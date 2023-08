Primož Roglič v velikem slogu do novega uspeha! Sanjski niz se nadaljuje.

Slovenski kolesarski šampion Primož Roglič nadaljuje pravljično leto 2023. Osvojil je še četrto večetapno dirko, hkrati bil najhitrejši tudi v zadnji etapi Dirke po Burgosu, potem ko se je v zaključku ciljnega vzpona odpeljal tekmecema Adamu Yatesu in Aleksandru Vlasovu. Z veliko zmago je poslal sporočilo, da je dobro pripravljen pred Vuelto, ki jo bo skušal osvojiti četrtič v karieri. To je zanj že 20. zmaga v skupnem seštevku.

Izjemno leto se pri Primožu Rogliču nadaljuje. Nastopil je na štirih dirkah in vse osvojil. Po operaciji in rehabilitaciji rame si je za prvi test izbral Dirko od Tirenskega do Jadranskega morja in bil takoj najboljši. Močne noge je pokazal prav tako na Dirki po Kataloniji, ki je bila generalka za italijanski Giro. Po španski zmagi je bil pred številnimi slovenskimi navijači najhitrejši tudi na italijanskih tleh ter zgodovinsko osvojil rožnato majico za najboljšega na italijanski tritedenski pentlji.

Po daljšem tekmovalnem premoru si je za test pred odhodom na Vuelto izbral Dirko po Burgosu, na kateri še ni nastopil. Tudi na tej španski preizkušnji je bil korak pred tekmeci. Z dvema etapnima in skupno zmago je poslal sporočilo, da je dobro pripravljen za Dirko po Španiji, ki se bo začela 26. avgusta v Barceloni.

Zadnji dan je za Rogliča predstavljal nov izziv, saj se je trasa končala s ciljnim vzponom na Lagunas de Neila, ki je bil dolg 7 kilometrov, povprečna naklonina pa je znašala 8,7 odstotka - zadnji kilometer je imel povprečni 11-odstotni naklon, najstrmejši deli pa so bili tudi 18-odstotni. Na koncu smo spremljali boj med slovenskim šampionom, Aleksandrom Vlasovom (Bora - hansgrohe) in Adamom Yatesom (UAE Emirates), ki sta bila drugi in tretji v skupnem seštevku z zaostankom 39 oziroma 42 sekund. V samem zaključku se je Roglič odpeljal naprej in v velikem slogu potrdil skupno zmago na tej španski dirki.

To je zanj že 20. zmaga v skupnem seštevku in 76. v profesionalni karieri.

Rezultati 5. etape Dirke po Burgosu

Results powered by FirstCycling.com