Besni Evenepoel ni varčeval z besedami, velika smola Jumbo-Visme

Kakšen začetek Vuelte. Dež je dodobra krojil razplet prvega dne in na koncu povrhu še tema, v kateri so kolesarji divjali po ulicah Barcelone. Lanskoletni zmagovalec Remco Evenepoel je ravno zaradi poznega termina kronometra bentil nad organizatorjem, a je imel vseeno po koncu dneva razlog za veselje, saj je v primerjavi z največjima tekmecema Primožem Rogličem in Jonasom Vingegaardom pridobil lepo prednost, ki je nastala kot posledica težavam Jonasa s kolesom.

Vrstni red 1. etape Dirke po Španiji

Pred začetkom Vuelte so praktično vsi izpostavljali, da bo veliko presenečenje, če kolesarji Jumbo-Visme ne bodo zmagovalci ekipnega kronometra po ulicah Barcelone v dolžini 14,8 kilometra. Bolj ko se je približeval štart – prva ekipa je nastopila ob 18.55 -, bolj so se zgrinjali temni oblaki nad mestom, ki so v nadaljevanju prinesli konkreten dež. Jasno je bilo, da bi lahko prišlo do kaosa.

"Jonas je imel smolo, izgubili smo veliko časa"

A niso bile le padavine prepreka, tudi vse bolj temno je postajalo, zato so najboljše ekipe vozile v zelo slabi vidljivosti. Sprva je bilo čutiti, da kolesarji nizozemskega moštva vozijo nekoliko bolj zadržano zaradi težkih razmer, saj niso želeli tvegati morebitnega padca. Na koncu se je izkazalo, da je imel Vingegaard počeno pnevmatiko, zaradi česar so pri nizozemskem moštvu izgubili dragocen čas. V prenosu je sicer pokazalo, da se je v določenem delu trase ekipa razpolovila, vendar ni bilo nobenega posnetka, kakšne težave je Danec imel. "Ovinke smo še vedno vozili precej hitro, a ko je Jonasu počila pnevmatika, smo izgubili veliko časa. Kljub temu mislim, da smo danes naredili dober posel," je za Eurosport dejal madžarski kolesar v vrstah Jumbo-Visme Attila Valter.

Veliko časa so izgubili tudi pri UAE Emirates. Na sliki se vidi, v kakšni temi so prikolesarili na cilj. Foto: Unipublic/Sprint Cycling Agency

Na koncu so zaostali za 32 sekund in osvojili šele enajsto mesto, predvsem pa je bil pomemben zaostanek v primerjavi s tekmeci. Proti osrednjemu Remcu Evenepoelu je Roglič izgubil 26, v primerjavi z Ineos Greandiers (Geraint Thomas) 12 sekund, zato pa ima pet sekund boljši čas od Juana Ayusa in Joaoa Almeide, saj je ekipa UAE Emirates - zanjo kolesari tudi Domen Novak - zaostala 37 sekund.

"Start ni bil najboljši, a če smo začeli v dežju, naj končamo v soncu. Vožnja ni bila prijetna. Vemo, kako so ceste lahko spolzke, če toliko časa ne dežuje. Kljub temu smo dobro opravili s traso. Jonas je imel vmes še defekt gume in smo ga morali čakati. Glavno je, da smo prišli v enem kosu na cilj. Tako je cilj za danes opravljen," v izjavi za Val 202 dejal Jan Tratnik.

Aktualni svetovni prvak v kronometru Evenepoel, ki bi rad drugič zapored osvojil Vuelto, je bil zaradi razmer, v katerih jih je organizator pustil dirkati, vidno besen po koncu dneva. Če gledamo končni vrstni red, sicer ni imel razloga za takšno jezo, saj je za presenetljivimi zmagovalci dneva, ekipa Team dsm, zaostal šest sekund, a v primerjavi z Rogličem in Vingegaardom pridobil dragocen čas. Zmotil ga je pozen začetek ekipnega kronometra, ki se je končal v temi – ta je ob dežju kolesarjem dodatno oteževala vožnjo.

Evenepoel uperil puščice proti organizatorju. "Ali smo opice v živalskem vrtu," je dejal njegov kolega.

"Gotovo morajo vedeti, da bo ob tem času mrak? Ves dan smo čakali, da bomo lahko dirkali. Proti dežju seveda ne moreš narediti nič, a če k temu dodamo še temo, je to zelo vpliven dejavnik. Organizator bi moral vedeti, da je bilo to zelo nevarno in je vplivalo na vse. Vem, da si bom s tem prislužil sovraštvo, a je bilo to smešno. Ekipe, ki imajo kandidate za skupno zmago, so morale voziti počasneje, ker zaradi teme nismo mogli kolesariti 100-odstotno," je Evenepoel uperil puščice proti organizatorju Vuelte.

Moštveni kolega pri Soudal Quick-Stepu Louis Vervaeke se mu je pridružil: "Ali smo morda opice v živalskem vrtu? Nič nismo videli, ne črt, ne ovinkov. Zakaj nismo štartali uro prej? Veliko bolje bi bilo."

Ineos izgubil De Plusa

Podobnega mnenja so bili tudi pri Jumbo-Vismi. "Bila je skoraj noč in zelo temno. To je bilo res zelo nevarno," je povedal Valter in nadaljeval: "Kombinacija mokrega cestišča in teme je zelo oteževala našo vožnjo. Skoraj nič nisi videl. Sem in tja si imel kakšno cestno razsvetljavo, ki je osvetljevala cesto, a na določenih delih je bilo tega veliko premalo. Ko imaš v svoji ekipi dva kolesarja, ki sta tako dobra (Jonas Vingegaard in Primoz Roglič, op. a.), ne tvegaš tako. Še vedno imamo veliko časa, da naredimo razliko."

Pri Ineos Grenadiers so zaradi padca izgubili Laurensa De Plusa. Foto: Unipublic/Sprint Cycling Agency

Kar nekaj kolesarjev se je v mokrem znašlo na tleh, najtežji udarec pa so prejeli v vrstah Ineos Grenadiers. Laurens De Plus je za posledicami padca že končal z Vuelto, zaradi česar je bil Geraint Thomas vidno razočaran po koncu dneva, saj mu je Belgijec dodobra pomagal na letošnjem Giru, na katerem je osvojil drugo mesto.

Od slovenskih kolesarjev je imel najbolj miren dan Matevž Govekar, ki je z moštvenimi kolegi Bahrain Victorious za zmagovalci dneva zaostal 10 sekund.

Takšnega začetka Vuelte si kolesarji niso predstavljali. Dež in tema sta dodobra začinila vse skupaj in nič boljše naj ne bi bilo v nedeljo, ko bo prav tako deževalo v Barceloni, kjer bo spet cilj dneva.