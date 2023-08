Moštvo EF Education-EasyPost se bo tako na Dirki po Španiji, ki se bo začela v soboto, 26. avgusta, v Barceloni z ekipno vožnjo na čas, moralo znajti drugače. Na dirki bi moral nastopiti tudi aktualni olimpijski prvak s cestne dirke in zmagovalec Gira 2019 Richard Carapaz, vendar po besedah njegovega zdravnika Joseja Reinharta še ni pripravljen na napore, ki jih prinaša tritedenska dirka.

Carapaz se je poškodoval že v prvi etapi letošnjega Toura, potem ko je padel na spustu s predzadnjega kategoriziranega vzpona v prvi etapi v okolici Bilbaa, in odstopil. Še v začetku julija je njegov športni direktor Juan Manuel Gárate optimistično napovedoval vrnitev Ekvadorca na zadnjo tritedensko dirko sezone, a zdaj je upanje povsem ugasnilo.

Na letošnjem Touru se je poškodoval že v 1. etapi. Foto: Reuters

"Naredili smo vse, kar je bilo mogoče"

"Naredili smo vse, kar je bilo mogoče, vendar mu ne bo uspelo. Sprva smo verjeli v to, da bo na dirki lahko nastopil, ampak zdaj se je izkazalo, da je to nemogoče. Pogovorili smo se z Richardom in njegovim trenerjem in oba sta sprejela situacijo tako, kot je," je v pogovoru za radio La Red povedal zdravnik Carapaza Jose Reinhart.

"Težava je v tem, da se je med okrevanjem pojavilo še vnetje in da je zaradi tega proces okrevanja trajal dlje, kot smo pričakovali. Če bi zdaj nastopil na Vuelti, ne bi mogel zagotoviti stoodstotnega rezultata, poleg tega bi lahko sledila še poškodba mišice. Najbolje je, da počakamo in ga pustimo, da si povsem opomore, da bo lahko spet dirkal," je povedal Reinhart.

Foto: Guliverimage

Zdravstvene težave

Richard Carapaz letos res ni imel sreče. Najprej je prvi del sezone izpustil zaradi operacije mandljev, nato pa po padcu v prvi etapi zapustil tudi Tour. Na Vuelti je nastopil že petkrat, najvišje je bil uvrščen leta 2020, ko je zaostal samo za Primožem Rogličem. Tudi lani je bil eden od favoritov, na koncu pa domov odnesel majico za najboljšega na gorskih ciljih in tri etapne zmage.

Dirka po Španiji se bo z ekipno vožnjo na čas 26. avgusta začela v Barceloni in končala tri tedne pozneje, 17. septembra v Madridu. Na startni listi so poleg Rogliča, ki je včeraj slavil skupno zmago na dirki po Burgosu, in dvakratnega zmagovalca Toura Jonasa Vingegaarda, tudi lanski zmagovalec Vuelte Remco Evenepoel (Soudal - Quick-Step), drugi na letošnjem Giru Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe), Juan Ayuso in Joao Almedia (oba UAE Emirates), Enric Mas (Movistar), ki se je prav tako poškodoval v uvodni etapi letošnjega Toura, ...

