Nov veličasten uspeh Primoža Rogliča

Dirka po Burgosu, potek 3. etape:

Trasa 3. etape na Dirki po Burgosu. Foto: Vuelta Burgos

Cilj - Slovenski kolesarski velemojster Primož Roglič je v zaključnem sprintu prehitel vse tekmece, tudi Rusa Aleksandra Vlasova in Britanca Adama Yatesa (UAE Emirates). Roglič je prevzel vodstvo v skupnem seštevku. Četrto mesto je osvojil Avstralec Damien Howson, Romo, Bennett in Rubio pa so kot najbližja zasledovalna skupina za Rogličem zaostali minuto in devet sekund.

7 km do cilja – Britanec Adam Yates je prišel prvi do Gayangosa in si prislužil tri bonifikacijske sekunde, Aleksandr Vlasov je za drugo mesto prejel dve, izkazal pa se je tudi Primož Roglič in bil za tretje mesto nagrajen z bonifikacijsko sekundo.

20 km do cilja - Prednost vodilne "Rogličeve" skupine se povečuje. Pred najbolj vztrajnimi zasledovalci, v tej skupini so prav tako štirje kolesarji in sicer Einer Augusto Rubio, Javier Romo in dva kolesarja UAE Emirates George Bennett in Jay Vine, si je 20 km do cilja zagotovila že dobro minuto prednosti.

🇪🇸 #VueltaBurgos



Final 20km on stage 3 and we have @damien_howson racing at the front of the race in an elite group with Roglic, Yates and Vlasov.



The have over 1min gap on a chase group of 4 other riders!



Go Damo!!! 👊 pic.twitter.com/ko38jSRqIf — Q36.5 Pro Cycling Team (@Q36_5ProCycling) August 17, 2023

25 km do cilja – Vodilni skupini se je pridružil še Aleksandr Vlasov, tako da so 25 km do cilja v njej štirje kolesarji, med njimi kot edini predstavnik ekipe Jumbo-Visma Primož Roglič. Kolesarje čaka 10 km pred zaključkom 3. etape še klanec v dolžini 2,2 kilometra, ki bo imel 5,5-odstotni povprečni naklon.

36 km do cilja – Na gorski cilj Picon Blanco je po "sprintu" kot prvi prišel Britanec Adam Yates, takoj za njim Primož Roglič, tretje mesto pa je osvojil Damien Howson. Omenjena trojica ima pred četrtouvrščenim Vlasovom devet sekund prednosti.

38 km do cilja – Ubežniki so ujeti, zdaj se je v ospredje prebila skupina petih kolesarjev, med katerimi je tudi Primož Roglič. Slovenskemu asu tik pred gorskim ciljem Picon Blanco "delajo družbo" Britanec Adam Yates, Avstralec Jay Vine (oba UAE Emirates), Rus Aleksandr Vlasov in Avstralec Damien Howson.

41 km do cilja – Prednost ubežnikov močna pada. Pred ubežno skupino, v kateri sta tudi Primož Roglič in Jan Tratnik, ritem pa nadzoruje ekipa UAE Emirates, imajo le še 25 sekund prednosti.

50 km do cilja - Prednost ubežnikov je padla na 1:15.

58 km do cilja - Zaostanek glavnine za ubežniki se je zmanjšal na 1:55. Še nekaj kilometrov in kolesarji bodo začeli z najtežjim delom današnjega dne. Gorski cilj Picon Blanco je ekstra kategorije. Dolg je 7,8 kilometra, povprečna naklonina znaša 9,02%.

72 km do cilja - Kolesarji so pred naslednjim testom, ki sliši na ime Alto Retuerta (3,5 km/6,4%). Ubežniki imajo 3:08 prednosti.

100 km do cilja - Pred kolesarji so še trije gorski cilji, najtežji pa bo Picon Blanco - dolg bo 7,8 kilometra in bo imel povprečno devetodstotno naklonino. Prednost ubežnikov je medtem narasla na 2:44.

Etapa 3 | #VueltaBurgos



El grupo de escapados a su entrada en Villarcayo 🚲🏘️#BurgosOrigenYDestino #UCIProSeries pic.twitter.com/BjEor8fwQI — Vuelta a Burgos (@VueltaBurgos) August 17, 2023

110 km do cilja - Prednost ubežnikov je spet nekoliko narasla in znaša 2:17.

126 km do cilja - Kolesarji se vzpenjajo na naslednji gorski cilj - Alto de la Eme (4,7km/5.5%). Prednost ubežnikov se je zmanjšala na 1:40.

134 km do cilja - Matteo Fabro, Lennard Kämna (oba Bora - hansgrohe), Jaakko Hänninen, Larry Warbasse (Ag2R Citroen), Jesus Ezquerra (Burgos-BH), Raul Garcia Pierna (Kern Pharma), Xabier Berasategi (Euskaltel - Euskadi), Mattia Bais (Eolo - Kometa) in Filippo Conca (Q36.5 Pro Cycling Team) so ubežniki in imajo dve minuti prednosti pred glavnino, v kateri kolesarijo trije slovenski kolesarji - Primož Roglič, Jan Tratnik (oba Jumbo-Visma) in Domen Novak (UAE Emirates)

144 km do cilja - V begu je devet kolesarjev, ki ima pred glavnino 1:46 prednosti. Kolesarji so že opravili s prvima gorskima ciljem III. kategorije - Alto de la Mota in Alto de Escaleron. Naslednji na vrsti bo Alto de la Eme, ki je prav tako III. kategorije.

12.50 – Pozdravljeni ljubiteljice in ljubitelji kolesarstva. Na Dirki po Burgosu je na sporedu zelo razgibana gorska etapa.