Drama na Vuelti: Roglič in Jonas izgubila veliko časa v primerjavi z Remcom

V živo:

20.45 - Veliki zmagovalci dneva so postali kolesarji Team dsm. Drugo mesto so za vsega 0,55 zaostanka osvojili kolesarji Movistarja z Enricom Masom. Tretji so bili člani EF Educiation - Easypost. Jumbo-Visma s Primožem Rogličem, Jonasom Vingegaardom in Janom Tratnikom na čelu je v težkih razmerah zaostala 32 sekund. Kot se je kasneje izkazalo, je imel Vingegaard težavo s počeno pnevmatiko. Zadovoljni so lahko bili pri Soudal Quick-Stepu, ki imajo v svojih vrstah lanskoletnega zmagovalca Vuelte Remca Evenepoela. Na koncu so izgubili le šest sekund, a v primerjavi z Jumbo-Vismo pridobili 26. Ekipa Ineos Grenadiers je za sobotnimi zmagovalci zaostala 20 sekund, veliko pa so izgubili tudi pri UAE Emirates, kjer imajo kapetana Juana Ayusa in Joaoa Almeido ter našega Domna Novaka. Njihov zaostanek je znašal 37 sekund. Matevž Govekar je z ekipo Bahrain Victorious zaostal vsega deset sekund.

🇪🇸 #LaVuelta23



It's an 1⃣1⃣th place for our team in the TTT.



Jonas suffered a flat tyre during the race. That's why we lost some precious seconds. 🙁 — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) August 26, 2023

⏱️ 1⃣7⃣:3⃣0⃣"



⚡️@TDSM_Firmenich, vence la CRE inaugural. ❤️¡Lorenzo Milesi será el primer líder!



⚡️Team dsm - firmenich, wins the opening stage. ❤️Lorenzo Milesi will be the first leader!#LaVuelta23 pic.twitter.com/SmzBWBWb2n — La Vuelta (@lavuelta) August 26, 2023

Rezultati po 1. etapi

Results powered by FirstCycling.com

20.40 - Na cilju so kolesarji ekipe Soudal Quick-Step, ki je zaostala za vsega 6 sekund. Remco Evenepoel je bil lahko zadovoljen s prednostjo, ki jo je pridobil v primerjavi s tekmeci za skupno zmago, zato pa je bil zelo jezen na organizatorja, da je pustil kolesarje dirkati v času, ko se je v Barceloni že delala tema.

20.33 - Kolesarji Movistarja s kapetanom Enricom Masom so za razliko od Jumbo-Visme tvegali ogromno in za vsega 0,55 sekunde zaostali za vodilnimi Team dsm.

20.30 - Primož Roglič, Jonas Vingegaard, Jan Tratnik in preostali člani Jumbo-Visme so v dežju in težki zaostali za 32 sekund.

20.20 - Kolesarji Jumbo-Visme so pri prvem merjenju časa zaostajali 28 sekund.

20.17 - Kolesarji Jumbo-Visme so imeli nekaj težav, saj sta se naredili dve skupini, zato so morali prvi trije kolesarji počakati preostalo peterico. Medtem je na traso šla tudi zadnja ekipa Soudal Quick-Step na čelu z lanskim zmagovalcem Remcom Evenepoelom.

20.13 - Kolesarji Ineos Greandiers so zaostali 20 sekund, a so bolj kot z zaostankom razočarani, ker jih je skupil Laurens De Plus.

The rain is truly leaving no prisoners today in the team time trial ❌#LaVuelta23 pic.twitter.com/vpul5vjq74 — Eurosport (@eurosport) August 26, 2023

20.11 - Na razmočene ulice Barcelone se je podal tudi Domen Novak s preostalimi kolesarji UAE Emirates, ki imajo v Juanu Ayusu in Joau Almeidi dva favorita za skupno zmago.

20.08 - Ekipa Ineos Greandiers je na merjenju vmesnega časa zaostajala 14 sekund.

20.07 - Na progo so se podali kolesarji Jumbo-Visme. Kako se bodo Primož Roglič, Jan Tratnik, Jonas Vingegaard znašli na razmočenem cestišču?

🤔 Dominaron la CRE el año pasado... ¿Serán capaces de repetir la proeza?



🐝 They won last years opening TTT. Can @JumboVismaRoad do it again? #LaVuelta23 pic.twitter.com/whOTskWIHY — La Vuelta (@lavuelta) August 26, 2023

19.55 - Na delu so kolesarji Ineos Grenadiers, ki so eni od favoritov za današnjo zmago. V svojih vrstah imajo svetovnega podprvaka Filippa Ganno, kapetana Gerainta Thomasa ...

19.50 - Ekipa Bahrain Victorious (Matevž Govekar) je za vodilno ekipo zaostala 10 sekund.

19.44 - Dež je vse močnejši. Kolesarji Bahrain-Victorious na čelu z našim Matevžem Govekarjem so pri merjenju časa 9 sekund za vodilno ekipo Team dsm.

19.37 - Padec kolesarjev Team Arkea Samsic tik pred ciljem. Ceste v Barceloni so zaradi dežja razmočene.

19.31 - Na traso se je podala ekipa Bahrain-Victorious, za katero kolesari Matevž Govekar.

19.24 - Ekipa Team dsm je postavila nov najboljši čas. Razdaljo 14,8 kilometra je prekolesarila v času 17:30, povprečna hitrost pa je bila nekoliko nad 50 km/h.

19.22 - Ekipa Lidl-Trek je imela težave v enem od desnem ovinku. Kolesarji so morali močno zavirati, nakar so potrebovali čas, da so spet strnili svoje vrste.

19.20 - Rezultati se nekoliko spreminjajo, zato je treba še nekoliko počakati, da bo vse postavljeno na pravo mesto. Očitno ni le vreme spremenljivo.

19.13 - Ekipa Caja Rural-Seguros je prestala vse pasti mokrega cestišča in končala ekipni kronometer s časom 18:12,710. Povprečna hitrost je znašala 48,76 km/h.

19.05 - Na štartu je zaradi dežja vse mokro, v nadaljevanju pa se nato razmere na cestah po Barceloni spreminjajo. Ponekod je suho, ponekod mokro, kar povzroča kolesarjem dodatne preglavice. Ne glede na vse ekipa Caja Rural-Seguros, ki je štartala kot prva, vrti hitro pedala. Pri merjenju časa pri Segrada Familii so imeli povprečno hitrost nekaj več kot 47 km/h.

⏪ 🥳 ¡Qué ganas teníamos de decirlo! ARRANCA #LaVuelta23 con la salida de @CajaRural_RGA.



⏱️ ¡14,8 km de CRE en Barcelona! | ⏱️ 14.8km TTT in Barcelona!



🥳 We've been looking forward to saying this… The #LaVuelta23 starts with @CajaRural_RGA off first. pic.twitter.com/79Yv6MNoRO — La Vuelta (@lavuelta) August 26, 2023

18.55 - DEŽ na Vuelti! Kot prvi so se na razmočeno cesto podali kolesarji Caje Rural-Seguros RGA. A niso vsi deli Barcelone razmočeni, zato bo še toliko bolj nepredvidljivo.

🔥 ¡La Vuelta ya está en MARCHA!



🚀 La Vuelta is ON!#LaVuelta23 pic.twitter.com/lLimdXRL2f — La Vuelta (@lavuelta) August 26, 2023

18.50 - Še pet minut do začetka.

18.15 - Dodatne težave? Bo razplet prvega dne krojil dež? Temni oblaki se namreč zgrinjajo v okolici Barcelone in zna se zgoditi, da bi imele prve ekipe še suhi teren, medtem ko bi zadnje kolesarile po namočenem cestišču.

V spodnjem videu pa si lahko pogledate, kako so se za ekipni kronometer na dirkališču pripravljeni kolesarji Ineos Grenadiers, ki so danes eni izmed favoritov za zmago.

Cycling and football. Cycling and F1. All the crossovers we never knew we needed this week 🙌#LaVuelta23 pic.twitter.com/FgO3fbqsdO — Dan Deakins (@DanDeakins) August 26, 2023

18.05 - Osrednji favoriti za današnjo zmago so kolesarji Jumbo-Visme, ki imajo ob Primožu Rogliču in Janu Tratniku v svojih vrstah tudi zmagovalca zadnjih dveh Dirk po Franciji Jonasa Vingegaarda. Nizozemcu bodo z njim in Rogličem napadali tudi skupno zmago na Vuelti in tako skušali zaključiti trilogijo zmag na letošnjih Grand Tourih - Giro je osvojil Roglič, Tour de France Vingegaard. Favoriti za skupno zmago so še lanskoletni junak Vuelte Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), domači matador Juan Ayuso in Joao Almeida (UAE Emirates), Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) ...

18.00 – Prvi dan na Vuelti je čas za ekipni kronometer po ulicah Barcelone v dolžini 14,8 kilometra. Ekipe bodo štartale z osmimi kolesarji, za njihov rezultat pa se bo štel, ko bo peti kolesar iz moštva prečkal ciljno črto, kar je nekoliko drugače, kot smo vajeni, ko velja dosežek četrtega kolesarja, kar smo lahko videli na zadnji preizkušnji na Dirki po Burgosu. Od slovenskih kolesarjev se bo kot prvi na delo podal Matevž Govekar - njegova ekipa Bahrain Victorious bo nastopila ob 19.31. Primož Roglič in Jan Tratnik (Jumbo Visma) bosta začela z delom ob 20.07, štiri minute pozneje pa še Domen Novak (UAE Emirates). Kot zadnji bodo nastopili kolesarji Soudal Quick-Step z lanskoletnim zmagovalcem Remcom Evenepoelom na čelu.

17.55 – Pozdravljeni ljubiteljice in ljubitelji kolesarstva. Čez natanko uro se z ekipnim kronometrom začne 76. Dirka po Španiji, ki bo zanimiva tudi za slovenske navijače. Primož Roglič (Jumbo-Visma) se bo v moči konkurenci potegoval za četrto zmago na Vuelti, od slovenskih kolesarjev pa bodo še nastopili njegov moštveni kolega Jan Tratnik, Domen Novak (UAE Emirates) in Matevž Govekar (Bahrain Victorious)