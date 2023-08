Nadarjeni belgijski kolesar umrl za posledicami nesreče

"Z veliko žalostjo poročamo o smrti Tijla De Deckerja, ki je posledica nesreče na treningu prejšnjo sredo. Naši ekipi se je ob tej novici strlo srce. Vso ljubezen in misli pošiljamo Tijlovi družini in ljubljenim v tem neverjetno težkem času," so v izjavi zapisali pri Lotto Dstny.

Belgijec je veljal za nadarjenega kolesarja. Letos je na primer osvojil izvedbo prestižne klasike Paris–Roubaix za mlajše kolesarje.

It is with great sadness that we announce the passing of Tijl De Decker, following a training accident past Wednesday.



The team is heartbroken by this news and sends all of its love and thoughts to Tijl’s family and loved ones in this incredibly difficult time ❤️ pic.twitter.com/Sq8HnndiJF