, in mislim, da so trenutno korak pred vsemi. Pri UAE delajo ogromno, a imam občutek, da glede razvoja trenutno zaostajajo. Kar zadeva način dirkanja, Jumbo-Visma spominja na bivši Sky, ki je imel vse pod kontrolo. Za gledalce to ni bilo zanimivo in mislim da, razen nacionalnih navijačev, to ne prinaša širših simpatij."

Letošnja Dirka po Španiji se bo začela z ekipnim kronometrom. Prvi favoriti? Kolesarji Jumbo-Visme. Foto: Jumbo-Visma

Lahko Govekar pripravi presenečenje?

Jenko bo na letošnji Vuleti zelo natančno spremljal najmlajšega slovenskega kolesarja na Vuelti, 23-letnega Matevža Govekarja, ki je svojo kariero cestnega kolesarja začel prav v ekipi, ki jo naš sogovornik vodi kot športni direktor.

Lahko Matevž Govekar na svoji prvi tritedenski dirki pripravi presenečenje? Foto: Grega Valančič/Sportida

"Matevž Govekar je velik ponos naše ekipe in mislim, da imamo tudi mi v njegovi karieri pomembno mesto, saj smo prvo cestno moštvo, za katero je dirkal, potem ko je svojo kariero začel v gorskem kolesarstvu, v ekipi MTB Črni vrh. Spomnim se njegovih začetkov v našem klubu, ko smo že na prvem treningu videli, za kakšen potencial gre in kakšno eksplozivnost premore. Matevž je zelo hitro napredoval, se nato preselil v ekipo Tyrol KTM in lani v Bahrain-Victorious.

V ekipi UAE Emirates bo tudi Domen Novak, ki je v zadnjem hipu nadomestil moštvenega kolega Ivo Oliveira. Foto: Vid Ponikvar

Že na svetovnem prvenstvu v Glasgowu je pokazal, da je zelo dobro pripravljen, tudi na Dirki po Poljski je opravil veliko dela za zmago Mateja Mohoriča. Če se bo na Vuelti znašel v kakšnem zanimivem pobegu v kateri od manj hribovitih etap, lahko preseneti.

Lani je denimo na dirki po Burgosu zmagal etapo, morda se mu kaj takega posreči tudi na Vuelti. Bo pa zame vrhunski rezultat že to, da se pripelje do Madrida. Njegov nastop na Grand Touru je za naš klub velik trenutek in zagotovo bomo z veseljem spremljali njegove nastope," napoveduje Jenko, ki bo posebno pozornost usmerilo na še enega Slovenca, na Jana Tratnika, ki bi z Rogličem moral nastopiti že na Giru, pa ga je neprevidna voznica, ki je vanj trčila le dan pred začetkom dirke, Idrijčan pa si je pri tem zlomil nogo, oropala te izkušnje.

Jan Tratnik je zaradi nesreče dan pred Giro ostal brez nastopa na prvem Grand Touru sezone, bo pa zato nastopil na zadnjem. Foto: Guliverimage

Tratnik se je v karavano vrnil na dirki po Burgosu, ki jo je brez prevelikega naprezanja dobil Roglič. "Seveda ne smemo pozabiti niti na Jana Tratnika. Kot mladinec je dirkal v Novi Gorici in sva skupaj tekmovala. Na Vuelti bom oba spremljal z velikim veseljem in upam, da bosta v že tako natrpanem urniku imela minuto časa za deljenje kakšne zanimive informacije."

Dirka po Španiji se bo končala 17. septembra v Madridu.

Preberite še: