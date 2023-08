Rogličev tekmec na Vuelti: Samo štiri dni v letu lahko jem tisto, kar si zaželim

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot je razkril v enem od zadnjih pogovorov, ima v 365 dneh na voljo samo štiri dni, ko lahko poje vse, kar si zaželi.

"Vedno imam s seboj tehtnico, na kateri tehtam hrano in sebe," je povedal mladi kolesar in razkril, da se njegova telesna teža (pri višini 1,83 metra) običajno vrti okrog 64,5 kilograma, na Vuelti, ki bo po profilu ena najtežjih v zgodovini, pa bo startal s 63 kilogrami.

Z nutricionistom je začel sodelovati pri 17 letih in tehtanje hrane jemlje kot povsem samoumevno. "Nič ne pomeni, da na kolesu narediš vse za spektakularno formo, če pri tem nisi pozoren na svojo prehrano," je dejal Ayuso. "Bolje je trenirati manj, več pozornosti pa namenjati prehrani in preostalim stvarem. Dovoljenje, ki sem ga dobil za božič, mi povsem zadostuje in ni mi treba zaiti s poti," je dejal Španec, ki bo na predzadnji dan letošnje Vuelte praznoval 21. rojstni dan.

Ayuso bo skupaj s Portugalcem Joaom Almeido kapetan ekipe UAE Emirates, ki ima na Vuelti visoke cilje. Ayuso je bil lani na svoji prvi tritedenski dirki odličen tretji, tako kot njegov moštveni kolega Tadej Pogačar na svojem krstnem Grand Touru 2019.

