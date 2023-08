Rogličev tekmec po 24-urnem postanku doma znova na višinskih pripravah

Triindvajsetletni belgijski kolesarski zvezdnik Remco Evenepoel je le nekaj dni po osvojitvi naslova svetovnega prvaka v vožnji na čas povsem osredotočen na Dirko po Španiji. Po nekaj dneh v Glasgowu na Škotskem, kjer je na svetovnem prvenstvu nastopil v cestni dirki in v petek osvojil naslov svetovnega prvaka v vožnji na čas, se je mladi Belgijec na hitro, le za 24 ur ustavil v domovini, nato pa že v ponedeljek odpotoval v Andoro, davčno oazo v Pirenejih med Španijo in Francijo, kjer bo opravil zadnji, desetdnevni sklop priprav na višini, preden bo 26. avgusta v Barceloni stopil na start prve etape letošnje Dirke po Španiji.

Remco Evenepoel z ženo Oumaimo Rayane Foto: Guliverimage

Pol dneva z družino

"Takšno je življenje profesionalca. Če hočeš doseči svoj cilj, moraš zanj nekaj tudi narediti. Potrebujem še dva tedna, da se pripravim na Vuelto, a vsaj gre v pravo smer," je povedal za flamski kanal TVM, potem ko je konec tedna pripotoval domov s Škotske.

"Mislim, da si zaslužim pol dneva s svojo družino. Po tem me spet ne bo več mesec in pol. Za Vuelto je treba moji formi dodati nekaj odstotkov. Pripravil sem se na kronometer, vendar je na Vuelti več gorskih etap, zato me čakata dva tedna trdega dela," se zaveda zmagovalec lanske Vuelte.

Evenepoel je zmagovalec lanske Dirke po Španiji. Foto: Unipublic/Charly Lopez

Znova v belgijskem dresu

Člana ekipe Soudal-QuickStep bomo po novem spet videvali v dresu belgijskega državnega prvaka, saj je prestižno mavrično majico svetovnega prvaka moral prepustiti Nizozemcu Mathieuju van der Poelu, še vedno pa bo v mavrici nastopal na kronometru, saj je v tej disciplini novi svetovni prvak. Na Vuelti sta letos na sporedu dva kronometra, najprej ekipni v 1. etapi (14.8 km) po ulicah Barcelone in nato še posamični v deseti (25.8 km) v Valladolidu.

Prvi od številnih gorskih ciljev na letošnji trasi kolesarje čaka že v 3. etapi do Arinsala v Andori, kar žepno državo visoko v Pirenejih, kjer živijo številni profesionalni kolesarji, predstavlja kot popolno lokacijo za zadnje višinske priprave. Evenepoel je po poročanju belgijskih medijev natančno preučil tudi številne druge ključne etape zadnje tritedenske dirke v sezoni. V severni Španiji je treniral tudi pred in po zmagi na dirki La Clasica San Sebastian.

Ostra konkurenca z zmagovalcema Gira in Toura na čelu



Evenepoela, ki bo v Španiji skušal ponoviti lansko zmago, čaka ostra konkurenca. Na startni listi so poleg zmagovalcev Gira in Toura, Primoža Rogliča in Jonasa Vingegaarda (Jumbo-Visma), še Valižan Geraint Thomas in Egan Bernal (Ineos Grenadiers), Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), Enric Mas (Movistar), Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe), Damiano Caruso (Bahrain Victorious), Juan Ayuso in Joao Almeida (UAE Team Emirates).

Foto: Guliverimage

Evenepoel je potrdil, da bo sezono 2023 končal v mavrični majici svetovnega prvaka v vožnji na čas z vožnjo, in sicer na dogodku Chrono des Nations v nedeljo, 15. oktobra. Še prej bo v soboto, 7. oktobra, nastopil na Lombardiji, zadnjem kolesarskem spomeniku sezone, kjer je v preteklih dveh izvedbah zmagal Tadej Pogačar. Ta je po nastopu na svetovnem prvenstvu namignil, da je sezona zanj bržkone že končana. S Pogijem se bodo navijači lahko družili v sredo, 23. avgusta, ob 18.00 na Kongresnem trgu v Ljubljani, kjer bo za posledice poplav doniral najmanj deset tisoč evrov, za vsak selfie z navijači pa v sklad prispeval še dodaten denar.

Preberite še: