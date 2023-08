Direktor Vuelte upa, da ne bomo spremljali prevlade Jumbo-Visme

Startna lista letošnje Dirke po Španiji je močna in zvezdniška kot še nikoli. Na zadnjem Grand Touru sezone bomo spremljali aktualna zmagovalca Gira in Toura (Primoža Rogliča in Jonasa Vingegaarda) ter svetovnega prvaka v vožnji na čas Remca Evenepoela. Vsi trije tudi na stavnicah kotirajo najvišje (1. Vingegaard, 2. Roglič, 3. Evenepoel).

Zasedba Jumbo-Visme na predstavitvi ekip v Barceloni:

Poleg omenjene trojice so na startni listi še Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), ki je maja na Giru osvojil drugo mesto, domačini Juan Ayuso (UAE Emirates), ki velja za enega največjih kolesarskih upov, Enric Mas (Movistar) in Mikel Landa (Bahrain-Victorious), Kolumbijec Einer Augusto Rubio (Movistar), Rus Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe) in še bi lahko naštevali.

Že pred prihodom Vingegaarda zadovoljen s startno listo

"Seveda bi z veseljem pozdravili tudi Pogačarja, a že prihod Vingegaarda je dovolj veliko presenečenje," je v pogovoru za nizozemski medij In de Leiderstrui priznal direktor dirke Javier Guillén. "Že pred potrditvijo prihoda Vingegaarda sem bil zelo zadovoljen s startno listo, zdaj pa imamo na njej še zmagovalca Gira in Toura ter svetovnega prvaka v vožnji na čas. To je res sanjsko, gre za eno najmočnejših startnih list v zgodovini dirke. Videli bomo, ali bodo vsi v dobri formi, a že zdaj vse kaže na super začetek."

In če je zasedba ena najbolj zvezdniških do zdaj, je tudi trasa ena najtežjih do zdaj. Devet gorskih etap in številne razgibane ter dva kronometra, od katerih je en ekipni takoj v prvi etapi, je zagotovilo, da se nam kljub odsotnosti Tadeja Pogačarja, ki je zaradi svojega načina dirkanja zagotovilo za akcije, polne preobratov, obeta izjemno zanimiva dirka.

Prevlada Jumbo-Visme s papirja tudi v praksi?

Čeprav je na papirju z naskokom najmočnejša ekipa Jumbo-Visma, direktor Vuelte upa, da na dirki ne bodo popolnoma prevladovali. "To je seveda logično vprašanje, vendar upam, da se to ne bo zgodilo. Vem, da si želijo zmagati na Giru, Touru in Vuelti v isti sezoni in da bo to zanje poseben izziv, vendar bo zagotovo tudi Evenepoel izstopal, kot Španec pa seveda verjamem tudi v Ayusa. Poleg tega je Vuelta dirka, kjer nas kolesarji vedno znova presenetijo, čeprav je res, da ima Jumbo-Visma vsaj na papirju najmočnejšo ekipo."

Ekipa Jumbo-Visma na Dirko po Španiji:

Primož Roglič, Jonas Vingegaard, Jan Tratnik, Sepp Kuss (nastopil je tudi na Giru in Touru), Wilco Kelderman , Attila Valter, Robert Gesink in Dylan van Baarle.



Uvod z ekipnim kronometrom

Dirka po Španiji se bo z ekipnim kronometrom začela v Barceloni to soboto in končala tri tedne pozneje, 17. septembra, v Madridu. Na dirki bodo nastopili štirje Slovenci, poleg Rogliča in Jana Tratnika (oba Jumbo-Visma) še Matevž Govekar (Bahrain-Victorious) in Domen Novak, ki bo v ekipi UAE Emirates v zadnjem hipu nadomestil obolelega Portugalca Iva Oliveiro.

