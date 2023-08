Štiri dirke je Primož Roglič odpeljal letos in prav vse štiri osvojil. Prejšnjo soboto je v velikem slogu potrdil zmago na Dirki po Burgosu, zaradi česar se lahko optimistično podaja na Dirko po Španiji: "Zelo dobrodošlo je bilo iti na Dirko po Burgosu. Prva dirka po Giru je bila zame. Moral sem priti nazaj v ritem dirkanja, se spopasti z vročino. Naj bi bilo tako tudi na Vuelti."

Videti je bilo, da v zaključku sobotne zadnje etape sploh ni odpeljal klanca na polno, ampak le čakal na zaključni šprint. Ali je bilo tudi dejansko tako, je Rogla odgovoril: "Dovolj je bilo. Težko je bilo, zlasti po parih mesecih priti nazaj v tekmovalni ritem. Dovolj je bilo, nisem imel želje iti hitreje. Na koncu sem šel lahko toliko, da sem zaključil v svojo prid. Lepe dirka je bila."

Skupaj pomagati prizadetim v poplavah "Izpostavil bi dražbo, dobrodelno akcijo, ko smo se skupaj zbrali vsi slovenski profesionalni kolesarji. Da z malenkostjo skušamo pomagati tistim, ki pomoč potrebujejo, ker je bilo zelo grozno, nepredstavljivo spremljati, kaj se je v času poplav dogajalo po Sloveniji," je Roglič spregovoril o dobrodelni akciji (licitacija dresov), v katero so vstopili prav vsi slovenski kolesarji, ki nastopajo v World Touru.

Tratnik v veliko pomoč

Prvič v karieri se je pripravljal nekoliko drugače na Vuelto, bistveno bolj načrtno, saj je imel po Giru veliko premora: "Zadovoljen sem. V zadnjih letih se ni ravno velikokrat zgodilo, da sem res z načrtom odšel na Vuelto. Vedno je bil odhod bolj posledica za stvari, ki so se prej zgodile. Moj odhod je bil temu primeren. Letos sem se dobro pripravil. Nestrpno pričakujem štart."

Primož hvali kakovost moštvenega kolega Jana Tratnika. Foto: Instagram/Jan Tratnik

Dirka po Španiji se bo začela 26. avgusta z ekipnim kronometrom po Barceloni. Njegovo moštvo Jumbo-Visma bo na Iberskem polotoku nastopilo z zelo kakovostno zasedbo. V veliko pomoč bo Jan Tratnik, kapetana pa bosta kar dva – ob Rogliču še Jonas Vingegaard.

Jan je imel smolo v letošnjem letu, potem ko ga je dan pred začetkom Gira zbil avto in ni mogel nastopiti na italijanski tritedenski pentlji, zdaj bo ob bok Rogliču: "Prej, ko sva se vozila, se je pošalil, da je najbolje, da do dirke ne greva več na kolo. Vsi vemo, kakšno kakovost ima v sebi. V veselje mi bo, da bova skupaj dirkala. Bo pa poleg njega tudi drugi Jan (Bevc, op. a.) kot mehanik. Mala slovenska ekipa na Vuelti bomo."

Dvoboj tudi z Jonasom. "Če bo zmagal kdo izmed naju, bodo to sladke skrbi."

Nato je beseda ob druženju s slovenskimi novinarji nanesla na moštvenega kolega Vingegaarda. Vsak izmed njiju bo skušal letošnje leto končati z dvema zmagama na tritedenskih dirkah, zato bo potekal tudi interni boj, ki navzven ne bo viden. "Super je. Kako nam bo šlo, bomo videli. Kakorkoli se obrne, moramo narediti za čim boljši rezultat za našo ekipo. Najboljši bo na koncu zmagal. Če bo to kdo izmed naju, bodo sladke skrbi," je o sodelovanju z Jonasom dejal Roglič.

Kdo bo boljši? Foto: Guliverimage

Prav Vuelta je bila prva tritedenska dirka za Danca, potem ko ga je Roglič imel ob sebi leta 2020, ko je drugič osvojil špansko kolesarsko pentljo. In kako se Roglič poigrava z mislijo po dveh zmagah na tritedenskih dirkah v enem letu? "Vse kombinacije so zanimive. Meni. Za ekipo so to sladke skrbi ali bom jaz ali on. Ni dirka le med nama, ogromno motiviranih nasprotnikov bo. Gremo štartati, nato pa bomo videli, kako bo vse skupaj potekalo," pravi Roglič, ki Jonasa ne vidi kot tekmeca: "Kot sotekmovalca. To ni glavno vprašanje. Vprašanje je, kako premagati ostale nasprotnike s skupnimi močmi. Izrabljati drug drugega, da premagamo tekmece."

Zagotovo pa je to edinstven položaj, da bo glavni Primožev tekmec prišel iz moštva: "Zagotovo bo dovolj pripravljenih kolesarjev. Vsak bo imel dovolj prostora za tekmovati z ostalimi. Izogibati se je treba neposrednemu tekmovanju znotraj ekipe."

Pričakuje odprto komunikacijo

Kot poudarja Roglič, ne bosta na Vuelti nastopala le z Vingegaardom. Tu bodo še lanskoletni zmagovalec Remco Evenepoel, iz vrst UAE Emriates bosta nastopila Joao Almeida in Juan Ayuso, pri Ineos Grenadiers bodo imeli Gerainta Thomasa ...: "Konkurenca je vedno. Tudi, če greš na vaško dirko, na hrib, se najde nekdo, ki ti bo otežil življenje. Jasno, če želiš zmagati. Veseli me, da je takšna konkurenca. Boljša kot je, višjo raven kolesarjenja moramo pokazati. Posledično je bolj zanimivo za vse."

Foto: vueltaburgos.com

Jasno pa je, da bo imela ekipa Jumbo-Visme "dream team" v Španiji, če gledamo konkurenco. V nizozemskem moštvu si želijo, da bi v letu 2023 osvojili prav vse tri Grand Toure. Kaj to prinaša iz taktičnega vidika? "Vedno si želiš imeti močno ekipo. Vsak ima konec koncev svoje interese. Gledano na nas je, da bo med mano in Jonasom ves čas odprta komunikacija. Da se bo vedelo, kaj kdo kej dela. Posledično upamo, da bodo za ekipo potem le še sladke skrbi."

Pričakujemo lahko zelo napadalno Vuelto, saj bo veliko kandidatov za skupno zmago in marsikaj se bo lahko zgodilo. Po uvodnem ekipnem kronometru bo razgibana tudi druga etapa, ki bo imela pred ciljem v Barceloni krajši vzpon na Castell de Montijuiic, v tretji pa bodo dan že zaključili v Andori na nadmorski višini skoraj 2000 metrov ... Pomembne znajo biti tudi bonifikacije na cilju, kar se Primož zaveda: "Pripravljen sem, da bom naredil vse, da se dirko dobi. Če bo treba šprintati na bonus sekunde, bom to delal. Dirka bo sama povedala, kje so skrite priložnosti, da vzameš kakšno sekundo tekmecu, proti kateremu tekmuješ."

Ali se v tovrstnih zaključkih čuti močnejšega od Remca in Jonasa, je bil kratek: "Bomo videli."

Drugače kot na Giru

Tudi sam je izpostavil, da bo na Vuelti napeto že od samega začetka, kar je bilo drugače za razliko od Gira, ki ga je maja osvojil, ko je imel misli na posamični kronometer na Svete Višarje, ki ga je v velikem slogu pred ogromnim številom slovenskih navijačev tudi osvojil: "Gledano na celotno traso bo precej drugače, kot je bilo na Giru. Tam sem čakal na tiste zaključne dni. Sam zaključek, ker sem vedel, kako je zahteven in kaj se lahko zgodi. Precej obratno je. Štartali bomo že z ekipnim kronometrom, ki bo naredil razlike med tistimi v boju za generalno razvrstitev. Vsak naslednji dan bo zanimiv. Tisti, ki bo hotel zmagati, bo moral pokazati neko raven pripravljenosti že od samega štarta. A se bo tudi Vuelta zaključila z zadnjimi etapami, ki so težke."

Letos se je že veselil prestižne zmage na Giru. Foto: Boštjan Podlogar/STA

Od 26. avgusta do 17. septembra bo torej potekala Vuelta, ki bi jo rad Roglič osvojil četrtič v karieri. Lani mu je padec preprečil lov na četrto zaporedno zmago, prav rad pa bi prišel v družbo Španca Roberta Herasa, ki je kot edini štirikrat osvojil največjo špansko dirko – njemu je to uspelo v letih 2000, 2003, 2004 in 2005.