Veličasten Rogličev skok za zgodovino

Za Primožem Rogličem je uspešna sezona. Nastopil je na štirih večdnevnih etapnih dirkah in vselej končal na najvišji stopnički odra za zmagovalce. Najprestižnejša zmaga je bila kajpak pri naših zahodnih sosedih. V velikem slogu je na kronometru na Svete Višarje pred ogromno množico slovenskih navijačev prikolesaril do rožnate majice in po Vuelti osvojil še drugo tritedensko dirko – za veliki trojček mu manjka lovorika na dirki vseh dirk Tour de France.

Prvič je veliko zmago na italijanski pentlji napadal leta 2019. Začelo se je sanjsko, potem ko je pred slovenskimi navijači na kronometru po ulicah Bologne prehitel vso konkurenco in oblekel rožnato majico vodilnega. Ko so se pojavile bolečine v želodcu, ni imel pravega teka. Sledil je nov padec, zaradi česar se je vse še toliko bolj nakopičilo. Na koncu se je moral zadovoljiti s tretjim mestom.

Kar nekaj stikov s tlemi, a je vedno vstal in se boril naprej

Zaradi utrujenosti je izpustil Tour de France, misli pa usmeril proti Vuelti. Sonce je posijalo v Španiji, kjer se vedno dobro počuti, povrhu vsega pa se ekipa tam tudi vsako leto redno pripravlja.

Na štart v Torreviejo je prišel z mislijo na končno zmago. Za razliko od Gira se je Vuelte lotil preudarno. Pametno je kolesaril, čeprav se spet ni mogel izogniti padcem. In to že prvi dan. Na ekipnem kronometru so se z moštvenimi kolegi znašli na tleh. Na odseku je bila namreč cesta polita z vodo in kolesarji Jumbo-Visme so se znašli na tleh kot pokošeni. Ni izgubil le dragocenega časa, ampak je prav tako čutil bolečine.

Stik s tlemi je imel še v deveti etapi, potem ko mu je na makadamskem odseku pot prekrižal spremljevalni motor. Etapo je nato v velikem slogu osvojil takrat še golobradi Tadej Pogačar, ki se je prvič podal na tritedensko diko in jo končal v velikem slogu. Presenetil je vse, da je pri 20 letih kazal tako izvrstne predstave in zdržal celotno dirko na tako visoki ravni – končal jo je na tretjem mestu s tremi etapnimi zmagami in belo majico za najboljšega mladega kolesarja.

Padcev s tem še ni bilo konec. V nadaljevanju Vuelte se je še enkrat znašel na tleh, a vstal kot že ničkolikokrat pred tem. Spet je pokazal, da ne obupa, ampak vztraja in naredi vse, kar je v njegovi moči, da doseže želeni cilj.

Na kronometru v svojem svetu

Pred deseto etapo, v kateri je kolesarje čakal 22,6 kilometra dolg posamični kronometer, je zasedal drugo mesto in za Kolumbijcem Nairom Quintano zaostajal šest sekund. Vedelo se je, da bo po koncu tega dneva on v rdeči majici najboljšega. In to se je tudi zgodilo. V velikem slogu je pokoril tekmece. Tisti, ki jih je zanimala skupna zmaga, so zaostajali kot po tekočem traku. Oblekel je rdečo majico in je ni izpustil iz rok. Foto: Unipublic/Photogomez Sport

V gorskih etapah je bil tako suveren, da mu člana ekipe Movistar Alejandro Valverde in Quintana nista mogla do živega. Vedno je imel pravi odgovor na vse napade. S preudarno vožnjo je kolesaril proti Madridu, kjer ga je čakal vstop med nesmrtne. Vsak dan je izpostavljal "jutri je nov dan" in postopoma kolesaril proti španski prestolnici.

Z več kot dvema minutama naskoka je na koncu zmago slavil pred Valverdejem, družbo na zmagovalnem odru pa jima je delal Pogačar, vzhajajoča zvezda kolesarstva.

Kot prvi Slovenec z zmago na tritedenski dirki

Že ta naskok Rogliča je bil velik, ki pa bi bil zagotovo še večji, če ne bi bilo številnih padcev. In kaj je bilo lepšega kot to, da se je zgodovinskega uspeha veselil z ženo Loro in vsega nekaj mesecev starim sinom Levom, ki sta z avtodomom potovala po Španiji.

S Tadejem Pogačarjem sta blestela na izvedbi leta 2019. Foto: Luis Angel Gomez/PhotogomezSport Primož se je v zgodovino zapisal kot prvi Slovenec, ki je osvojil tritedensko dirko. Povrhu vsega se ni zaustavil le pri eni lovoriki. Kar trikrat zapored je bil najboljši na tritedenski španski pentlji, ki jo je skušal osvojiti tudi lani, a jo je zaradi padca predčasno končal.

Letos bo tako vnovič skušal osvojiti četrto lovoriko. Zaveda se, da bo konkurenca izjemno močna. Vendarle bo na španskih cestah kolesaril tudi junak zadnjih dveh Dirk po Franciji Jonas Vingegaard, lanski zmagovalec Vuelte Remco Evenepoel (Soudal – Quick Step), v UAE Emirates stavijo na Joaoa Alemido in Juana Ayusa, pri Ineosu Grenadiers bo kolesaril tudi Rogličev tekmec z Gira Geraint Thomas ...