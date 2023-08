Rogličevega pomočnika zbil avto, sezone je konec

Za Thomasom Gloagom je prva sezona pri Jumbo-Vismi, v kateri je bil pomemben član ekipe na Dirki po Italiji. Prišel je dobesedno na štart, potem ko je našega kolesarja Jana Tratnika dan pred začetkom dirke zbil avto in je moral odpovedati nastop na Giro, še preden se je ta sploh začel.

21-letni Gloag je priletel na štart v Fossacesio, se nemudoma podal na cesto in pomagal Primožu Rogliču do velike zmage na tritedenski italijanski dirki.

Thomas Gloag was hit by a car during a training ride. He has sustained a knee injury and has undergone surgery. The 21-year-old Brit will now focus on his recovery and next season. Take care, Tom 💪🏼