Smeh in kri: Evenepoel do zmage in neverjetne nesreče v prvi gorski etapi Vuelte

Belgijec Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) je zmagovalec tretje etape Dirke po Španiji, ki je danes minila v precej bolj idealnih razmerah kot prvi dve etapi. Na trasi od Surie do Arinsala v Andori (158,5 km) je napadel 250 metrov pred ciljem na vrhu vzpona do Arinsala (8,3 km/7,7 %) in ugnal Danca Jonasa Vingegaarda ter Španca Juana Ayusa. Primož Roglič je etapo končal na četrtem mestu.

Foto: Guliverimage

Evenepoel je z 48. zmago v karieri in tretjo etapno zmago na Vuelti prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku, vodi pa tudi v razvrstitvi najboljšega na gorskih ciljih in med mladimi kolesarji. A vse le ni šlo tako gladko. Evenepoel se le nekaj metrov po prečkanju ciljne črte z visoko hitrostjo zaletel v novinarko, padel in razbil arkado. Po padcu se je sicer hitro pobral, zdravniško osebje pa mu je z nekaj šivi oskrbelo rano.



Posledice trčenja v cilju:

V seštevku ima pet sekund naskoka pred Špancem Enricom Masom (Movistar), še šest sekund več zaostaja mladi Francoz Lenny Martinez (Groupama-FDJ). Vingegaard je četrti z 31 sekundami zaostanka, Roglič pa deseti in za vodilnim zaostaja 37 sekund.

Veliko časa je v primerjavi s tekmeci izgubil Britanec Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), ki je ciljno črto prečkal 47 sekund za Evenepoelom, v skupnem seštevku pa na 21. mestu zaostaja 1:11 minute.

Med ostalimi Slovenci je Jan Tratnik (Jumbo-Visma) dobro opravljal delo pomočnika, bil pa je 38. z zaostankom 1:58 minute. V skupnem seštevku je 35. (+2:34). Domen Novak (UAE Team Emirates) in Matevž Govekar (Bahrain Victorious) sta bila bolj v ozadju. Zasedla sta 133. oziroma 158. mesto, zaostala pa 21:23 minute.

Podrobnosti 3. etapa španske Vuelte:

Cilj! Zmagovalec 3. etape Dirke po Španiji je Belgijec Remco Evenepoel, ki je 250 metrov pred ciljem silovito pospešil in se veselil etapne zmage. Z 48. zmago v karieri in tretjo etapno zmago na Vuelti je prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku. Žal pa ni šlo brez drame. Nekaj metrov po prečkanju ciljne črte se je zaletel v novinarko, padel in si poškodoval arkado.

1.5 km do cilja: napad Marca Solerja (UAE Emirates), ki pa so ga ujeli tik pred hudičevim jezikom, ta označuje zadnji kilometer do cilja!



3 km do cilja: Lennard Kämna je spet pospešil, bo Damiano Caruso lahko vrnil udarec? V ozadju na čelu glavnine Avstraec Jay Vine (UAE Emirates) narekuje oster tempo. Glavnina s favoriti je že prehitela Caruso. Napad Ayusa! Vingegaard mu brez težav sledi. Ampak kaj pa dela Sepp Kuss? Čez nekaj trenutkov bo očitno prevzel vodstvo. Zdaj sta s Solerjem (UAE) na čelu dirke.

5 km do cilja: Italijan Damiano Caruso in Nemec Lennard Kämna sta povečala prednost pred glavnino, ki zdaj znaša 1:36 minute. Do vrha Arinsala je še pet kilometrov. Klanec ima 7,7-odstoten povprečni naklon, z odseki, kjer naklonina presega deset, 12 in celo 13 odstotkov. V glavnini so narekovanje tempa prevzeli kolesarji ekipe UAE Emirates, ki stavijo na Španca Juana Ayuso in Portugalca Joaja Almeido.



7 km do cilja: do cilja zdaj cesta vodi samo še navkreber. Kdo bo zmogel največ moči? Se bo pod zmago prve etape z gorskim ciljem na letošnji Vuelti podpisal eden od kolesarjev, ki večino etape vztrajata v begu, Damiano Caruso ali Lennard Kämna? Ali pa bo to eden od favoritov za skupno zmago? Morda Primož Roglič?

13 km do cilja: na čelu dirke sta samo še dva kolesarja. Damiano Caruso in Lennard Kamna sta se na spustu očitno otresla Eduarda Sepulvede. Glavnina, v kateri ni več nosilca rdeče majice Andree Piccola, ta bo majico danes prepustil drugemu kolesarju, jima je za petami, zaostajajo samo še dobro minuto.

21 km do cilja: ubežna trojica Caruso, Kämna in Sepulveda je že prečkala vrh predzadnjega vzpona 3. etape, prelaza Ordino, pobrala tudi bonifikacijske sekunde (6-4-2), in se zdaj spušča v dolino. Seveda to še ne bo konec etape, do konca jih čaka še en zahteven, več kot osem kilometrov dolg vzpon I. kategorije. Cesta na Arinsal ima 7,7-odstoten povprečni naklon z deli, kjer naklonina presega deset, 12 in celo 13 odstotkov.

Izidi gorskega cilja, Ordino (I. kategorija):

1. Eduardo Sepulveda (Lotto Dstny) 10 točk/6 bonifikacijskih sekund

2. Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) 6 točk/4

3. Lennard Kamna (BORA-hansgrohe) 4 točke/2

tempo je znova razredčil ubežno skupino. V njej so zdaj samo še trije kolesarji (in glede na to, da glavnina s kolesarji ekipe Team dsm - firmenich in Jumbo-Visma navija tempo in zaostaja samo še dobri dve minuti, so njihove možnosti za etapno zmago vse manjše. Ali pa tudi ne. Kolesarstvo je izredno nepredvidljivo. Kaj menite vi? Vabljeni, da v anketi oddate svoj glas.

31 km do cilja: ubežna skupina se počasi krči, v njej je zdaj samo še pet kolesarjev (Caruso, Ghebreigzabhier, Kämna, Sepulveda in Barrenetxea), ki imajo pred glavnino samo še dobri dve minuti prednosti.

Kolesarji se začenjajo vzpenjati na prelaz Ordino, katerega vrh je 1.990 metrov nad morjem. Gre za 17,3 kilometra dolg klanec prve kategorije s 7,7-odstotnim povprečnim naklonom in dvema desetodstotnima rampama. Pred vrhom je celo nekaj spusta, po vrhu pa sledi dolg spust.



Profil prelaza Ordino:

Peklenskih pa bo zadnjih osem kilometrov etape, ko se bodo favoriti udarili na zaključnem vzponi dneva. Plezali bodo na Arinsal, 8,3 kilometra dolg klanec prve kategorije, s 7,7-odstotnim povprečnim naklonom, a deli, kjer naklonina presega deset, 12 in celo 13 odstotkov. Na tem klancu se bodo že najverjetneje že pojavile prve večje časovne razlike.

Profil zaključnega vzpona na Arinsal:

35 km do cilja: ubežna skupina kolesarjev je že prečkala ciljno črto letečega cilja v glavnem mestu Andore, Andorri la Vella. Največ točk (20) je pobral Italijan Andrea Vendrame iz ekipe AG2R Citroën Team, in prevzel vodstvo v posebnem seštevku najboljšega po točkah.



Izidi letečega cilja, Andorra la Vella:

1. Andrea Vendrame 20 točk

2. Rune Herregods 17

3. Mathis Le Berre 15

4. Amanuel Ghebreigzabhier 13

5. Jon Barrenetxea 10



43 km do cilja: kolesarji se bližajo letečemu cilju v glavnem mestu Andore, Andorri la Vella, ki prinaša točke za seštevek najboljšega po točkah. Prednost ubežne enajsterice z Damianom Caruso (Bahrain-Victorious) in Lennardom Kämno (Bora-Hansgrohe) je nekoliko skopnela in zdaj znaša dobre tri minute. Gore so že na vidiku, razmere na cilju v Arinsalu pa so vse prej kot rožnate. Veter je res močan, šotore in ostalo opremo v cilju prestavlja kot za šalo.

Razmere v cilju 3. etape:

52 km do cilja: drka po Španiji bo danes prestopila državno mejo in se ustavila v Andori, ki je dom številnih profesionalnih kolesarjev, tudi Američana Seppa Kussa (Jumbo-Visma), ki v letošnji sezoni nastopa na vseh treh tritedenskih dirkah (Giro, Tour, Vuelta). Kuss, ki je leta 2019 zmagal na etapi Toura, ko se je ta ustavil v tej žepni pirenejski kneževini, je v pogovoru za Eurosport izjavil, da je današnji zaključek etape pisan na kožo njegovemu moštvenemu kolegu Primožu Rogliču. "Zaključek je lahko zelo eksploziven, bomo pa videli, kaj bodo pripravili tekmeci. Lahko bi uspelo tudi ubežnikom. Prvi gorski cilj dirke je na sporedu zelo zgodaj, tako da se lahko zgodi marsikaj."

Mimogrede, tudi(UAE Emirates) je že zmagal v Andori in sicer leta 2019, na svoji prvi tritedenski dirki, Dirki po Španiji, kjer je dobil tri etape, 3. mesto v skupnem seštevku in zmagal v posebnem seštevku mladih kolesarjev. Prvi kolesar svetovne lestvice na letošnji Vuelti ne nastopa.skupina 11 kolesarjev v begu ohranja prednost pred glavnino na štirih minutah. Mislite, da gre zmagovalca 3. etape iskati v tej skupini?Med ubežniki v skupnem seštevku najvišje kotira 35-letni Italijan(Bahrain-Victorius), ki je imel po dveh etapah 23 sekund zaostanka za vodilnim rojakom, 22-letnim(EF Education-EasyPost). V ubežni skupini je tudi(Bora-Hansgrohe).

80 km do cilja: glavnina je pospešila in nekoliko zmanjšala zaostanek za ubežno skupino, v kateri je 11 kolesarjev. V glavnini tempo narekujejo kolesarji Jumbo-Visme, Soudal Quick-Step in Ineos Grenadiers.



100 km do cilja: ubežni skupini se je uspelo priključiti priključiti še Mathisu Le Berru (Team Arkéa Samsic) in Joseju Manuelu Diazu (Burgos-BH), kar pomeni, da je na čelu dirke zdaj 11 kolesarjev (Damiano Caruso, ta je zdaj virtualno že v rdeči majici vodilnega, Jasha Sütterlin (Bahrain Victorious), Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), Andrea Vendrame (AG2R Citroën), Rune Herregodts (Intermarché-Circus-Wanty), Jon Barrenetxea (Caja Rural-Seguros RGA), Amanuel Gehbreigzabhier (Lidl-Trek), Pierre Latour (TotalEnergies) in Eduardo Sepulveda (Lotto Dstny). Pred glavnino imajo že pet minut prednosti. Povprečna hitrost kolesarjev je 43.319 km/h. 65,4 kilometra so prevozili v uri in pol.

112 km do cilja: ubežni skupini se trudita priključiti še dva kolesarja, in sicer Mathis Le Berre (Team Arkéa Samsic) in Jose Manuel Diaz (Burgos-BH), ki morata nadoknaditi 46 sekund zaostanka. Glavnina zaostaja že več kot dve minuti in pol.

119 km do cilja: končno! V ospredju se je izoblikovala skupina devetih kolesarjev - Damiano Caruso, Jasha Sütterlin (Bahrain Victorious), Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), Andrea Vendrame (AG2R Citroën), Rune Herregodts (Intermarché-Circus-Wanty), Jon Barrenetxea (Caja Rural-Seguros RGA), Amanuel Gehbreigzabhier (Lidl-Trek), Pierre Latour (TotalEnergies) in Eduardo Sepulveda (Lotto Dstny), ki si je pred glavnino nabrala približno 35 sekund prednosti. Vreme je danes precej boljše kot prva dva dneva, sončno je in okoli 20 stopinj Celzija.



14.20: kilometri se vrstijo, še vedno pa nimamo ubežne skupine, s katero bo bila tudi glavnina zadovoljna. Vmes so poskušali tudi Julien Bernard (Lidl-Trek), Eduardo Sepúlveda (Lotto Dstny), François Bidard (Cofidis), Fabien Doubey (TotalEnergies) in Eric Antonio (Burgos-BH), si nabrali približno deset sekund prednosti, a jih je glavnina ujela.



13.27: direktor dirke Javier Guillén je zamahnil z zastavico, dirka se začenja! Napadi so se začeli vrstiti takoj po zamahu z zastavico. Julien Bernard (Lidl-Trek), Jimmy Janssens (Alpecin-Deceuninck) in Kobe Goossens (Intermarché-Circus-Wanty) so tisti, ki jim je uspelo nabrati nekaj prednosti. Goosens je pred etapo napovedal, da ima beg danes kar 90 odstotkov možnosti, da uspe.



13.15: pozdravljeni, ljubitelji kolesarstva. V kraju Suria, severno od Barcelone, se je ob 13.15 z zaprto vožnjo in v sončnem vremenu, začela 3. etapa Dirke po Španiji. V rdeči majici vodilnega bo danes vozil Andrea Piccolo (EF Education-EasyPost), ki vodi tudi v seštevku najboljših mladih kolesarjev, v majici najboljšega po točkah je včerajšnji etapni zmagovalec Andreas Kron (Lotto Dstny), v pikčasti majici najboljšega na gorskih ciljih pa bomo spremljali Mattea Sobrera (Jayco AlUla).