Landa se seli k Evenepoelu, Martinez k Bora-Hansgrohe

Španski kolesarski as Mikel Landa bo od leta 2024 član belgijske zasedbe Soudal-Quick Step, pri kateri je prvi zvezdnik Belgijec Remco Evenepoel.

Triintridesetletni Landa bo naslednji dve leti Evenepoelov pomočnik pri belgijski zasedbi. Zadnja štiri leta je bil moštveni kolega številnih slovenskih kolesarjev pri Bahrain Victoriousu, letos Mateja Mohoriča in Matevža Govekarja.

S to ekipi je po enkrat zasedel tretje mesto na dirki po Italiji (2022) in enkrat četrto na dirki po Franciji (2020). Po enkrat je bil tretji na Giru in enkrat na Touru še v drugih ekipah. V karieri je slavil 16 zmag in nastopil na 19 tritedenskih pentljah.

Daniel Martinez bo od leta 2024 vozil za Bora-Hansgrohe. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Kolumbijski kolesar Daniel Martinez pa se iz ekipe Ineos Grenadiers seli k Bora-Hansgrohe. Martinez, še en specialist za etapne dirke, pa bo leta 2024 kolesaril za Bora-Hansgrohe. Od leta 2021 je član Ineos Grenadiers. V dresu angleškega kluba je slavil na dirki po Baskiji in Algarveju, leta 2020 pa je za tedanji EF Pro Cycling slavil še na kriteriju po Dofineji.

V karieri je 27-letnik zbral 12 zmag, na tritedenskih dirkah pa je nastopil devetkrat, na Touru 2020 je slavil tudi etapno zmago.

Matteo Jorgenson v dresu Jumbo-Visma

Ameriški kolesar Matteo Jorgenson je novi član nizozemske ekipe Jumbo-Visma, za katero kolesarita dva Slovenca, Primož Roglič in Jan Tratnik. Vsestranski 24-letni Američan se bo iz vrst Movistarja novi ekipi pridružil januarja 2024, podpisal pa je triletno pogodbo.

Matteo Jorgenson se seli k Rogliču in Tratniku v Jumbo-Vismo. Foto: Guliverimage

Matteo Jorgenson velja za vsestranskega kolesarja, ki se dobro znajde tako na enodnevnih kot večdnevnih dirkah ter tudi v vožnji na čas. Letos je dirko svetovne serije po Romandiji v skupnem seštevku končal na drugem mestu za Britancem Adamom Yatesom, na dirki po Franciji pa je v 12. etapi zasedel tretje mesto.

V karieri je slavil dve zmagi, obe na letošnji dirki po Omanu. Bil je še deveti na dirki po Flandriji, ki jo je na začetku aprila dobil Slovenec Tadej Pogačar. Na lestvici Mednarodne kolesarske zveze Uci je 24-letnik trenutno na 39. mestu.

Pri ekipi Jumbo-Visma bo od naslednjega leta moštveni kolega Rogliča in Tratnika. Oba slovenska kolesarja te dni tekmujeta na dirki po Burgosu, ki se bo končala v soboto.

Preberite še: