Špancu se je beg obrestoval, Roglič brez pretresov

Španec Oier Lazkano (Movistar) je zmagovalec četrte, predzadnje etape Dirke po Burgosu. Lazkano je bil najhitrejši v zaključku ubežne deveterice kolesarjev na 157 kilometrov dolgi etapi od kraja Santa Gadea del Cid do Pradoluenga. Primož Roglič (Jumbo-Visma) je po četrtkovi zmagi tokrat etapo končal v času glavnine in ostaja v skupnem vodstvu s 33 sekundami prednosti pred Aleksandrom Vlasovom (Bora - hansgrohe) in 38 sekund prednosti pred Adamom Yatesom (UAE Emirates).

Čeprav je četrta etapa na Dirki po Burgosu napovedoval nov hribovit dan in nove možnosti tudi za spremembe v skupnem seštevku, pa je na koncu za zmago med seboj obračunala deveterica ubežnikov, ki je bila v vodstvu praktično skozi celotno etapo od kraja Santa Gadea del Cid do Pradoluenga. Največ moči sta na koncu pokazala 23-letni Španec Oier Lazkano (Movistar) in Kolumbijec Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), na koncu pa je bil na veselje domačih navijačev močnejši španski kolesar, ki je bil v strmem zaključku najhitrejši.

Tokrat so kolesarji opravili s tremi kategoriziranimi vzponi. Takoj na začetku na Alto de Cubilla (8 km/4,6 %), ki ima predznak III. kategorije. Na polovici trase je prišel na vrsto vzpon II. kategorije, ki sliši na ime Alto Portillo de Busto (3,5 km/5,7 %). Zadnjih 30 kilometrov pa se je cesta praktično vseskozi dvigovala, kategoriziran klanec pa je sledil za zadnja 2,1 kilometra, ko je bila povprečna 5,4-odstotna naklonina.

Glavnina, v kateri je večino etape tempo narekovala ekipa Jumbo-Visme, je v zaključnih kilometrih zmanjševala zaostanek za ubežno skupino, a je ni uspela ujeti. Vodilni v skupnem seštevku Primož Roglič je dan končal brez pretresov in na koncu varno prišel v cilj v glavnini, tako kot njegovi najbližji zasledovalci v boju za skupno zmago. Slovenski kolesar ima tako pred odločilno sobotno etapo še naprej 33 sekund prednosti pred Aleksandrom Vlasovom (Bora - hansgrohe) in še pet sekund več pred Adamom Yatesom (UAE Emirates).

Potek 4. etape: Foto: Vuelta Burgos Zmagovalec četrte etape je Španec Oier Lazkano (Movistar), ki je v zaključnem sprintu sprintu strl Santiaga Buitraga (Bahrain Victorious), tretje mesto je osvojil Raul García Pierna (Equipo Kern Pharma). 🚀 ¡𝗢𝗜𝗘𝗥 𝗟𝗔𝗭𝗞𝗔𝗡𝗢 continúa dónde lo dejó!



Se perdió el Mundial por lesión pero el misil vitoriano no ha perdido el 'punch' para lograr la victoria en la 4ª etapa de la #VueltaBurgos.



¡Vaya corredor tiene el ciclismo español! pic.twitter.com/G2VehNwkwS — Teledeporte (@teledeporte) August 18, 2023 1 km do cilja - V ubežni skupini je skočil Italijan Gianluca Brambilla (Q36.5 Pro Cycling), a je osmerica kolesarjev njegov napad hitro izničila. Glavnina zaostaja 1:13. 2,1 km do cilja - devet ubežnikov drži prednost 1:26. Sledi še kategoriziran klanec, ko bo povprečna 5,4-odstotna naklonina. 7 km do cilja - prednost ubežnikov znaša še 1:47, vse bolj pa kaže, da bo zmagovalec 4. etape nekdo izmed deveterice ubežne skupine. 10 km do cilja - deveterica ubežnikov Jay Vine (UAE), Santiago Buitrago (BAH), Oier Lazkano (MOV), Raul García Pierna (KPH), Joan Bou (EUS), Jonathan Caicedo (EFE), Martin Lopez (AST), Gianluca Brambilla (Q36) in Matteo Fabro (BOH) vztraja v vodstvu. Njihova prednost znaša še dobri dve minuti. 20 km do cilja - prednost deveterice ubežnikov je padla na 2:17. 30 km do cilja - v glavnini je ekipa Jumbo-Visme navila ritem, tako da se je prednost ubežnikov znižala na 2:52. Zadnjih 30 kilometrov se bo cesta praktično vseskozi dvigovala, kategoriziran klanec pa bo zadnja 2,1 kilometra, ko bo povprečna 5,4-odstotna naklonina. In tu se bodo kandidati za skupno zmago udarili za novo etapno zmago. Etapa 4 | #VueltaBurgos



🏁 30 km a meta



El @JumboVismaRoad tirando del pelotón. La ventaja se reduce a 2'52"



🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️... 2'52" ... 🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️#UCIProSeries@BurgosTur @BurgosAlimenta pic.twitter.com/wVqIaqLbKS — Vuelta a Burgos (@VueltaBurgos) August 18, 2023 50 km do cilja - v ubežni skupini je še naprej deveterica kolesarjev, njihova prednost pred glavnino se je povišala na 3:59. 70 km do cilja – kolesarji so opravili z vzponom II. kategorije na Alto del Portillo de Busto (3,5 km/5,7 %). Prvi je gorski cilj prečkal in deset točk pobral Italijan Matteo Fabbro, sedem točk je osvojil Oier Lazkano, pet Jay Vine, tri Jonathan Klever Caicedo, dve Joan Bou, eno pa Santiago Buitrago. Prednost zdaj deveterice ubežnikov znaša 3:23. Primož Roglič je še naprej varno v glavnini. Etapa 4 | #VueltaBurgos



⛰️ Paso por el Alto del Portillo de Busto, 2ª Categoría



1⃣ @M_Fabbro95 - @BORAhansgrohe

2⃣ @LazkanoOier - @Movistar_Team

3⃣ @JayVine3 - @TeamEmiratesUAE

4⃣ @Jonatha61330275 - @EFprocycling



A 3'22" del pelotón 🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️#UCIProSeries pic.twitter.com/i9hv4CrBLu — Vuelta a Burgos (@VueltaBurgos) August 18, 2023 80 km do cilja - v vodstvu je še naprej osmerica ubežnikov, ki pred glavnino drži 3:29 prednosti. V glavnini ritem trenutno narekuje ekipa Jumbo-Visme. 100 km do cilja - Osmerica ubežnikov Lazkano, Vine, Buitrago, Fabbro, Caiced, Garci, Bou, Brambilla ima pred glavnino 3:26 prednosti. 110 km do cilja - Naslednji od treh gorskih ciljev bo na polovici trase, ko bo prišel na vrsto vzpon II. kategorije, ki sliši na ime Alto Portillo de Busto (3,5 km/5,7 %). Zadnjih 30 kilometrov se bo cesta praktično vseskozi dvigovala, kategoriziran klanec pa bo zadnja 2,1 kilometra, ko bo povprečna 5,4-odstotna naklonina. In tu se bodo kandidati za skupno zmago udarili za novo etapno zmago, če ne bo uspelo ubežnikom priti do konca. Zaključek je pisan na kožo slovenskemu šampionu Rogliču, ki je bil najboljši že včeraj. V soboto bo nato še zadnja etapa, ki se bo zaključila z vožnjo navkreber. 115 km do cilja – V begu je devet kolesarjev, ki imajo 2:47 prednosti. Oler Lazkano (Movistar), Jay Vine (UAE Emirates), Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious), Matteo Fabbro (Bora - hansgrohe), Jonathan Klever Caicedo (EF Education -EasyPost), Samuele Battistella (Astana), Raul Garcia Pierna (Kern Pharma), Joan Bou (Euskatel-Euskadi), Gianluca Brambilla (Q36.5 Pro Cycling Team). V skupnem seštevku je najbližje vodilnemu Primožu Rogliču Vine, ki zaostaja 4:46. 14.10 – Pravkar je v teku predzadnja etapa na Dirki po Burgosu, ki bo imela zanimiv zaključek, v katerem bi lahko novo etapno zmago napadal vodilni na dirki Primož Roglič. 🇪🇸 #VueltaBurgos



'𝐎𝐟 𝐜𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞, 𝐦𝐲 𝐟𝐫𝐢𝐞𝐧𝐝!' 😊 pic.twitter.com/OiHkjsKIC1 — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) August 18, 2023

Rezultati 4. etape in skupni vrstni red:

