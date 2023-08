Na Vuelti ista smrtna nevarnost kot na Touru #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanski kolesar Damiano Caruso je opozoril na nastavljene žeblje na trasi Vuelte, podobno kot se je to dogajalo že na francoskem Touru.

Se spomnite žebljičkov na trasi letošnje Dirke po Franciji v prvih etapah, izpeljanih po Baskiji? No, zgodba se ponavlja tudi na Dirki po Španiji. Po 2. etapi v okolici Barcelone sta na nastavljene žeblje opozorila tudi Španec Juan Ayuso, eden od glavnih favoritov za skupno zmago, in Italijan Damiano Caruso.

Izkušeni kolesar Damiano Caruso iz ekipe Bahrain-Victorious je fotografijo z dokazi – žeblji – poslal na uredništvo italijanskega časnika Gazzetta dello Sport, zraven pa zapisal, da je tisti, ki je na cesto postavil žeblje, popoln kriminalni idiot.

Med žrtvami postavljenih žebljev je bil tudi Španec Juan Ayuso, moštveni kolega Tadeja Pogačarja pri ekipi UAE Emirates, ki pa jo je k sreči odnesel z defekti, a ohranil celo kožo. "To je povsem nesprejemljivo," je opozoril lani tretji na Vuelti. "Imel sem tri defekte, enega zaradi žebljev na cestišču. Res hvala tistemu, ki je nastavil žeblje, zato da bi nas ubil," je bil sarkastičen Ayuso.

Na nastavljene žeblje je naletela tudi ekipa televizijske hiše RTVE in jih pokazala svojim gledalcem:

😡 ESTO SÍ QUE NO LO QUEREMOS



No sabemos cómo describir a la gente que ha puesto estos tacos de plástico que refuerzan a las chinchetas que están provocando tantos pinchazos. #VueltaRTVE27a pic.twitter.com/odOZ71IPrC — Teledeporte (@teledeporte) August 27, 2023

Žeblji pa niso bili edina težava na cesti, skupina separatistov je nameravala na cestišče, kjer je potekala 2. etapa Vuelte, razliti motorno olje, da bi bile ceste še bolj nevarne za kolesarje, kot da ne bi bil dovolj že dež, ki je ceste in kolesarje močil prva dva dneva dirke.

Štirje katalonski separatisti so bili včeraj aretirani, že danes pa so se znašli na sodišču v mestu Solsona, skozi katerega je speljana trasa današnje etape. Pred poslopjem sodišča se je zbrala skupina protestnikov in zahtevala njihovo izpustitev.

