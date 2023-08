Še ena kaotična etapa na Vuelti: zmaga Dancu, Roglič po padcu varno v cilju

Results powered by FirstCycling.com

Dirka po Španiji, potek 2. etape:

Cilj: Danec Andreas Kron (Lotto Dstny) je zmagovalec kaotične druge etape Vuelte, favoriti za skupno zmago, med njimi tudi Primož Roglič (Jumbo-Visma), so v cilj prišli skupaj. Skupaj so bili tudi devet kilometrov pred ciljem, kjer so komisarji beležili čase za skušni seštevek. Večjih razlik med glavnimi favoriti danes ne bo.

3,6 km do cilja - Andreas Kron (Lotto Dstny) je napadel tik pod vrhom Montjuica in osvojil zadnji gorski cilj dneva, zdaj Danec beži in napada še etapno zmago.

Izidi gorskega cilja, Alto del Castell de Montjuic (III. kategorija):

1. Kron 3 točke/6 bonifikacijskih sekund

...

8 km do cilja - Ubežnika sta ujeta, kolesarji se zdaj vzpenjajo na Montjuic.

Piccolo and Romo were brought back by the peloton. Now let's see if any of the big GC guys go for the stage win and bonus seconds or not. #LaVuelta23 pic.twitter.com/BJlHuHUOsa — Mihai Simion (@faustocoppi60) August 27, 2023

9 km do cilja - Ubežnika sta navidezno črto, pri kateri bodo prireditelji računali zaostanke v skupnem seštevku, prečkala kakšne pol minute pred zasledovalci, kar pomeni, da je skupno vodstvo na dirki prevzel Italijan Andrea Piccolo (EF Education - Easy Post), bitka za bonifikacijske sekunde in etapno zmago pa še traja.

12 km do cilja - Ubežnika spet vozita 50 sekund pred zasledovalci, Roglič je ob svojih kolegih iz Jumbo-Visme v ospredju glavnine.

4 km to go until the GC times will be neutralized. Looks like Piccolo will take the Red Jersey. #LaVuelta23 pic.twitter.com/mUX9iyU8oQ — Mihai Simion (@faustocoppi60) August 27, 2023

17 km do cilja - Alpecin - Deceuninck na čelu glavnine lovi preostala ubežnika, druga moštva skozi krožišča in tehnično zahtevna križišča vozi previdno, tudi Rogličeva Jumbo-Visma nakazuje, da želi le preživeti do devetih kilometrov pred ciljem, ko bodo šteli časi za skupni seštevek. Piccolo in Romo imata le še 45 sekund prednosti pred zasledovalci.

20 km do cilja - Glavnina se je raztrgala na številne skupinice, na tleh se je znašel tudi nosilec rdeče majice Lorenzo Milesi, ki nima več volje loviti prvega dela glavnine, temu pa sta ubežnika Piccolo in Romo zdaj pobegnila na dobro minuto.

23 km do cilja - Na enem od ostrih mestnih ovinkov je prišlo do novega padca, na tleh je pristal tudi Kolumbijec Santiago Buitrago. Glavnina je le še 45 sekund za ubežnikoma.

Les chutes continuent : Michael Storer, Santiago Buitrago et Simone Petilli sont allés au sol. Le maillot rouge Lorenzo Milesi semble aussi avoir été impliqué. Le trio à l'avant perd du terrain avec 45" à 22km. #LaVuelta23 pic.twitter.com/gfM5y4vq4A — Le Gruppetto (@LeGruppetto) August 27, 2023

24 km do cilja – V vodilni skupini je popustil Matteo Sobrero. Primož Roglič se medtem prebija v ospredje glavnine. Kolesarji so prišli v predmestje Barcelone, dež je vse močnejši, nevarnosti na cesti pa vse več.

25 km do cilja – Piccolo je spet ujel Sobrera in Roma, Bol in Nicolau sta v glavnini, ki vozi 1:40 za čelom dirke.

28 km do cilja - Rogličevi kolegi iz Jumbo-Visme so na čelu glavnine spustili tempo, Zasavec je spet v glavnini.

32 km do cilja - Na spolzkem cestišču je zdrsnil tudi Andrea Piccolo, kolega ubežnika sta mu zbežala. Pred tem je padel tudi Primož Roglič, ki zdaj lovi glavnino.

🚴🇪🇸 | Primoz Roglic slaat tegen het asfalt! Er ligt ook een renner van UAE Team Emirates en INEOS Grenadiers bij. Laten we hopen dat iedereen oké is... 🙏 #LaVuelta23



📺 Koers kijk je live op discovery+ pic.twitter.com/lItyMbGDED — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 27, 2023

40 km do cilja – Piccolo, Romo in Sobrero so se otresli Bola in Nicolaua, ki zdaj lovita trojico z 11 sekundami zaostanka. Vse bolj nervozno je tudi v glavnini, kjer se moštva že borijo za čim boljše pozicije, glavnina vozi 1:51 za čelom dirke. Iz moštva DSM-Firmenich pa so sporočili, da je z Vuelto že končal njihov kolesar Oscar Onley. Britanca so po padcu odpeljali z reševalnim vozilom, sumijo zlom ključnice.

48 km do cilja - Na vse bolj spolzkem cestišču je že prišlo do padca dveh kolesarjev v glavnini. Padla sta Pellayo Sanchez, član moštva Burgos-BH in Callum Scotson, kolesar Jayco AlUle, že nekaj prej pa je na tleh pristal tudi Alberto Dainese (DSM-Firmenich).

#LaVuelta23



❌ Caída de @pelayo_mayo en un descenso sobre asfalto mojado



El asturiano ha sufrido un fuerte golpe en la cabeza, pero continúa en carrera



🏁 40 km ↔️ 1:55 pic.twitter.com/NRKnCfZrnf — Burgos BH (@BurgosBH) August 27, 2023

Chute de Callum Scotson 🇦🇺 (Jayco)et de Péllayo Sanchez 🇪🇸 (Burgos BH)a 50km de l’arrivé. L’espagnol a l’air sévèrement touché🤕. Bryan Coquard 🇫🇷 et un UAE aurait aussi chuté un peu plus loin #LaVuelta23 pic.twitter.com/UVs5IF3U46 — La Musette🚴‍♂️ (@LaMusette_) August 27, 2023

50 km do cilja - Razlika med vodilno peterico in glavnino se je ustalila pri dobri minuti in pol, vse močneje dežuje in cesta postaja vse bolj spolzka. Zaključek današnje etape utegne biti nevaren. Barceloni naj bi se približevala nova nevihta.

63 km do cilja – Prednost vodilne peterice zdaj počasi, a vztrajno kopini in v tem trenutku znaša le še 1:35. Iz cilja v Barceloni pa prihajajo nekoliko slabše novice, tam je spet začelo deževati.

82 km do cilja - Remco Evenepoel je zdaj že na repu glavnine.

84 km do cilja – Evenepoel se prebija proti glavnini, ujel jo bo vsak čas, ubežniki v ospredju pa imajo zdaj 1:50 prednosti pred zasledovalci. Po zadnjih informacijah je imel mladi belgijski as moštva Soudal – QuickStep defekt. Zato je zaostal za glavnino.

93 km do cilja - Branilec lanske zmage Remco Evenepoel je nekoliko zaostal za glavnino, ne vemo, kaj se je zgodilo. Zdaj s kolegi iz Soudal - QuickStepa lovi tekmece, nadoknaditi mora 1:25 zaostanka. Vodilna peterica pa vozi 2:20 pred glavnino. Spet je začelo rahlo deževati.

100 km do cilja - Prednost vodilne peterice je spet narasla prek dveh minut (2:12). Stanje na cilju v Barceloni se je medtem močno izboljšalo, stoječa voda je odtekla, prireditelji sporočajo, da imajo stvari "pod nadzorom".

🇪🇸#LaVuelta23 - 🏁100 KM



The situation at the finish line is under control. Just the leaves are left to be cleaned up.#DomestiqueLivepic.twitter.com/ekEdPNbH0O — Domestique (@Domestique___) August 27, 2023

Prireditelji upoštevali pomisleke kolesarjev, toda …

Zjutraj so se kolesarji dogovarjali, kako se lotiti nevarnega tehničnega zaključka etape v slabem vremenu. Zagovarjali so nevtralizacijo etape še pred vzponom na Mantjuic, najglasnejša sta bila Valižan Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) in branilec lanske zmage na Vuelti, Belgijec Remco Evenepoel (Soudal – QuickStep), ki sta bila do prirediteljev zelo kritična že včeraj. Opazili so tudi Jonasa Vingegaarda (jumbo-Visma), ki je obiskal avtobus Movistarja in debatiral z Enricom Masom. Prireditelji so naposled upoštevali pomisleke kolesarjev, odločili, da bodo čase za skupni seštevek beležili že devet kilometrov pred ciljem, a bodo vseeno delili bonifikacijske sekunde tako na Montjuicu kot v cilju, s tem pa v resnici niso odpravili nevarnosti, pravijo kritiki. Bitka za te sekunde utegne biti huda, zato bo zaključek etape še vedno izjemno nevaren, pravijo.

-¿Qué pasa Vinagres?

-Me ha llamado mi mujer, que dice que así no me deja correr#LaVuelta23 pic.twitter.com/KB4nT4PMSn — Las Gafas de Soldador (@lasgafasdesolda) August 27, 2023

115 km do cilja – Matteo Sobrero je dobil drugi gorski cilj dneva, kolesarji se zdaj previdno spuščajo v dolino, vodilna peterica 1:30 pred glavnino.

Izidi gorskega cilja, Coll d'Estenalles (II. kategorija):

1. Matteo Sobrero (Jayco AlUla) 5 točk

2. Javier Romo (Astana Qazaqstan) 3

3. Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA) 1

117 km do cilja – Na vzponu je razlika med ubežniki in glavnino spet malo narasla, peterica ima zdaj spet 2:12 prednosti. Dež je ponehal.

128 km do cilja – Kolesarji se že vzpenjajo na drugi kategoriziran klanec dneva, Coll d'Estenalles (II. kategorija, 12,1 km, 3,9-odstotni povprečni naklon), vodilna peterica ima le še 1:30 prednosti pred glavnino.

Stanje v cilju se počasi izboljšuje, voda odteka, tudi kolesarjev v etapi ne pere več tako močan dež, grozijo pa nove nevihte.

🇪🇸#LaVuelta23 - 🏁130 KM



Looks like the water is draining well. Still, a lot of cleanup is needed to make it safe.#DomestiqueLivepic.twitter.com/eH9K8JCWrR — Domestique (@Domestique___) August 27, 2023

135 km do cilja – Vodilna peterica ima zdaj 2:44 prednosti pred glavnino.

Najvišja prednost vodilnih je bila prek treh minut:

👀 ¡Un vistazo a la escapada del día!



⏱️ 3:13"



🌪️ First look at our breakaway#LaVuelta23 pic.twitter.com/aJKRyJjs7X — La Vuelta (@lavuelta) August 27, 2023

14:15 - V prvi uri etape je bežeča peterica prevozila 38,2 km.

Takole pa trenutno izgleda zadnji kilometer etape v Barceloni. Cestišče je pod vodo, ograje so podrte, prireditelje čaka ogromno dela, da zaključek etape pripravijo za kolesarje, povsem mogoče je, da bodo etapo skrajšali.

#LaVuelta23 El último kilómetro de la etapa: vallas caídas por el viento, inundaciones y troncos y ramas en la carretera. Mucho trabajo por delante pic.twitter.com/I1gXP22Dbi — Borja Cuadrado (@BorjaCuadrado) August 27, 2023

🇪🇸#LaVuelta23 - 🏁136 KM



Another look at the final 300m of today's stage. Still trying to figure out how they intend to justify this one.#DomestiqueLive pic.twitter.com/woaBf8Y6aH — Domestique (@Domestique___) August 27, 2023

150 km do cilja – Kolesarji so opravili krog po znamenitem dirkališču Circuit de Barcelona – Catalunya, vodilna peterica ima zdaj že 3:20 prednosti pred glavnino, na čelu te pa so kolesarji nizozemskega moštva DSM – Firmenich. Čez dobrih 20 kilometrov se bo že začel drugi vzpon dneva na Coll d'Estenalles (II. kategorija, 12 km, 4-odstoten povprečni naklon).

Etapa 2⃣ Stage | 🏁 - 133 km



🚴‍♂️ Tras más de una hora de carrera los 5⃣ escapados siguen al frente.

🚴‍♂️ Just over an hour of racing complete and the 5️⃣ escapees are still at the front.



⏱️ 2:44" sobre el pelotón | ahead of the peloton

#LaVuelta23 📸 @SprintCycling pic.twitter.com/io47dMOuqq — La Vuelta (@lavuelta) August 27, 2023

162 km do cilja - Bol je ujel vodilno četverico, pet ubežnikov ima zdaj že 2:25 prednosti pred glavnino. Še naprej izdatno dežuje. Virtualno vodstvo v skupnem seštevku je že prevzel Italijan Piccolo, ki je po včerajšnji uvodni etapi za rojakom Milesijem zaostal le šest sekund.

174 km do cilja – Glavnini je ušla četverica z Italijanoma Andreo Piccolom (EF Education - EasyPost) in Matteom Sobrerom (Jayco AlUla) ter Špancema Javierjem Romo (Astana) in Joelom Nicolaom (Caja Rural – Seguros RGA). Z dobrimi 20 sekundami jim sledi še Nizozemec Jetse Bol (Burgos BH), glavnina pa zdaj vozi že dobro minuto za čelom dirke.

175 km do cilja – Prvi gorski cilj dneva je prvi prečil Španec Javier Romo (Astana).

Izidi gorskega cilja, Coll de Sant Bartomeu (III. kategorija):

1. Romo 3 točke

2. Nicolau 2

3. Sobrero 1

177 km do cilja – Prvi napad je bil neuspešen, glavnina je spet strnjena.

180 km do cilja – Glavnini je nekoliko pobegnila trojica. Majhno prednost imajo Italijan Matteo Sobrero (Jayco AlUla) ter Francoza Elie Gesbert (Arkea Samsic) in Thomas Bonnet (TotalEnergies).

13:15 - Druga etapa 78. Vuelte se je vendarle začela, kolesarji se že vzpenjajo na Coll de Sant Bartomeu (5,5 km pri 4,6 odstotka povprečnega naklona). Novo sporočilo prirediteljev: za skupni seštevek bodo šteli časi že devet kilometrov pred ciljem.

13:11 - Prireditelji so sporočili, da bo uradni start nekaj kilometrov po prvotno načrtovanem startu.

12:50 – Na pot se je podalo 175 kolesarjev, že včeraj je po padcu z dirke odstopil Belgijec Laurens De Plus (Ineos Grenadiers). Včeraj je v bolnišnici prestal preiskave poškdovanega desnega boka, ugotovili so, da je utrpel manjši zlom, so sporočili iz njegove ekipe.

Vse majice danes nosijo kolesarji moštva DSM-Firmenich. Italijan Lorenzo Milesi vozi v rdeči vodilnega na dirki, v zeleni najboljšega po točkah Francoz Romain Bardet, v pikčasti najboljšega hribolazca Britanec Sean Flynn in v beli najboljšega mladega kolesarja pa še en Britanec Max Poole.

🏁 ¡La etapa 2⃣ está en marcha! Día lluvioso camino a Barcelona.



🏁 Stage 2⃣ of #LaVuelta23 is underway! Mataró ➡️ Barcelona



❤️👋 𝐌𝐚𝐭𝐚𝐫𝐨́#LaVuelta23 pic.twitter.com/wbSh8JNTiT — La Vuelta (@lavuelta) August 27, 2023

Tudi danes kolesarje čaka obupno vreme z dežjem, prireditelji dirke so se že prilagodili na zahtevne razmere in sporočili, da bodo čase za skupni seštevek šteli že na vrhu klanca na grad Montjuic 3,6 kilometra pred ciljem današnje etape. Bonifikacije s tega vzpona in iz cilja bodo veljale, tudi zmagovalec etape bo tisti, ki bo prvi prečkal ciljno črto v Barceloni. Danes lahko tako spet pričakujemo nekaj zmede po etapi, za zdaj pa velja, da za skupni seštevek na dirki štejejo razlike med kolesarji na vrhu Montjuica.

OFFICIAL | 🌧 Given the current weather situation and having applied the weather protocol, the times for the general classification will be taken at the Alto del Castillo de Monjuic 3.6 km from the finish line.



⏱ The bonuses at the top of Montjuic and at the finish line will… pic.twitter.com/CBmcW4x16y — La Vuelta (@lavuelta) August 27, 2023

Druga etapa 78. Vulte se je v Mataru z zaprto vožnjo začela ob 12.45, uradni start etape pa bo šele ob 13.11. Kolesarje čaka 181,8 kilometra dolga pot do Barcelone.