V kakšni formi bo Vingegaard na Vuelti, kjer bosta z Rogličem sokapetana?

V ekipi Jumbo Visma ne skrivajo, da si želijo v sezoni 2023 osvojiti vse tri tritedenske dirke. Dve že imajo v žepu, Primož Roglič je zmagal na Giru, Jonas Vingegaard pa je še drugo leto zapored dobil Tour, na zadnjo tritedensko dirko v sezoni, Dirko po Španiji, pa bodo poslali kar dva kapetana, ki se bosta lahko oprla na močne pomočnike. Na provizorični startni listi sta poleg Rogliča in Pogačarja še Jan Tratnik, ki se vrača po poškodbi, Sepp Kuss, ki bo tako vknjižil trojček Giro-Tour-Vuelta v eni sezoni, Wilco Keldermann, Dylan Van Baare, Attila Valter in Robert Gesink.

Foto: Guliverimage

Glavni trener za telesno pripravo pri Jumbo-Vismi: Verjamemo v moč strukturiranih priprav

Mathieu Heijboer, glavni trener za telesno pripravo pri ekipi Jumbo-Visma, je v pogovoru za nizozemsko kolesarsko revijo Wieler Revue povedal, da v ekipi verjamejo v moč strukturiranih priprav in se tako tudi pripravljajo na Dirko po Franciji. "Če gredo priprave po načrtih, potem si upamo napovedati, da bodo naši kolesarji v pravem trenutku v pravi formi. Kar pa zadeva Vuelto, je to manj gotovo, saj je obdobje priprav na dirko bistveno krajše. Ampak po drugi strani nam je to že nekajkrat uspelo s Primožem (Rogličem, op. .a) in Stevenom Kruijswijkom."

Foto: Guliverimage

Jonasov dvojček Tour-Vuelta

Novica, da bo Jonas Vingegaard v sezoni 2023 oddelal dvojček Tour-Vuelta je marsikoga presenetila, saj je Danec po lanski premierni zmagi na Touru potreboval kar nekaj časa za počitek in do konca sezone ni več dosegal odmevnejših rezultatov. Na zmagovalni oder se je zavihtel le na dirki CRoRace, kjer je zaostal samo za Matejem Mohoričem, na Lombardiji pa je bil 16. Tokrat se očitno počuti bolje in bolj suvereno, najverjetneje pa tudi številke s treningov potrjujejo njegovo formo.

"Vloga vodje mu je zdaj povsem domača"

Heijboer je v omenjenem intervjuju spregovoril tudi o vodstvenih sposobnostih Vingegaarda, ki se je v zelo kratkem času iz običajnega kolesarja pomočnika moral spreobrniti v kapetana. Priznal je, da si še do pred kratkim Vingegaarda niso predstavljali kot vodjo.

Foto: Reuters

"Res mu je bilo treba veliko povedati, a smo mu ogromno pomagali. Vodili smo ga in mu pomagali, da se je naučil, kako motivirati sotekmovalce in jim dati jasno vedeti, kaj si od njih želi. Ali se na primer želi voziti na čelu glavnine ali bolj v ozadju. To zdaj niso več teme, ki bi jim morali posvečati veliko pozornosti. Popolno se je razvil in zdaj mu je vloga vodje povsem domača," pravi Heijboer, hkrati pa poudarja, da si za njegov razvoj ogromno pohval zasluži tudi njegov trener Tim Heemskerk.

