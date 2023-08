Spektakel na španskih tleh se bo začel s sobotnim večernim ekipnim kronometrom po ulicah Barcelone, vse oči pa so uprte v številne favorite, ki imajo vsak svoje načrte. V taboru Jumbo-Visme Primož Roglič in Jonas Vingegaard poudarjata, da bosta pomagala drug drugemu in da med njima ne vlada rivalstvo, lanski zmagovalec Vuelte Remco Evenepoel se zaveda moči članov nizozemskega moštva in meri na etapne zmage ter skok na zmagovalni oder v Madridu, veliko pa si od Vuelte obetata tudi člana UAE Emirates Juan Ayuso in Joao Almeida.

Remco Evenepoel, novi svetovni prvak v posamični vožnji na čas, bo branil naslov najboljšega na Vuelti. Lani si je odprl vrata in prvič v karieri osvojil tritedensko dirko ter spisal posebno poglavje v kratki profesionalni zgodovini. In kakšne cilje ima letos? "Da ne dobim koronavirusa," se je zasmejal Belgijec, ki je moral zaradi tovrstne nevšečnosti zapustiti letošnji Giro, ko je bil oblečen v rožnato majico vodilnega.

Italijanska tritedenska pentlja se je končala z velikim zmagoslavjem Primoža Rogliča, ki ga Remco ob Jonasu Vingegaardu, Juanu Ayusu in Joau Almeidi vidi kot največje tekmece v boju za rdečo majico. V izjavah pred začetkom Vuelte je nekoliko zadržan, glede na to, da smo v preteklosti iz njegovih ust pogosto slišali, da ga zanimajo prva mesta: "Rad bi se naučil novih stvari o sebi in ekipi. Moj prvotni cilj je, da osvojim nekaj etap in se uvrstim na zmagovalni oder v Madridu. To je velik cilj na letošnji Dirki po Španiji."

Remco izpostavlja formo tekmecev

Zaveda se, da bo ravno zaradi konkurence težje priti na zmagovalni oder: "Res je, čeprav je bilo kar nekaj vrhunskih kolesarjev na Vuelti že lani. Nekateri so imeli covid-19, drugi so padli (Roglič, op. a.), zato je na Grand Touru težko karkoli napovedovati. Jasno pa je, da bo raven kolesarjenja v prihodnjih treh tednih zelo visoka. Vsi smo v vrhunski formi. Roglič je osvojil Dirko po Burgosu, Jonas je Jonas, sam pa sem bil okronan za svetovnega prvaka v kronometru, kar pomeni, da je tudi moja forma dobra. Drugi kandidati so imeli prav tako dobre zadnje tedne. Aleskandr Vlasov je pripravljen, Almeida je vedno zraven, Ayuso bo nevaren, G. (Geraint Thomas, op. a.) in preostali kolesarji Ineos Grenadiers lahko prav tako tekmujejo z nami. A tu so še težke trase in vročina."

Primož Roglič in Jan Tratnik sta dobro razpoložena pred začetkom Vuelte. Foto: A.S.O./Charly Lopez

In kako je v taboru Jumbo-Visme pred začetkom Vuelte? Ob pogledu na letošnje leto so lahko v nizozemskem taboru sproščeni. Roglič je osvojil Giro, Vingegaard Tour de France, zdaj pa so oba poslali na španska tla za osvojitev trojčka letošnjih tritedenskih dirk. A mnogi se sprašujejo, kako bo potekal interni boj med slovenskim in danskim šampionom. Oba si namreč želita dvojne krone v tem koledarskem letu.

V taboru Jumbo-Visme govorijo o sodelovanju

"Večkrat se je že dobro izšlo. Zelo dobro sodelujeva. Bomo videli, kako bo na letošnji Vuelti. Pomagala si bova in ne bova dirkala drug proti drugemu," je dejal Vingegaard, Roglič pa je dodal: "Kdo bo pravi vodja, nam ni treba določiti že zdaj."

Jonas Vingegaard prihaja na Vuelto kot novi stari zmagovalec Dirke po Franciji. Foto: A.S.O./Charly Lopez

Kapetana Jumbo-Visme sta oba izpostavila Remca Evenepoela kot osrednjega tekmeca v boju za skupno zmago. "Kako ga premagati? Ne vem, ker še nisem velikokrat dirkal proti njemu. Najti bomo morali način. Eden najboljših kolesarjev na svetu je in postaja le še boljši," je bil jasen Vingegaard, ki se je nato še enkrat dotaknil kapetanskih vlog z Rogličem: "Ne bo prvič na etapnih dirkah, da bova dirkala skupaj. Dobro se je izšlo že na Dirki po Franciji in Kriteriju po Dofineji. Dokazala sva, da zelo dobro sodelujeva. Veseliva se tega."

"Močno ekipo imamo," je dodal Roglič. "Prezgodaj je še, da bi lahko rekli, kdo je absolutni vodja. Cilj je, da ima ekipa Jumbo-Visme kolesarja na zmagovalnem odru v Madridu. Forma in noge bodo določile, kdo bo vodja v zaključku dirke."

Velike načrte imajo pri UAE Emirates

Čeprav se največ govori o omenjeni trojici, pa je treba izpostaviti močno zasedbo UAE Emirates. V njej sicer ne bo najboljšega kolesarja na svetu Tadeja Pogačarja, bodo pa prav tako štartali z dvema kapetanoma. Veliko si od domače dirke obeta Španec Juan Ayuso, Joao Almeida pa je na letošnjem Giru pokazal, da je zelo dober na tritedenskih dirkah, saj je osvojil tretje mesto.

Juan Ayuso in Joao Almeida sta kapetana ekipe UAE Emirates. Foto: Guliverimage

"Lanska Vuelta je bila nekaj posebnega (osvojil je tretje mesto, op. a.). Vedno se je bom spominjal in vlila mi je veliko dodatne samozavesti. V zadnjih mesecih smo opravili veliko dela med pripravami na Vuelto. Trasa je zame nekaj posebnega, saj poteka blizu krajev, kjer sem odraščal. Gledano z vidika kolesarjev, ki bodo nastopili na dirki, bo težko. Nastopilo bo nekaj velikih imen, ampak čutim, da smo pripravljeni za boj. Taktika, da bomo štartali z dvema kapetana, je po mojem mnenju prava. Komaj čakam, da se vse skupaj začne."

"Občutki so dobri. Počutim se močnejšega kot lani. Mislim, da je Juan prav tako dvignil raven, zato smo v pravem položaju. Lanska Vuelta je že bila uspešna za nas in letos bomo merili na podobno ali boljšo uvrstitev. Na Touru smo imeli dva kolesarja na odru za zmagovalce, zakaj ju ne bi imeli tudi na Vuelti? Zelo lepo bi bilo."