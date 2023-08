Velika zmaga za Rogliča in Tratnika

Primož Roglič in moštveni kolegi pri Jumbo-Vismi so bili najhitrejši na ekipnem kronometru.

Primož Roglič in moštveni kolegi pri Jumbo-Vismi so bili najhitrejši na ekipnem kronometru. Foto: Guliverimage

Kolesarji Jumbo-Visme so v velikem slogu opravili ekipni kronometer v drugi etapi Dirke po Burgosu. Primož Roglič - prvi favorit za skupno zmago -, Jan Tratnik in preostali moštveni kolegi so z 19 sekundami prednosti prehiteli Movistar. Ekipa Bora – hansgrohe je kot tretja zaostala za 29,5 sekunde. Smolo so imeli pri UAE Emirates, saj so veliko časa izgubili zaradi nekonkurenčnosti v ekipi.

Vsega 13,1 kilometra je bila dolga trasa ekipnega kronometra, a so se kljub vsemu pojavile velike razlike med najboljšimi. Ekipa Jumbo-Visme je delovala kot naoljen stroj in požirala asfalt pod kolesi.

Kako neizprosen tempo so narekovali Primož Roglič, Jan Tratnik in drugi najhitrejši, pove podatek, da sta na trasi odpadla Gijs Leemreize in izkušeni Robert Gesink. Na koncu je celo le četverica "os" prikolesarila v cilj, in to s povprečno hitrostjo 53,658 km/h.

Drugouvrščena zasedba Movistar je zaostala 19 sekund, medtem ko so bili tretji kolesarji Bore – hansgrohe.

Velike težave so imeli v moštvu UAE Emirates. Pri merjenju vmesnega časa je ekipi odlično kazalo, saj je bila dve sekundi hitrejša od Jumbo-Visme, na koncu pa so kolesarjem pošle moči. Ne vsem, trojica je morala čakati na četrtega kolesarja, da je z njimi prišel v cilj, saj se za skupni rezultat šteje čas četrtega kolesarja – nastopilo je sedem kolesarjev. George Bennett je bil tisti, ki kot zadnji v vrstah UAE Emirates ni mogel slediti tempu, zato je ekipa izgubljala čas. Na koncu je osvojila šele peto mesto z zaostankom 33,9 sekunde.

Novi vodilni na dirki je zdaj Madžar v vrstah Jumbo-Visme Attila Valter. Roglič, Tratnik in Bouwman imajo enak čas kot madžarski hribolazec.

V četrtek sledi na Dirki po Burgosu nova zanimiva preizkušnja, saj se bo trasa končala z rahlo vožnjo navkreber in bo namenjena eksplozivnim hribolazcem, kar bi moralo ugajati našemu Rogliču. Po petkovem "predahu" bo v soboto sledila še gorska etapa, ki bo podala dokončen odgovor o skupnem zmagovalcu.

Rezultati po 2. etapi

Potek 2. etape Cilj - Ekipa Jumbo-Visme je osvojila ekipni kronometer. 16.49 - Na trasi je le še ekipa UAE Emirates, ki kolesari le še s štirimi kolesarji, na vmesnem času pa so bili celo za dve sekundi hitrejši od Jumbo-Visme. Težave ima George Bennett, ki ga mora preostala trojica čakati, kar gre na račun Jumbo-Visme. 16.47 - Ekipa Movistarja se je za 19 sekund približala času Jumbo-Visme, kar je drugi najboljši rezultat. Tretje mesto po novem drži ekipa Bora - hansgrohe. 16.36 - Na delo so se podali še kolesarji UAE Emirates. Za zdaj najbolje kaže ekipi Jumbo-Visma, ki ima pred Bahrain Victorious 31, pred tretji ekipo Kern Pharma pa že 50 sekund prednosti. 16.27 - Kolesarji Jumbo-Visme na čelu s Primožem Rogličem in Janom Tratnikom so za kar 31 sekund prehiteli Bahrain-Victorious. Nov najboljši čas zdaj znaša 14:38,90, povprečna hitrost pa je bila kar 53,658 km/h. Etapa 2 | #VueltaBurgos @JumboVismaRoad es nuevo líder provisional de la etapa con un tiempo de 14:38 y una ventaja de 31" sobre Bahrein pic.twitter.com/oATvngPjXo — Vuelta a Burgos (@VueltaBurgos) August 16, 2023 16.12 - Na traso se je podala ekipa Jumbo-Visme. 16.05 - Nov najboljši čas je postavila ekipa Bahrain-Victorious. Ta zdaj znaša 15:09,70, ki so ga prikolesarili s povprečno hitrostjo 51.841 km/h. 15.55 - Za zdaj je najhitreje do cilja prikolesarila ekipa Kern Pharma, ki je potrebovala 15:25,20 do cilja. Povprečna hitrost je znašala 50,973 km/h. Še dobrih 15 minut je do štarta ekipe Jumbo-Visma. Etapa 2 | #VueltaBurgos@EqKernPharma entra en meta de #PozadelaSal con un tiempo de 15:27 con 1:12" de ventaja sobre Electro Hyper Europa pic.twitter.com/K8jssJELlD — Vuelta a Burgos (@VueltaBurgos) August 16, 2023 15.47 - Kot prva ekipa je šla na progo Electro Hiper Europa. 🇪🇸 #VueltaBurgos



Los héroes. 😎 pic.twitter.com/8zHBJcekbj — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) August 16, 2023 15.28 – Pozdravljeni ljubiteljice in ljubitelji kolesarstva. Danes je na Dirki po Burgosu na sporedu ekipni kronometer v dolžini 13,1 kilometra. Veliko se pričakuje od ekipe Jumbo-Visme, ki ima v svojih vrstah glavnega kandidata za skupno zmago Primoža Rogliča in Jana Tratnika. Nizozemska ekipa se bo na traso podala ob 16.12. V vrstah UAE Emirates nastopa Domen Novak, ki bo delo začel ob 16.37. Foto: Vuelta Burgos Vrstni red pred 2. etapo: Results powered by FirstCycling.com

Napoved pred etapo

Za številne je Dirka po Burgosu generalka pred Dirko po Španiji, ki se bo začela 26. avgusta z ekipnim kronometrom po Barceloni. In ekipni kronometer bo na sporedu tudi danes na Dirki po Burgosu, kar bo dober poligon za kolesarje, da trenirajo tovrstno vožnjo.

Dolžina kronometra bo 13,1 kilometra, kar pomeni, da naj se ne bi pojavile prav velike razlike v boju za skupno zmago. A konec ni raven. V zadnjih dveh kilometrih bo povprečna naklonina petodstotna.

"Lepo je biti nazaj v pelotonu. Veliko in trdo sem treniral v zadnjem obdobju, zdaj je čas, da spet pridem v tekmovalni ritem," je po prvi etapi dejal Roglič, ki bo danes poskušal z moštvenimi kolegi, na čelu z odličnim kronometristom Janom Tratnikom, pridobiti kakšno sekundo v primerjavi s tekmeci za skupno zmago.

Med favorite za etapno zmago spada še ekipa UAE Emirates, v kateri je naš Domen Novak, zanimivo pa bo videti, kaj bodo naredili kolesarji ekip Bora – hansgrohe, Bahrain-Victorious in Movistar.