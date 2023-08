Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sepp Kuss bo ob Primožu Rogliču in Jonasu Vingegaardu tudi na Dirki po Španiji.

Sepp Kuss bo ob Primožu Rogliču in Jonasu Vingegaardu tudi na Dirki po Španiji. Foto: Reuters

Ameriški kolesar Sepp Kuss, specialist za gorske etape ter zvesti pomočnik Primoža Rogliča in Jonasa Vingegaarda na etapnih dirkah, bo po informacijah pletnega portala Velo svojima kapetanoma pomagal tudi na prihajajoči Dirki po Španiji, ki se bo z ekipnim kronometrom začela 26. avgusta.

Američan Sepp Kuss bo po informacijah spletnega portala Velo tako nastopil še na tretji tritedenski dirki v tej sezoni. Maja je bil del zmagovalne ekipe Jumbo-Visma, ki je proslavljala skupno zmago Primoža Rogliča na Giru, dva meseca pozneje pa se je skupaj z Jonasom Vingegaardom veselil zmage Danca na Touru.

V ekipi so očitno ocenili, da je 28-letni hribolazec iz Colorada, ki ima v sebi tudi nekaj slovenske krvi (njegova prastara starša prihajata iz okolice Nove Gorice), po naporih dveh tritedenskih dirk nared še za tretjo. To bo že njegova 11 tritedenska dirka in peta zapored.

V ekipi JV ne skrivajo glavnega cilja, želijo se podpisati pod skupno zmago na vseh grand toursih sezone.

Dirka po Španiji se bo začela 26. avgusta v Barceloni in končala tri tedne pozneje, 17. septembra, v Madridu.

